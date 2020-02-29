"Спартак" победил"Динамо" в московском дерби на новом стадионе противника

Завершилось первое московское дерби на обновленном стадионе "Динамо" "Петровский парк". Матч закончился со счетом 0:2.

Дерби получилось очень интересным. Динамо с трибун поддерживала вдова Льва Яшина, которая впервые появилась на стадионе, а болельщики "Спартака" следили за игрой новичка команды Александра Соболева, который в этом матче отметился пока только голевой передачей.

В первом тайме игрой заправлял "Спартак". Очень активно начал игру Александр Соболев, который в первые 10 минут осуществил три вылазки к воротам Шунина, но каждый раз играл немного неточно. Правда, брака в передачах было многовато у обоих команд.

Возражал красно-белым только Н'Жье, вылазки которого в чужую штрафную заканчивались офсайдом.

Ситуация изменилась на 29 минуте: Зелимхан Бакаев с Александром Соболевым разыграли мяч, новичок "Спартака" бережно положил мяч на правую ногу Бакаеву и тот отправил его в правый угол с 12 метров.

До конца тайма ситуация не изменилась: пошел снег и футболисты стали немного осторожнее. Так что на перерыв уходили со счетом 0:1

Гол Бакаева после подачи Соболева. Динамо - Спартак. 0:1. Тинькофф РПЛ, 20 тур 29.02.2020.Спартак открывает счет в матче

Второй тайм более активно начали хозяева. Снег стих, на 55 минуте Шиманьски в центре получил травму колена, столкнувшись с Джикией. Нарушения не было, но футболисту пришлось уйти. И вместо него вышел Николай Комличенко, приобретение "Динамо", бывший игрок "Млада Болеслава". В России его ждали долго, но Новиков почему-то не поставил Николая с первых минут. Уже через пару минут он доказал, что ждали его не зря. Смело приблизился футболист к штрафной и с 17 метров пробил по воротам. Если бы не штанга, Максименко ничего не смог бы сделать.

Но уже на 62 минуте "Спартак" снова огорчил хозяев поля. Зобнин получил мяч от Бакаева в штрафной, сместился к центру не слишком быстро и отправил мяч в дальний нижний угол.

После второго гола посыпались желтые карточки. Сначала Шунич получил горчичник за то, что ударил Соболева локтем, потому Рыков сбил Зобнина на подходе к штрафной - отомстил бывшему динамовцу за гол в ворота бывшей родной команды.

Динамо - Спартак. 0:2. Роман Зобнин, Тинькофф РПЛ, 20 тур 29.02.2020.Зобнин удваивает преимущество Спартака

После этого еще раз попробовал размочить счет Комличенко, но в этот раз ему помешала перекладина.

В оставшееся время игра была достаточно равной. "Спартак" не уходил в защиту, организовал еще несколько острых моментов. На последних минутах Соболева тренер отправил на скамейку и выпустил Ларссона. Но проводили новичка трибуны аплодисментами - фанаты игрой остались довольны.

"Спартак" выигрывает и поднимается на 8 место. "Динамо" пока 10-е.

В 21 туре "Спартак" встретится с "Краснодаром" 9 марта, а "Динамо" примет Тамбов 7 марта.

Статистика игры

Счет: (0:1) 29" Бакаев, 62" Зобнин

Составы команд Динамо - Спартак

Спартак: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев, Рассказов

Динамо: Шунин, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рыков, Паршивлюк, Нойштедтер, Хильемарк, Шиманьски, Игбун, Н"Жи

Нарушения:

64" Шуньич

67" Рыков