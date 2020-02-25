«Малыш стал мотивацией, чтобы вернуться»: история Дмитрия Павловича Белова для цифрового «Бессмертного полка»

Рассказывает Светлана Зыкова, правнучка:

В моей семье воевал прадед Белов Дмитрий Павлович. Он родился в 1908 году в селе Старая Рачейка Куйбышевской области. В начале войны ему было 32 года, на тот момент у него уже была семья - жена и двое маленьких детей.

Прадеда отправили на Западный фронт, 656 отдельный линейный батальон связи, там служил электромонтером. Вскоре он выучился на связиста и дослужился до звания старшего сержанта. Первое наступление прадеда было под Москвой в 1941 году, он принял участие в операции «Тайфун», где его наградили первой медалью «За оборону Москвы». В этом же году было освобождение города Рузы. После этого их часть устроила привал для того, чтобы провести перераспределение военных на фронты. Моего прадеда распределили на 3 Белорусский фронт, уже там он продолжил свой нелегкий путь.

В 1945 году 9 апреля прадед участвовал в разгроме кёнигсбергской группировки. Тогда он был командиром отделения связистов. По колено в грязи и мокрые до нитки: он и его ребята восстановили телефонно-телеграфную линию, чтобы разведчики смогли связаться со штабом и передать сведения о кёнигберской группировке. Тем самым они поспособствовали разгрому группировки и удачному развитию дальнейших событий.

По рассказам мамы, прадедушке было очень тяжело уходить на войну. Он боялся за свою семью, за детей. После его ухода на фронт случилось чудо. Его жена узнала, что беременна третьим ребенком. Я думаю, что малыш стал самой большой мотивацией для прадедушки. Он должен был сделать все для победы нашей Родины, для того, чтобы вернуться домой целым. Ему удалось.

После войны он вернулся в родное село, где его ждали жена и уже трое детей. Он начал работать электромонтером в госпитале. Восстанавливал свою жизнь. Жена подарила ему еще шестерых детей. Однако прадедушка рано ушел из жизни, он погиб во время пожара на работе в 1959 году. Семья безумно тосковала по нему.

Мой дедушка помнит своего отца. Он рассказывал, что тот был очень веселым, дружелюбным и хорошим человеком. Наша семья очень гордится прадедом. Ведь его отвага, мужество и сила привели к тому, что мы сейчас все имеем - мир. В память о нем и его подвигах у нас остались удостоверения о получении медалей. За всю войну прадедушка получил медаль «За оборону Москвы», медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кёнигсберга», медаль «За победу над Германией».