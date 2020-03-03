2020-03-02T23:52:07+03:00
Спорт

Расписание трансляций Чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020

Представляем подробное расписание трансляций Чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020, который пройдет в Таллине с 4 по 8 марта
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фанаты считают, что Валиева - главная звездочка юниорского фигурного катания РоссииФанаты считают, что Валиева - главная звездочка юниорского фигурного катания РоссииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 4 по 8 марта в Таллине встретятся лучшие юниоры планеты в соревнованиях по фигурному катанию. Уже известно полное расписание трансляций Чемпионата мира 2020 среди юниоров, в котором примут участие сразу три российские юные фигуристки, а серьезную конкуренцию им составит американка Алиса Лью, которая смело заявляет в программу четверной лутц. Четверными прыжками владеют и Камилла Валиева, и Майя Хромых, которые также отправляются на ЧМ, но фигуристки и их тренер не стали включать эти элементы в программу. Возможно, потому, что они не отработаны до конца.

Время в Эстонии близко к российскому, так что посмотреть за соревнованиями, которые по накалу не уступают взрослым, жители центральной части нашей страны спокойно смогут после работы. Транслировать все прокаты: мужчкие, женские, пары и танцы на льду, будет Первый канал на своем сайте, в прямом эфире.

Самое интересное на чемпионате начнется 6 марта. В этот день пройдет показ короткой программы среди женщин. 7 марта юные дарования продемонстрируют произвольную программу.

Полное расписание трансляций ЧМ 2020 среди юниоров по фигурному катанию в Таллине

4 марта, среда

13.40 Короткая программа, юноши. Прямой эфир, сайт Первого канала

20.15 Пары, короткая программа Прямой эфир, сайт Первого канала

5 марта, четверг

Танцы на льду, ритм-танец Прямой эфир, сайт Первого канала

19.30 Пары, произвольная программа Прямой эфир, сайт Первого канала

6 марта, пятница

11.45 Девушки, короткая программа Прямой эфир, сайт Первого канала

19.15 Юноши, произвольная программа Прямой эфир, сайт Первого канала

7 марта, суббота

12.45 Танцы на льду, произвольный танец Прямой эфир, сайт Первого канала

16.45 Девушки, произвольная программа Прямой эфир, сайт Первого канала

8 марта, воскресенье

16.00 Показательные выступления Прямой эфир, сайт Первого канала

В сборной России кроме Камиллы Валиевой и Майи Хромых также Дарья Усачева, Илья Яблоков, Петр Гуменник, Андрей Мозалев, В парах выступают Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев. В танцах на льду: Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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