«Нас хотят уничтожить морально и физически»: сотни людей затравили самарчанку из порно-клипа Rammstein

Атака женоненавистника

В социальных сетях все чаще обсуждают скандальный клип лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна — Till the End, выпущенный 14 февраля на сайтах для взрослых. В снятом в Санкт-Петербурге ролике чуть ли не порнографического содержания в откровенных сценах участвуют молодые модели со всех уголков России. Сейчас они подверглись самой настоящей травле.

Атака на девушек была открыта 18 февраля, когда в интернете появились ссылки на их аккаунты. Сразу после этого в личные сообщения актрис посыпались проклятия, угрозы и оскорбления. Инициатором охоты называют Владислава Позднякова — лидера паблика «Мужское Государство», которого уже пытались привлечь к ответственности за разжигание ненависти к женщинам.

Известные друзья поддерживают девушку в социальных сетяхФото: соцсети

Как стало известно «Комсомолке», среди тех, кому досталось от негодующих пользователей Рунета, и жительница Самары Алена Макеева. Она в порно-клипе не снималась, но, как говорят, как раз и подбирала для него актрис. Отметим, что с Тиллем девушку связывает давняя дружба. Она познакомилась с рокером еще когда была «групи» и с тех пор постоянно сопровождает Линдеманна и его коллектив на мероприятиях в нашей стране.

«Прилетает даже тем, кого там не было»

Макеева заявила, что из-за клипа, который вообще не был предназначен для всеобщего распространения, ее вместе со знакомыми травят несколько дней. Пишут всякое: «я тебя убью», «мы тебя зарежем», «тебя скоро найдут». Слышать такое от незнакомцев страшно.

— Сколько же должно у людей быть свободного времени, неудовлетворенности своей жизнью и всеобъемлющей ненависти к женщинам, чтобы всем этим заниматься. А еще должно быть главное — отсутствие мозгов, — делится Алена. — На мой взгляд, эти люди неизлечимо больны. К сожалению, ненормальных, которые пишут мне эти сообщения, сотни.

Самарчанке приходят страшные сообщенияФото: соцсети

Самарчанка просит задуматься на тему того, что в сообществах, которые призывают к травле девушек, миллионы людей. Днем они вместе с ними гуляют на улицах, ездят в метро, а вечером угрожают убийством, скидывают другим прописки участниц ролика, их рабочие адреса.

— Вместо того, чтобы заниматься своей личной жизнью, «борцы за справедливость» пытаются научить незнакомых им женщин, как правильно нужно жить, по их мнению, — продолжает Алена. — Людям диктуют, кого травить и они покорно слушаются. А за что травят? За то, что девушки снялись в клипе: в эротических сценах или просто в массовке, не важно. По их мнению, они должны быть уничтожены морально и физически. Хотя «прилетает» даже тем девушкам, которых там и не было.

Подруга Тилля Линдеманна обратилась к администрации «ВКонтакте» с предложением забанить группы, в которых идет травля. Ответа она, правда, пока не получила.

Люди просят отменить концерты

В обществе мнения разделились. Многие уверены, что «экстремист Поздняков» не прав, и надо его наказать за излишнюю агрессию в сети. Группа поддержки девушек из Till the End даже создала соответствующую петицию, под которой подписались больше тысячи человек.

В то же время есть и те, кто поддерживает критику в адрес актрис. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что у создателей клипа во главе угла стоит заработок, а «общество имеет право называться нормальным тогда, когда оно занимает жесткую и принципиальную позицию, жестким способом реагирует на попытки унизить своих сограждан».

Алена негодует по поводу реакции людей на клип ТилляФото: соцсети

Напомним, Линдеманн оказывается в эпицентре скандала в России уже не первый раз. В 2013 в Самаре Rammstein выступали на «Роке над Волгой» и перед 700 тысячами человек устроили на сцене инсценировку содомии. На группу хотели подать в суд, но тогда все закончилось только разговорами.

После нынешней истории активисты и вовсе требуют отменить концерты Rammstein в России. Не хотят видеть коллектив у себя некоторые жители Новосибирска и Санкт-Петербурга. Организаторы называют ситуацию абсурдной.

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