Толстой любуется грудью, а Суворов рекламирует туры в Альпы: о чем пишут в соцсетях герои прошлого

В интернете ты можешь быть кем угодно. Великим актером, писателем... Хоть императором! И находятся люди, которые ведут блог от имени героев прошлого. «Комсомолка» изучила «личные страницы великих» и выяснила, кто за ними стоит.

Лев Толстой: «Валялся. Падал духом»

Самый популярный в соцсетях - Лев Толстой. За телеграм-каналом «Лев Толстой.Лайфстайл» следят более 20 тысяч человек. Публикуют здесь подлинные дневниковые записи графа, вызывающие улыбку и наводящие на глубокие раздумья. Например, такие: «После обеда был у Епишки и говорил с Саламанидой, груди у нее подурнели; однако мне еще очень нравится. Впрочем, все юное сильно действует на меня: каждая женская голая нога, мне кажется, принадлежит красавице. 18 апреля 1853 года». «В Олешко задержала меня ночевать хорошенькая и умненькая хохлушка, с которой я целовался и нежничал через окошечко. Ночью она пришла ко мне. Лучше бы было воспоминание, ежели бы я остался при окошечке. 5 ноября 1854 года».

Или: «1) Валялся. 2) Падал духом. 3) Злился - ударил кошку. 4) Вообще забыл о правилах. 5) Гадал. 11 января 1854 года». «Шляндую, здоровье ни то ни се. Однако упрекать себя не в чем. 25 июля 1852 года». «Пьянство в жизни необходимо. Ежели не пьянство наслаждения, то пьянство труда. 1 июня 1857 года».

Еще один канал Толстого называется From Tolstoy. Тут более 20 тысяч подписчиков и Толстой представлен как хипстер, любитель ЗОЖ, тусовщик и оппозиционер. Публикуют авторы этого канала не только дневниковые записи, но и рассказы об отношениях с семьей, склоках с литераторами, рецензии на школьные стихи, болезненное самокопание, признания в любви. Доверять этой информации можно, ведь ведут его при участии сотрудников Государственного музея Л.Н. Толстого. Часто здесь появляются редкие письма писателя, фотографии и… реклама: подписчиков у канала достаточно, чтобы заинтересовать рекламодателей.

Такие вот уроки правильной жизни от полководцаФото: СОЦСЕТИ

Александр Суворов

«ВКонтакте»: syvorov1730, 7,3 тысячи подписчиков

О чем стал бы писать великий полководец?

Интересно, такие страницы могут зарабатывать рекламой?Фото: СОЦСЕТИ

Если верить страничке «ВКонтакте», он бы философствовал. Стена полна изречений разной степени глубокомысленности. Шутки явно позаимствованы из интернета. Цитаты со страницы Суворова: «Нет ничего плохого в том, что умный человек иногда тупит. Гораздо хуже, когда тупой постоянно умничает». «Тонна золота - ничто по сравнению с граммом мозга». А к ним еще и картинки смешные прилагаются. В соцсетях такие вольности допустимы, это вам не армия.

А вот о чем пишет Антоша Чехонте

Антон Чехов: «Увидел хорошенькую - и поперхнулся»

«ВКонтакте»: anton.chekhov, 1845 подписчиков

Антон Палыч вкупе со светилами русской поэзии Александром Пушкиным и Михаилом Лермонтовым - одна из излюбленных жертв школьников, выполняющих домашку по литературе. Учителя предлагают ученикам создать страничку в соцсети от имени известной исторической личности. Чтобы прочувствовать эпоху, проникнуться настроением. Только выходит все довольно примитивно. Страницы однотипные - фото, цитаты и биографические факты кочуют из одной в другую.

- Я не считаю этот прием эффективным, - говорит Екатерина Юнушева, учитель русского языка и литературы школы № 29 Самары. - На какое-то время можно привлечь внимание к предмету, но это, скорее, отрицательное внимание. На уроках детям дают идеальный образ писателя, а в соцсетях ребенок может, наоборот, выплескивать негатив. И уж точно ему для этого не нужно будет читать произведения.

Одна из страниц Чехова «ВКонтакте» состоит из его известных цитат, фотографий. Например, таких: «Все знают и все понимают только дураки да шарлатаны». Впрочем, комментируют «чеховские» записи активно, особенно такие: «Увидел за ужином хорошенькую - и поперхнулся; потом увидел другую хорошенькую - и опять поперхнулся. Так и не ужинал, много было хорошеньких».

Альберт Эйнштейн: «Зачем люди носят носки»

«ВКонтакте»: albertsten, 50 друзей

Живет в Берлине. В графе «род деятельности» скромно указывает: «гений, лауреат Нобелевской премии». Слушает рок и альтернативу, любит смотреть фантастические фильмы и мечтать. Изречения тут - из тех, что в соцсетях приписывают Эйнштейну. Но говорил ли это реально великий физик - вопрос. «Однажды на лекции один студент спросил у меня: «Профессор, расскажите как делаются великие открытия? И знаете что я вам скажу? Очень просто. Все знают, что это сделать невозможно. Но случайно находится один невежда, который этого не знает. Он то и делает открытие».

Володя Маяковский много пишет о личной жизни

Владимир Маяковский: «Прости, Осип»

Инстаграм: @mayakovskypoet, 1053 подписчика

У поэта в разных соцсетях - разное лицо. «ВКонтакте» Владимир Маяковский публикует матершинные стишки, в инстаграме - советские плакаты, в «Одноклассниках» - романтичные картинки и цитаты из стихов о любви. Подписчиков у него немного. Авторы уверяют: всему виной - трудный характер. Содержание публикаций «Маяковского» узнаваемо. Например, отрывок из стихотворения «Нате!»: «Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду?! Я лучше в баре б...м буду подавать ананасную воду!»

А вот записи о личной жизни вызывают сомнения: «С Бриками. В первый же день влюбился в Лилию Юрьевну... Решено: буду жить с ними! Свободную любовь никто не отменял. Прости, Осип. И где заказать кольцо?» Фейк, конечно.

КОМПЕТЕНТНО

«На таких блогах особо не заработаешь»

Антон Прасковьин, руководитель тренингового центра по продвижению в социальных сетях:

- Люди нередко используют известные имена, чтобы погреться в лучах чужой славы, получая лайки и восторженные комментарии. Фейковую страничку по запросам легко найдут фанаты творчества, например, Пушкина. Они будут лайкать и комментировать стихи, а автор странички, даже оставаясь за кадром, - тешить самолюбие. Но на таком блоге особо не заработаешь. Можно тут, конечно, рекламировать собственные услуги. Но это не слишком эффективно. Так что, скорее всего, это просто фанаты героев прошлого или шутники, которым весело фантазировать на тему: что бы сказал классик о дне сегодняшнем?

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