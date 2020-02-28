Приказывал тормозить КАМАЗы с песком: подполковника полиции из Самары отправили на 7 лет в колонию за взятки

Уголовное дело бывшего замначальника отдела полиции Куйбышевского района Самары Ивана Нещадимова многие связывали с местью его старшему брату. Мол, начальник Центра по противодействию экстремизму Вадим Нещадимов перешел дорогу какому-то крупному хищнику, а так как старший брат - птица высокого полета, то "прилетело" младшенькому.

И прилетело ему не много не мало, а 7 лет колонии строгого режима.

Напомним, Ивана Нещадимова обвиняли в получении взятки от директора ООО «Самарастройснаб» (ООО «ССС») Андрея Епишова, его контора занималась добычей и поставкой песка и, по версии следствия, именно по приказу Нещадимова полицейские Куйбышевского района регулярно тормозили КамАЗы с песком, поставки срывались, бизнес терпел убытки.

Епишов через своего знакомого Марата Багдасарова вышел на Нещадимова, а тот объяснил, что за отсутствие проверок платить придется по 200 тысяч рублей в месяц.

На словах Епишов на эти условия согласился, а на деле сдал Нещадимова сотрудникам УФСБ России по Самарской области.

В суде бывший полицейский заявлял, что все это подстава: мол, несколько лет назад его брат, который тогда возглавлял уголовный розыск региона не дал хода странным показаниям по делу бывшего соучредителя компании СОК Алексея Солдатова, чем нажил себе врага в ФСБ, вот этот человек, по мнению Нещадимова, и "заварил кашу" против него.

Суд к этой версии отнесся критически и Нешадимова все равно признал виновным. Бывшего полицейского приговорили к 7 годам колонии строгого режима, оштрафовали на 6 млн рублей и запретили на 3 года работать в правоохранительных органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Реальные преступники на свободе, а мой Ваня за решеткой?»: жена экс-полицейского из Самары не смогла сдержать слез в суде

Гособвинение запросило более 10 лет лишения свободы бывшему руководителю отдела полиции Куйбышевского района Ивану Нещадимову (подробности)