2020-03-01T10:47:10+03:00
Общество

Хоровод из Маслен и молодецкие забавы: как празднуют Масленицу в Самаре 1 марта 2020 прямо сейчас

В прямом эфире рассказываем как проходит Масленица в Самаре 1 марта 2020 года прямо сейчас, где можно поесть блинов, чем удивят гостей площадок [фото, видео]
Ольга АФАНАСЬЕВАЕвгения ВАСИНА
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На площадь приехали более 150 Маслен. Фото: администрация СамарыНа площадь приехали более 150 Маслен. Фото: администрация Самары
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Подходит к концу Масленичная неделя и сегодня, в воскресенье, можно выходить из-за стола с блинами и отправляться на улицу провожать зиму. Тем более погода на Масленицу 1 марта 2020 года решила порадовать горожан: легкий морозец с утра, до +3 днем, яркое солнце и безоблачное небо так и манят выйти из дома. А для тех, кто никак не может выбрать, куда отправиться, мы в прямом эфире будем рассказывать, что прямо сейчас происходит на главных площадях, в парках и на самарской набережной.

Центральные проводы зимы развернутся на площади им. Куйбышева. Сюда уже привезли 150 кукол Маслен. Ростовые куклы окружили главную Маслену дня, закрепленную посреди площади. Сегодня здесь будет весело: с 12.00 будет работать усадьба Деда Мороза, здесь пройдет театрализованное представление с участием зимнего волшебника и Весны. Весь день будет работать Город Мастеров и большая ярмарка, а малышей ждут конкурсы и молодецкие забавы. Впрочем, они понравятся и взрослым: можно будет перетягивать канат и гулять на ходулях. А еще всем гостям раздадут 10 тыс. блинов.

В Загородном парке праздник для горожан устроит Культурный центр "Светлица". Обещают штурм снежной крепости и сжигание чучела Масленицы. На фото-площадке можно будет сделать незабываемые кадры в шлемах и с топорами.

А на набережной веселые забавы устраивает МП "Самарская набережная". Гостей будут развлекать веселые скоморохи, все смогут принять участие в молодецких забавах и приобрести украшения от клуба Самарских рукодельниц. Вкусные блины и горячий чай согреют каждого!

Следите за нашей трансляцией и присоединяйтесь к празднику. Ведь чем качественнее мы проводим зиму, тем лучше и теплее будет весна, так что не ленитесь!

Масленица в Самаре 1 марта 2020 года: онлайн-трансляция гуляний со всех площадок в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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