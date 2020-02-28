Отец бьёт, мать молчит: самарцам рассказали, как бороться с семейным насилием дома и у соседей

МКЖ ДОРОЖЕ, ЧЕМ РЕБЕНОК

В Самарской области год от года все больше детей страдает от рук взрослых. Число административных и уголовных дел растет, а все ведомства, которые призваны следить за благополучием малышей и подростков говорят о том, что даже сейчас львиная доля домашнего насилия остается скрытой.

- Бывали случаи, когда матери знали о том, что их сожители издевались над детьми, но ничего не делали, чтобы сохранить брак, - рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Мария Кин.

- Жестокость часто проявляют самые близкие и родные люди, а дети, как это ни парадоксально, жалеют их, - подтверждает замначальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного МВД Татьяна Гордеева - Речь при этом идет как о физическом, так и сексуальном и психологическом насилии.

ШКОЛА В ПОМОЩЬ

На передовой борьбы с домашним насилием оказываются воспитатели в детских садах и учителя в школах – именно эти люди обязаны сообщить «куда следует», если видят, что ребенок подавлен и покрыт синяками. Сначала за дело берется школьный психолог, потом при необходимости подключаются разнообразные ведомства.

С прошлого года в Самарской области работают Школы позитивного родительства, Родительские университеты и другие форматы, которые призваны научить взрослых слушать детей и выстраивать гармоничные отношения внутри семьи.

- Обширное обследование на употребление наркотиков, выдало неожиданные результаты: от 8 до 20% школьников видят, что родители не принимают их такими, какие они есть. А это, между прочим, способствует деструктивному поведению, - отмечает руководитель «Регионального социопсихологического центра» Татьяна Ксюева.

Родители проецируют на детей свои «хотелки», жестокость, которую к ним применяли в детстве, навязывают им свою картину миру и просто не слышат желаний детей. В итоге получают «неуправляемых» подростков, конфликты и даже побеги из дома - за прошлый год в регионе поступило 646 сообщений об исчезновении детей.

- Мы активно распространяем в школах информацию о телефонах, по которым можно бесплатно и анонимно получить помощь психолога, и в прошлом году туда поступило 7877 звонков от детей, - рассказала .о. руководителя Управления организации опеки и попечительства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Инна Безвесильная. – Мы пошли дальше: подросток, если чувствует, что по каким-то причинам не может вернуться домой, может обратиться с заявлением, чтобы его на время поместили в специализированный центр. Конечно, все это делается не бездумно, ситуацию в семье будут оценивать специалисты, но такой механизм уже существует.

РЕБЕНОК ВСЕГДА ЖЕРТВА

На телефоны доверия за прошлый год также поступило 6864 звонков от взрослых, которым требовалась помощь специалистов. Львиная доля жертв насилия – это женщины и дети.

В Самарской области есть социальная гостиница для жертв семейно-бытового насилия, в прошлом году она приняла 257 человек.

- Обычно к нам приходят женщины вместе с детьми, они уже мотивированы и готовы меняться сами и выстраивать новые отношения с детьми, - рассказала психолог АНО Центра Социальной помощи «Ты Не Одна» Оксана Ищерякова. Центр, как и социальная гостиница, принимает женщин, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, но при этом предоставляет им еще и психолога, чтобы помочь адаптироваться к новой жизни.

Даже если мужчина выплескивает агрессию на свою жену, не трогая ребенка, тот все равно получает психологическую травму.

- В 85% случаев, когда к нам обращаются за помощью женщины, в семье есть дети, - рассказала руководитель проекта «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений» Анастасия Бабичева. – Сейчас уже доказано, что уровень травмированности ребенка, который стал свидетелем насилия, идентичен тому, как если бы он сам стал жертвой насилия.

В Самаре с детьми, которые пострадали от насилия в семье, работает «Областной центр социальной помощи семье и детям».

- В прошлом году у нас было 7 детей, которые стали жертвами сексуального насилия, 4 – пострадали от физического насилия, по всем этим фактам есть уголовные дела, - рассказала заведующая реабилитационным стационаром ГБУ Самарской области «Областной центр социальной помощи семье и детям» Гузель Хайрулова. – С психологическим насилием все гораздо сложнее – его крайне сложно доказать.

К примеру, если родитель в порыве злости отобрал у подростка планшет, в котором тот сидел сутками и растоптал его на глазах у ребенка, - это акт психологического насилия. Потому что, как это ни странно, в этом устройстве – вся жизнь современного тинейджера. Взрослые забывают, как они были детьми, в этом порой и кроется проблема.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ПЛАЧЕТ РЕБЕНОК

По словам специалистов, важную роль в борьбе с домашним насилием играет информированность населения. Что делать, если за стеной который день подряд ругаются соседи и плачет ребенок? Звонить в полицию или органы опеки? Мало кто захочет связываться с этим и вызывать на себя ответный огонь возможного агрессора.

- Нужно вывести ситуацию из вакуума, - говорит Анастасия Бабичева. – В таких ситуациях можно, скажем, повесить на лестничной площадке открытое письмо, где вы напишете, что знаете о насилии в конкретной семье и сообщите о нем в правоохранительные органы, потому что это преступление.

С другой стороны, если вы понимаете, что в соседней квартире живет мать-одиночка, может быть, она просто не справляется? В таком случае есть смысл попробовать предложить ей помощь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2445 нарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних выявлено прокуратурой

1542 преступления совершено в отношении несовершеннолетних, 787 из них – это невыплата алиментов, 327 преступлений связаны с сексуальным насилием над детьми, 156 – с жестоким обращением

855 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, в отношении 2 их них (сотрудники органов опеки и ПДН) возбудили уголовные дела

ТЕЛЕФОНЫ:

123 - с мобильного - горячая линия "Ребенок в опасности"

8-800-2000-122- телефон экстренной психологической помощи

8-927-954-73-94 - дежурный следователь

8-927-732-64-55 - телефон АНО Центра Социальной помощи «Ты Не Одна»

333-54-28 - отдел писем областной прокуратуры

250-06-24 - телефон проекта «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений»

931-55-15 - отдел кризисных ситуаций

958-65-07 - телефон "Областного центра социальной помощи семье и детям"

340-61-70 - дежурный прокурор