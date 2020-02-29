2020-02-29T19:21:44+03:00
Спорт

"Спартак" победил"Динамо" в московском дерби на новом стадионе противника

Представляем обзор игры Динамо - Спартак 29 февраля 2020 года в Москве в 20 туре РПЛ. Рассказываем о счете матча и статистике игры
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Бакаев забил первый мяч в игре с подачи СоболеваБакаев забил первый мяч в игре с подачи СоболеваФото: с сайта ФК "Спартак".
Изменить размер текста:

Завершилось первое московское дерби на обновленном стадионе "Динамо" "Петровский парк". Матч закончился со счетом 0:2.

Дерби получилось очень интересным. Динамо с трибун поддерживала вдова Льва Яшина, которая впервые появилась на стадионе, а болельщики "Спартака" следили за игрой новичка команды Александра Соболева, который в этом матче отметился пока только голевой передачей.

В первом тайме игрой заправлял "Спартак". Очень активно начал игру Александр Соболев, который в первые 10 минут осуществил три вылазки к воротам Шунина, но каждый раз играл немного неточно. Правда, брака в передачах было многовато у обоих команд.

Возражал красно-белым только Н'Жье, вылазки которого в чужую штрафную заканчивались офсайдом.

Ситуация изменилась на 29 минуте: Зелимхан Бакаев с Александром Соболевым разыграли мяч, новичок "Спартака" бережно положил мяч на правую ногу Бакаеву и тот отправил его в правый угол с 12 метров.

До конца тайма ситуация не изменилась: пошел снег и футболисты стали немного осторожнее. Так что на перерыв уходили со счетом 0:1

Гол Бакаева после подачи Соболева. Динамо - Спартак. 0:1. Тинькофф РПЛ, 20 тур 29.02.2020.Спартак открывает счет в матче

Второй тайм более активно начали хозяева. Снег стих, на 55 минуте Шиманьски в центре получил травму колена, столкнувшись с Джикией. Нарушения не было, но футболисту пришлось уйти. И вместо него вышел Николай Комличенко, приобретение "Динамо", бывший игрок "Млада Болеслава". В России его ждали долго, но Новиков почему-то не поставил Николая с первых минут. Уже через пару минут он доказал, что ждали его не зря. Смело приблизился футболист к штрафной и с 17 метров пробил по воротам. Если бы не штанга, Максименко ничего не смог бы сделать.

Но уже на 62 минуте "Спартак" снова огорчил хозяев поля. Зобнин получил мяч от Бакаева в штрафной, сместился к центру не слишком быстро и отправил мяч в дальний нижний угол.

После второго гола посыпались желтые карточки. Сначала Шунич получил горчичник за то, что ударил Соболева локтем, потому Рыков сбил Зобнина на подходе к штрафной - отомстил бывшему динамовцу за гол в ворота бывшей родной команды.

Динамо - Спартак. 0:2. Роман Зобнин, Тинькофф РПЛ, 20 тур 29.02.2020.Зобнин удваивает преимущество Спартака

После этого еще раз попробовал размочить счет Комличенко, но в этот раз ему помешала перекладина.

В оставшееся время игра была достаточно равной. "Спартак" не уходил в защиту, организовал еще несколько острых моментов. На последних минутах Соболева тренер отправил на скамейку и выпустил Ларссона. Но проводили новичка трибуны аплодисментами - фанаты игрой остались довольны.

"Спартак" выигрывает и поднимается на 8 место. "Динамо" пока 10-е.

В 21 туре "Спартак" встретится с "Краснодаром" 9 марта, а "Динамо" примет Тамбов 7 марта.

Статистика игры

Счет: (0:1) 29" Бакаев, 62" Зобнин

Составы команд Динамо - Спартак

Спартак: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев, Рассказов

Динамо: Шунин, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рыков, Паршивлюк, Нойштедтер, Хильемарк, Шиманьски, Игбун, Н"Жи

Нарушения:

64" Шуньич

67" Рыков

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Хочу глубокое и чувственное: Жена самарского колбасного магната решила начать сольную карьеру
Мальчика Диму из Самары позвали на тренировку футбольной сборной России
В сторону Рождествено 29 февраля отправился первый ОМик
В Кинеле с рельс сошел электровоз, который наехал на тормозные башмаки
В Самаре с островов спасали парализованного рыбака, который перебрал с алкоголем
Александр Соболев впервые сыграет за "Спартак" в матче с "Динамо" 29 февраля 2020 года
В Сызрани подруга мужчины украла два золотых кольца у его дочери
Под Самарой пьяный водитель решил поиграть в догонялки с полицией и оказался в кювете
"Он стоял и никого не трогал": в Сызрани пешеход стал жертвой 4 машин, сыгравших в кегли
В Самаре нерадивый водитель отправил в больницу 65-летнюю пенсионерку
Публикуем видео с места аварии автобуса с детьми, перевернувшегося под Ульяновском
Показали, как "расщепляют" золото: Дмитрий Азаров пообщался с одаренными самарскими детьми
Из-за пожара в жилом доме на 5 Просеке в Самаре эвакуировали 38 человек
"Господи, я целая или нет": кондуктору пришлось выпрыгивать из трамвая, который перевернулся около "Апельсина"
"Большегрузы теряют подвески, автобусы тонут": самары требуют у властей спасти Заводское шоссе
"Как же вкусно пахнут дети": Ольга Бузова в Самаре показала, что может стать хорошей мамой
Голкипер Евгений Фролов в дебютном матче за «Крылья Советов» стал лучшим игроком встречи
В Самаре на подземной парковке ТРК «Эль Рио» произошел пожар
В Самаре будут производить зарядки для электромобилей и зарядные станции для гаджетов, которые появятся на набережной
Весна в Самарской области начнется с ночных морозов
Болельщица «Крыльев» пришла на игру в свадебном платье с предложением для Карпова
Работникам Самарской станции скорой помощи сохранят действующие условия трудовых договоров
Вручили знак и «ключ от города»: в Жигулевске избрали нового мэра
В Самаре на Московском шоссе в 2020 году хотят построить надземный пешеходный переход