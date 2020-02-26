У эмбрионов есть душа, а мужчины более одарены: чему учат старшеклассников на уроках семейной нравственности

Уже с 1 сентября власти грозятся в каждой школе Самарской области ввести курс «Нравственные основы семейной жизни» (НОСЖ). В пилотном режиме его преподают в нескольких школах региона уже три года. Родители в оценках расходятся: кто-то торжествует, мол, давно пора привить правильные ценности распоясавшимся подросткам. Другие, пролистав учебник, с недоверием смотрят на календарь: какой год на дворе? Журналист «КП-Самара» решила сама окунуться в мир семейной нравственности и открыла для себя столько нового, что потом ей понадобилась беседа с психологом.

Многие факты из учебника ничем не подтверждены

«Нет» сожительству и разводам

Власти убеждают, что предмет абсолютно светский. С первой страницы на меня смотрят портреты авторов курса: кандидата биологических наук протоиерея Дмитрия Моисеева и кандидата психологических наук монахини Нины Крыгиной. Уверенность в «светскости» предмета пошатнулась. Как оказалось позже, не случайно. Мне предстоит много узнать о религиозных праздниках и героях. К 30-му занятию, например, выяснить все о Петре и Февронии и знать, когда все члены царской семьи были причислены к лику святых. Я не уверена, что смогу вдохновляться историей мужчины, который сначала пообещал девушке жениться, а когда она его вылечила, – попытался сбежать. И в объятья возлюбленной его вернул только очередной приступ болезни.

Задачу своего урока авторы понимают четко: пробудить у детей желание создать крепкую, многодетную, счастливую семью. Скептик внутри меня подсказывает, что тогда это должен быть курс экономики семейной жизни. Но нельзя вставать на пути благих начинаний, и я читаю дальше.

А дальше детям говорят правильные вещи: сожительство – плохо, разводы – еще хуже. Все вроде так и есть, но жизнь-то гораздо многограннее учебника. Так что очень важно, кто будет вести курс. Учитель, не терпящий возражений, может не только все испортить, но и поселить в душе ребенка неудовлетворенность собой или злость на родителей – особенно, если школьник сам из неполной семьи. Поэтому преподавателям приходится лавировать в потоке информации.

– Я сразу говорю ребятам: в моей молодости были однозначные стереотипы, но сейчас в обществе много вариантов семейных отношений. И наша задача – как следует в них разобраться, – рассказывает учитель истории и обществознания школы № 155, преподаватель НОСЖ Наталья Боброва. – Нельзя ничего навязать детям, но можно предложить путь традиционной семьи как наиболее предпочтительный. Конечно, в классах дети из разных семей, в том числе из неполных, где глава семьи – мама. Мы это тоже обсуждаем, обсуждаем плюсы и минусы разных видов брака, говорим, что у сожительства никаких преимуществ нет. Рассказываю детям, например, что во время переписи число женатых мужчин оказалось меньше, чем число замужних женщин, и предлагаю подумать – почему. У авторов курса однозначно негативное отношение к абортам и семейному насилию – и то, и другое неприемлемо. В целом дети хоть и иронизируют на уроках, но обсуждать такие темы им интересно. А с родителями об этом не особо и поговоришь! НОСЖ может быть как успешен, так и провален, главное – правильно выбрать учителя, чтобы он не был ни слишком одиозен, ни слишком формален.

Авторы "светского" учебника довольно религиозны

Слишком много стереотипов

Сильнее всего адекватного взрослого человека в учебнике цепляет огромное количество непроверенных фактов, без отсыла на какие-то значимые источники, конспирологические теории и множество стереотипов о женщинах и мужчинах, которые преподносятся как научные факты. Например, в разделе «любопытно знать» школьникам рассказывают о неких неназванных исследованиях, якобы доказывающих, что среди мужчин больше высокоодаренных людей. А еще, что у мальчиков есть «специализация правого полушария мозга».

В теме «Устроение жизни семьи. Личность и семья» одиннадцатиклассникам расскажут, что муж всему голова. Привет, Домострой. Показательная цитата: мол, после курса дети должны «понимать, что означает служение женщины в семье. Приводить примеры из истории, когда женщина играла значительную роль в жизни выдающегося человека». Очень мило смотрится противопоставление женщина – человек. Интересно, авторы вовсе не рассматривают вероятность, что выдающимся человеком может оказаться сама женщина?

Откуда авторы учебника берут некоторые утверждения - большой вопрос

– Учебник, написанный религиозными авторами, некорректно использовать для обучения в светских школах, – считает психолог, кандидат философских наук, доцент СамГМУ Нина Ковалюнас. – Такие установки программируют у детей религиозный тип мышления. Для церковных школ это приемлемо, для светских – нет. Безусловно, религиозные ценности – самые древние, и когда меняется мир – обращаются к ним. Но когда ситуация в мире выравнивается, всегда предлагают альтернативу. В то же время сам предмет важен и нужен: сейчас выросло целое поколение, которое забыло о семейных ценностях, а отношения сводит только к физиологии, забывая, что она быстро себя исчерпывает. Детям нужно давать понимание семьи. Но для этого нужен другой, светский учебник.

Детям стараются внушить полное неприятие абортов

«В момент зачатия клеточке даруется душа»

Помните, что главная цель – воспитать многодетных родителей. Раньше восторженные учителя уже признавались, что после выпуска один мальчик даже захотел 18 детей, как у Менделеева. На это работает половина глав учебника. Особенное внимание – теме аборта, вернее, его недопустимости.

От многих утверждений за версту веет средневековьем. Например, тема про «Чудо жизни» так и начинается: «Жизнь – дар Божий». Тема «Не убий» посвящена абортам и последствиям регулирования рождаемости. Авторы утвержденного минпросвещения светского учебника утверждают, что «в момент зачатия маленькой клеточке даруется живая и бессмертная душа», а также что «преднамеренное уничтожение зародыша любого возраста равносильно убийству».

Интересно, что все это преподается на уровне с другими прописными истинами из биологии и воспринимается равнозначно. Сначала – про то, как делится зигота, следом – что у нее уже есть душа. Не слишком-то подходящими для школьного учебника кажутся утверждения, что презервативы не защищают от ВИЧ, что от средств контрацепции случается слепота…

При этом некоторые родители все же уверены, что порассуждать со сверстниками и учителем на тему семейных ценностей – полезно.

– Мальчики более закрытые и молчаливые с родителями, чем девочки, а здесь их стимулируют к дискуссии, они могут высказать свое мнение, аргументировать его, услышать противоположные доводы, например, от девочек или от учителя, проанализировать. Это очень хорошо, – делится своим мнением мама 11-классника Артема Ольга Борисова.

Презервативы тоже не в почете

«В учебник стараюсь заглядывать пореже»

Опыт внедрения предмета оказался удачным не во всех школах. Интересно, что мнения самих учителей разделились. В школе Жигулевска, например, преподаватель начал работу и ушел.

– Мы сделали ошибку, поручив читать курс человеку, который преподавал основы православной культуры, – рассказал директор Константин Шипилин. – Старшеклассники его не воспринимали. Такой курс должны читать молодые педагоги до 30 лет, ведь многое зависит от учителя, от его восприятия современной семьи, он должен быть по менталитету близок школьникам. А еще важно, чтобы человек на 100% был согласен с тем материалом, который он пытается до учеников донести.

Преподаватели о нравственности согласны говорить, но другими словами.

– Семейную нравственность я начала вести только в этом году, – рассказывает Анастасия В., по основному профилю учитель технологии. – Если давать материал так, как написано в учебнике, то его смогут воспринимать только единицы, там слишком много религии, он совершенно оторван от жизни. Дети не понимают, например, зачем мы изучаем крещение. Я подаю материал как знакомство с культурными традициями народа, учебник использую только для планирования тем. А сами темы неплохие, важно говорить об этом, обсуждать разные традиции, разные варианты сценариев семейной жизни. Кстати, некоторые консервативные родители против разговоров, например, про аборты или сексуальную жизнь. Считают, что даже говорить об этом грех.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир Звоновский,

Профессор кафедры социологии и психологии Самарского государственного экономического университета

– Такие уроки вряд ли будут эффективны для воспитания нравственных устоев. Даже если бы их вели монахини, которые этот курс придумали. Но преподавать будут обычные учителя, скорее всего, обществознания. А ведь нравственность – это то, что задается личным примером, именно он считывается в первую очередь. Что будет считываться с учителей? Большинство из них – женщины, 60% – разведенные женщины. Они на это не подписывались. Школе нужно готовить детей к ЕГЭ, именно это главный показатель ее успеха. А уроки нравственности, скорее всего, просто «спустят на тормозах». Тем более, что проблему демографии одними уроками не решишь. Ребенок сегодня – это деньги, большие деньги, и чем выше развито общество, тем дороже этот ребенок стоит. Стимулировать рождаемость можно с помощью субсидий по ипотеке за детей. Но монахини с их нравственностью здесь бесполезны.

Лилия Кузнецова,

Клинический психолог

– Такие уроки очень важны, особенно для девочек. Я все чаще сталкиваюсь с такими серьезными проблемами, как нарушения менструации у девушек, как невозможность забеременеть. Все это связано в том числе с повышенным уровнем тревожности, дети не готовы к выходу во взрослую жизнь. Такие уроки должны их психологически подготовить.

А как по-вашему, самарским школьникам нравственные основы семейной жизни нужны? И что вы думаете об этом учебнике?

Обсудим в комментариях

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