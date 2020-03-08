2020-03-08T18:17:04+03:00
Общество

Весенняя музыка и сотни тюльпанов: в Самаре под окнами участницы Великой Отечественной войны провели мини-парад

Молодые солдаты поздравили с 8 марта Зинаиду Шкуратову, которая вынесла с поля боя 120 красноармейцев
Михаил ГОРЮНОВ
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Ребята устроили парад прямо под окнами ветеранаРебята устроили парад прямо под окнами ветеранаФото: принтскрин видео.
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8 марта - время сюрпризов для всех женщин. Настоящий праздник сегодня был и у 96-летней Зинаиды Шкуратовой. В честь Международного женского дня у дома ветерана Великой Отечественной войны провели самый настоящий мини-парад!

- Мини-парад у дома участница Великой Отечественной войны старшины Зинаиды Шкуратовой провели военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии и юнармейцы трех школ Самары, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ЦВО.

Зинаида Федоровна наблюдала за концертом из окна Фото: принтскрин видео.

Зинаида Федоровна наблюдала за концертом из окнаФото: принтскрин видео.

За импровизированным парадом женщина наблюдала из окна своей квартиры на третьем этаже. Начался же сюрприз для ветерана с того, что к ней в гости пришел командующий 2-й Общевойсковой армии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. Он сердечно поздравил Зинаиду и вручил ей цветы.

Что же касается самого мини-парада, то военнослужащие и юнармейцы поздравляли Зинаиду Федоровну хором. Они помимо всего прочего произнесли трехкратное "Слава!" Шкуратовой. Оркестр Центрального военного округа в свою очередь исполнил попурри из весенних песен, а парадные коробки прошли торжественным маршем.

На этом торжество не закончилось. Участники мини-парада поднялись в гости к ветерану и подарили ей около 200 тюльпанов, а также открытки и письма. Юнармейцы читали хозяйке дома стихи, а она не осталась в долгу и в ответ озвучила стихи о войне. Особенным моментом праздника стала загрузка недостающей фотографии ветерана на сайт "Память народа" и включение этой фотокарточки в мультимедийный музей "Дорога Памяти" в Главном Храме Вооружённых Сил.

Первым цветы ветерану вручил генерал Фото: принтскрин видео.

Первым цветы ветерану вручил генералФото: принтскрин видео.

- Пусть будут на груди награды, но только за труд, а не за бой! - пожелала своим гостям Зинаида Федоровна в завершении встречи.

КРАТКАЯ СПРАВКА

Зинаида Федоровна Шкуратова родилась в 1924 году. В годы войны она оказывала медицинскую помощь и вытащила с поля боя более 120 красноармейцев, а во время службы на санитарной летучке оказала медицинскую помощь более 3 тысячам пациентам, о чем указано в архивных документах на сайте "Память народа". В ходе боев девушка один раз получила контузию, а от ранения осколком однажды спаслась благодаря медицинской сумке. Награждена медалью "За боевые заслуги" и другими наградами.

в Самаре для участницы войны провели мини-парад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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