2020-02-28T22:24:20+03:00
Общество

"Мы надеялись, что он вернется": история Алексея Петровича Сержантова для цифрового Бессмертного полка

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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Самарцы ставят своих героев в цифровой Бессмертный полкСамарцы ставят своих героев в цифровой Бессмертный полк
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Рассказывает Людмила Длинных, племянница:

Сержантов Алексей Петрович родился в марте 1923 года. В марте 1942 был призван в ряды красной армии с куйбышевского райвоенкомата. После трёхмесячного пребывания в учебной части был отправлен на Сталинградский фронт. Через три месяца его родители получили известие, что он пропал без вести. И только где-то в 60-ых годах бабушке прислали извещение о том, что он погиб под Сталинградом.

Для меня этот образ был каким-то таким, как сейчас Санта Клаус. Мне так хотелось чуда. Статус «пропал без вести» давал надежду, что он вдруг где-то найдётся и вернётся к нам. Очень долго я в это верила, но потом мне объяснили, что оттуда никто в плен не попадал, и никакой надежды нет. Все это потом забылось и вот спустя наверно лет 50, когда я пришла на курсы компьютерной грамотности. Нас обучали разным программам, и в том числе мы искали в архивах своих родственников. И в тот момент, когда я нашла эти документы, которые еще писались перьевыми ручками, и там стояла эта запись его призыва и дата, когда он погиб - причём даты как таковой не было просто декабрь 42 год - было ощущение, что время исчезло и я провалилась в то прошлое, когда этот 18 летний мальчик ушёл на войну в общем-то даже ещё не пожив. И никто не знает как он, как вообще его жизнь закончилась, и где он там похоронен, потому что я так понимаю что там не было каких-то могил - хоронили всех в общей.

Когда дядю переправляли из учебной части в Сталинград, он должен был проехать через Куйбышев. Он передал родителям записку об этом через кого-то. И моя мама сказала, что они не пошли на вокзал, чтобы увидеться с ним. Знаете, мы же в кино привыкли видеть, как это происходит, а в жизни получилось иначе. А моя мама всю ночь лежала и плакала, что не смогла попрощаться.

Когда я была ещё ребёнком, я очень часто слышала историю матери о ее брате. Она его очень любила, и для неё он был таким идеальным мужчиной, по-видимому, и остался так на всю жизнь. Она рассказывала, что брат был очень мягким и добрым. Старшая сестра все время старалась избавиться от младшей, не брала ее никуда, а мой дядя наоборот всегда звал ее с собой. Они тогда жили в деревне и, по-видимому, жизнь ее там была настолько трудной, что для нее эта ласковость так и осталась идеалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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