2020-02-28T19:27:22+03:00
Происшествия

Приказывал тормозить КАМАЗы с песком: подполковника полиции из Самары отправили на 7 лет в колонию за взятки

Сегодня в Самарском районном суде Ивана Нещадимова признали виновным в получении взятки
Александра БУДАЕВА
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Иван Нещадимов вину не признал, он утверждал, что его подставили.Иван Нещадимов вину не признал, он утверждал, что его подставили.Фото: Александра БУДАЕВА
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Уголовное дело бывшего замначальника отдела полиции Куйбышевского района Самары Ивана Нещадимова многие связывали с местью его старшему брату. Мол, начальник Центра по противодействию экстремизму Вадим Нещадимов перешел дорогу какому-то крупному хищнику, а так как старший брат - птица высокого полета, то "прилетело" младшенькому.

И прилетело ему не много не мало, а 7 лет колонии строгого режима.

Напомним, Ивана Нещадимова обвиняли в получении взятки от директора ООО «Самарастройснаб» (ООО «ССС») Андрея Епишова, его контора занималась добычей и поставкой песка и, по версии следствия, именно по приказу Нещадимова полицейские Куйбышевского района регулярно тормозили КамАЗы с песком, поставки срывались, бизнес терпел убытки.

Епишов через своего знакомого Марата Багдасарова вышел на Нещадимова, а тот объяснил, что за отсутствие проверок платить придется по 200 тысяч рублей в месяц.

На словах Епишов на эти условия согласился, а на деле сдал Нещадимова сотрудникам УФСБ России по Самарской области.

В суде бывший полицейский заявлял, что все это подстава: мол, несколько лет назад его брат, который тогда возглавлял уголовный розыск региона не дал хода странным показаниям по делу бывшего соучредителя компании СОК Алексея Солдатова, чем нажил себе врага в ФСБ, вот этот человек, по мнению Нещадимова, и "заварил кашу" против него.

Суд к этой версии отнесся критически и Нешадимова все равно признал виновным. Бывшего полицейского приговорили к 7 годам колонии строгого режима, оштрафовали на 6 млн рублей и запретили на 3 года работать в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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