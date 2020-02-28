Зачем женщинам оргазм, и почему нельзя носить стринги: пять секретов женского тела, о которых надо знать

Для сильной половины человечества женщины всегда были и будут непостижимой загадкой. Еще бы! Тело женщины хранит немало тайн, о которых даже сами леди иногда не догадываются. К сожалению, современные масс-медиа часто навязывают девушкам совершенно ненужные, и даже опасные привычки и стереотипы. Вместе с заведующей отделением Центра акушерства и гинекологии клиники «Мать и дитя-ИДК» на улице Энтузиастов Екатериной Житиной разбираемся в секретах женского здоровья.

Женский оргазм - эволюционно бесполезно, просто наслаждайтесь!

Все, что мы имеем в своем организме, создала эволюция и законы природы. Эволюционные процессы создаются так, что представители обоих полов имеют одни и те же признаки, но полезны они могут быть только для одного пола. Например, молочные железы есть и у женщин, и у мужчин, но пользуются ими по назначению только женщины - для грудного вскармливания своих детей.

- Такая же ситуация и с оргазмом, но с точностью наоборот. Мужчина, испытывая оргазм, производит обильную эякуляцию, что в разы увеличивает шансы на наступление беременности. Отсутствие оргазма у мужчины снижает его шансы на размножение почти до нуля в естественных условиях. Наличие же оргазма у женщины никак не влияет на ее шансы забеременеть. Женщины, никогда не испытывающие оргазм, могут успешно рожать детей, и наоборот. Оргазм приносит женщине только удовольствие и поднимает настроение, но это вряд ли целью эволюционных процессов. Поэтому просто наслаждайтесь, - отмечает Екатерина Житина.

Стринги – зло!

Чем могут быть опасны обычные стринги? Многие уже слышали, что гинекологи не любят данный вид нижнего белья.

- Причина заключается в том, что строение этого белья приводит к тому, что создаются благоприятные условия для попадания кишечной флоры во влагалище и уретру. Ведь та самая тоненькая веревочка, которая выгодно оголяет ягодицы, таит в себе наибольшую опасность. Именно она является отличным трансфером для бактерий от заднего прохода до влагалища. При хроническом забросе микробы начинают жить в новой среде и размножаться. В итоге начинаются циститы и вагиниты, неприятные запахи, рези и прочие неприятные явления. Без лечения и смены типа нижнего белья данную ситуацию не решить, - предупреждает врач.

Средства интимной гигиены: прокладки или тампоны

Почему во время менструаций следует отдавать предпочтение прокладкам, а не тампонам?

- Тампоны можно использовать, если это действительно необходимо, но не более чем на 3-6 часов подряд. Никогда не ложитесь спать с тампоном. Наличие безвоздушной теплой среды с питательными веществами (кровью) - благоприятная среда для размножения особо опасных бактерий, - рассказывает Екатерина Житина. - Ежедневные прокладки - не для ежедневного использования. Они предназначены на период скудных менструальных выделений и на период лечения свечами. Ежедневное использование прокладок приводит к созданию идеальной среды для размножения бактерий и нарушения баланса между правильными и неправильными микроорганизмами.

Матка – рекордсмен по эластичности!

В обычном состоянии размер матки не больше груши, в то время как во время беременности она вырастает до размеров арбуза! Очень небольшой орган к третьему триместру достает до ребер! А потом довольно быстро «сворачивается» обратно!

Беременность в менопаузе

Все знают про этапы жизни женщины: детство, половое созревание, зрелость, менопауза. Многие считают, что после окончания менструаций использовать методы контрацепции не нужно. Какие же данные есть?

- В течение первого года после завершения менструирования достаточно высокий риск спонтанной овуляции и соответственно беременности. Встречаются случаи спонтанных беременностей на протяжении 2-х лет после окончания менструаций. Поэтому тем, кто не планирует беременность в этот период, однозначно требуется контрацепция: 2 года после последней менструации, - рекомендует врач.

Помните, женственность - это, прежде всего, состояние души и тела, поэтому не забывайте посещать врача акушера-гинеколога, чтобы быть уверенной в своем женском здоровье.

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