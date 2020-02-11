«Реальные преступники на свободе, а мой Ваня за решеткой?»: жена экс-полицейского из Самары не смогла сдержать слез в суде

ГРОМКОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ

Фамилия Нещадимовых в Самаре известная: два брата служат в полиции. Старший, Вадим Нещадимов с 2013 по 2015 год был начальником Управления уголовного розыска в областном МВД, а с 2015 года руководит Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области. Второй, Иван, начинал службу с обычной патрульно-постовой службы и к 2016 году дослужился до заместителя отдела полиции Куйбышевского района.

8 августа 2018 года Ивана Нещадимова по подозрению в коррупции задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области. В сети тут же появились кадры, на которых было видно, как светятся руки и карманы шорт задержанного. Силовики заявили, что поймали его с поличным при получении 200 тысяч рублей.

По Самаре поползли слухи: младшего-то задержали, но копали, наверняка, под старшего? Что же дальше-то будет? Но ничего не произошло: через год летом 2019-го региональный Следственный комитет направил уголовное дело в суд. Обвинение предъявили одному Ивану Нещадимову, зато сразу по двум статьям: получение взятки в крупном размере и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

ПРОПЕСОЧИЛИ ПО-ПОЛНОЙ

По версии следствия, Нещадимов получил 200 тысяч рублей и тут же засунул их в карманФото: Оперативная съемка

Потерпевшим по делу был признан директор ООО «Самарастройснаб» (ООО «ССС») Андрей Епишов: его контора должна была поставить 300 тонн песка, возили его из Куйбышевского района. Местные жители начали жаловаться в полицию: песок таскали не откуда-нибудь, а из дамбы, которая защищает Куйбышевский район от возможных половодья и наводнений, неужели это законно?

Полицейские начали тормозить КамАЗы, груженные песком, проверять документы, поставки срывались, бизнесмены забеспокоились и начали наводить справки, как решить проблему. По версии следствия, Епишов обратился к своему знакомому Марату Багдасарову, а тот через высокопоставленного полицейского (начальника Штаба областного МВД Дмитрия Журанкина) вышел на Ивана Нещадимова. Молодой человек на тот момент был временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции Куйбышевского района.

Далее, как заявили в суде Багдасаров и Епишов, полицейский заявил: их песчаные карьеры могут признать незаконными и даже возбудить по этому поводу уголовное дело. А чтобы этого не произошло, надо бы поделиться прибылью: по 200 тысяч рублей до конца года будет достаточно.

По версии следствия, действия подсудимого привели к тому, что фирма Андрея Епишова потеряла 600 с лишним тысяч рублейФото: Александра БУДАЕВА

Бизнесмен подумал, посчитал, а 31 июля вместе с Багдасаровым пошел в ФСБ и написал заявление на Нещадимова. Через несколько дней Багдасаров передал деньги посреднику Найденкова, а тот – Нещадимову, после чего налетел спецназ, и всех повязали. Вот только посредник в итоге оказался не при делах: он сумел всех убедить в том, что ничего не знал, и по делу в итоге прошел свидетелем.

Сегодня старший помощник прокурора Самарского района Самары Мария Семенихина, которая поддерживала гособвинение по этому делу, в прениях заявила, что считает вину Ивана Нещадимова полностью доказанной по обоим эпизодам. Мало того, что он совершил тяжкое преступление, так еще и бизнес понес убытки (эксперты оценили их в 600 с лишним тысяч рублей), поэтому назначить ему наказание без реального лишения свободы невозможно.

Гособвинение запросило в итоге Ивану Нещадимову 10 лет и 1 месяц колонии строгого режима со штрафом 6 млн рублей и запретом в течение 3 лет работать в правоохранительных органах.

Гособвинение посчитало вину подсудимого полностью доказаннойФото: Александра БУДАЕВА

ОКО ЗА ОКО, БРАТ ЗА БРАТА

Услышав, какие сроки просят для ее мужа, супруга Ивана Нещадимова, расплакалась:

- Как же так? Реальные преступники на свободе, а его на 10 лет посадить хотят? – недоумевала она.

Сам подсудимый во время следствия и суда открыто заявлял: уголовное дело сфабриковано, чтобы «насолить» его брату Вадиму. Мол, много лет назад, ему сотрудники ФСБ передали явку с повинной заключенного. Сиделец раскрыл страшную тайну громкого убийства жены известного самарского бизнесмена. Супругу бывшего совладельца компании "С.О.К." Алексея Солдатова Наталью в 2009 году жестоко убили в ее собственном доме. Так вот сиделец заявил, что убийство женщины заказал ее собственный муж ради страховки в миллион евро. Вадим признанию тогда не поверил и таким образом якобы нажил себе лютого врага в ФСБ, который решил отомстить самым изощренным способом.

К слову, в отношении Алексея Солдатова уголовное дело все-таки возбудили, но потом закрыли: выяснилось, что никакой страховки, а значит, и мотива, не было. Других улик против бизнесмена по этому делу не нашлось.

В суде Нещадимова всеми силами поддерживают жена, родственники и друзьяФото: Александра БУДАЕВА

В своих показаниях Иван Нещадимов заявил: денег он ни с кого не просил, более того, докладывал начальству, что ему взятку предлагают. А в «день икс» его предал лучший друг: именно Найденкову полицейский доверял, как себе, а тот спутался с врагами. Но и тут промашечка вышла:

- Я денег в руки их не брал, - объяснял в суде бывший полицейский. – В тот день меня повалили на землю и засунули стопку денег мне в левый карман. Вот только промашка вышла: у меня левая рука в гипсе была, никто бы не поверил, что я сам туда деньги сунул. Поэтому они переложили их в правый карман. И сделал это тот самый сотрудник ФСБ, который «копал» под моего брата.

Адвокаты признают: никто из свидетелей не «припоминает», чтобы на месте преступления этого оперативника кто-то видел. Но эксперты подтвердили, что от спецсредства светились и левый, и правый карманы шортов задержанного. Что довольно странно.

- Более того, уголовное дело о незаконной добыче песка все-таки было возбуждено, пусть и по факту, то есть обвинение никому пока не предъявлено, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» адвокат Нещадимова Анна Давыдова. – А его бывший начальник в суде подтвердил, что Иван Александрович докладывал ему о том, что ему предлагают деньги за то,чтобы остановить проверки песчаного бизнеса.

Обе стороны в пользу своих версий приводят множество доводов. Какие из них посчитает решающими суд, узнаем совсем скоро. На следующем заседании в судебных прениях выступят адвокаты Ивана Нещадимова, потом ему предоставят последнее слово, и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/759936" frameborder="0"></iframe> Гособвинитель просит Нещадимову 10 лет лишения свободы.Александра БУДАЕВА

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