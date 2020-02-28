Здесь жил Герой войны: В Самаре на домах установят мемориальные доски

Пример во всем

В этом году Самара, как и вся Россия, отмечает знаковую дату - 75-летие Великой Победы. Куйбышевцы в дело борьбы с фашизмом внесли весомый вклад: днем и ночью они трудились на оборонных заводах, без страха сражались на фронтах Второй мировой войны. К сожалению, наши современники не всегда знают имена тех, кто порой ценой собственной жизни отстоял мир. Восстановить историческую справедливость призван проект «Памяти героев». Энтузиасты по крупицам собирают информацию: мемориальные доски с именами героев появятся на домах, где они жили. Помощь в изготовлении и установке 30 таких досок оказало АО «Транснефть - Приволга». Важная деталь памятных объектов - QR-коды, по которым можно ознакомиться с материалами о героях. Первая табличка появилась на фасаде здания на улице Самарской, 270. Здесь жил командир 3-й воздушно-десантной дивизии Иван Конев. На торжественной церемонии открытия доски присутствовал правнук героя Александр Серов. Он рассказал, что службу в армии в его семье считают делом чести.

Мемориальная доску на Самарской, 270: здесь жил командир 3-й воздушно-десантной дивизии Иван Конев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я тоже офицер вооруженных сил, а прадед для меня - пример во всем. У него было четыре ранения и две контузии. Самое тяжелое получил на Курской дуге. Даже когда здоровье подводить стало, старался все делать сам, - вспоминает пра-внук.

Иван Конев освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, был участником знаменитого Парада Победы 1945 года.

- Этот проект важен для взрослых и юных жителей Самары, для будущих поколений: восстанавливаются действительно героические и легендарные страницы нашей истории, - уверена глава Ленинского района Елена Бондаренко. - Я не устаю удивляться мужеству наших земляков, самоотверженности, с которой они служили родине. Низкий поклон этим людям, ведь они обеспечили нам мирную жизнь. И спасибо компании «Транснефть» за вклад в сохранение их памяти.

Память героев Великой Отечественной войны пришел почтить Герой России, депутат Государственной Думы Игорь Станкевич.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эстафета памяти продолжится

Мемориальная доска появилась и на доме №245 на улице Садовой. На ней имя полковника Константинa Рыковa. Он был летчиком-испытателем, тестировал первый серийный штурмовик Ил-2.

- Константин Константинович работал на нашем заводе с 1938 до 1959 год, - рассказал директор музея АО «Авиакор - авиационный завод» Валерий Бальзамов. - На работе Рыков постоянно доказывал, что он герой - был примером каждый час, каждую минуту. В музее ему посвящен отдельный стенд.

Работа по установке мемориальных досок будет продолжена.

- Без прошлого нет будущего. Надеюсь, нам вместе удастся сохранить историю нашей страны, ни перед кем не преклонявшей колен, - подчеркнул председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Пронин. Это мнение разделяют и в АО «Транефть - Приволга». Такая работа ведется не только в Самаре. С начала текущего года на помощь в благоустройстве памятных мест, воинских захоронений и мемориальных комплексов во всех регионах присутствия компании уже выделено более 12 миллионов рублей.

Работа по установке мемориальных досок будет продолжена.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это мероприятие - одно из первых в череде запланированных нами в программе празднования юбилея Победы, - рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам предприятия Дмитрий Махаев. - Благотворительные и волонтерские акции будут проходить в течение всего года. О наших уважаемых ветеранах мы всегда помним: оказываем им поддержку, навещаем и приглашаем к нам на праздники.

Инициативу оценили в городской администрации.

- Хорошо, что есть такие компании, как АО «Транснефть - Приволга», которые активно участвуют в городских социальных проектах, откликаются на любые просьбы власти. Яркий пример - открытие мемориальных досок сегодня или благоустройство территории озера Леснуха в 2019 году за счет спонсорской помощи компании, - отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко: «Спасибо компании «Транснефть — Приволга» за активное участие в городских социальных проектах»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

155 героев войны связаны с Самарой(в военные годы - Куйбышев).

Из них 143 - Герои Советского Союза, 12 - кавалеры Ордена Славы.