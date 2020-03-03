Расписание трансляций Чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020
С 4 по 8 марта в Таллине встретятся лучшие юниоры планеты в соревнованиях по фигурному катанию. Уже известно полное расписание трансляций Чемпионата мира 2020 среди юниоров, в котором примут участие сразу три российские юные фигуристки, а серьезную конкуренцию им составит американка Алиса Лью, которая смело заявляет в программу четверной лутц. Четверными прыжками владеют и Камилла Валиева, и Майя Хромых, которые также отправляются на ЧМ, но фигуристки и их тренер не стали включать эти элементы в программу. Возможно, потому, что они не отработаны до конца.
Время в Эстонии близко к российскому, так что посмотреть за соревнованиями, которые по накалу не уступают взрослым, жители центральной части нашей страны спокойно смогут после работы. Транслировать все прокаты: мужчкие, женские, пары и танцы на льду, будет Первый канал на своем сайте, в прямом эфире.
Самое интересное на чемпионате начнется 6 марта. В этот день пройдет показ короткой программы среди женщин. 7 марта юные дарования продемонстрируют произвольную программу.
Полное расписание трансляций ЧМ 2020 среди юниоров по фигурному катанию в Таллине
4 марта, среда
13.40 Короткая программа, юноши. Прямой эфир, сайт Первого канала
20.15 Пары, короткая программа Прямой эфир, сайт Первого канала
5 марта, четверг
Танцы на льду, ритм-танец Прямой эфир, сайт Первого канала
19.30 Пары, произвольная программа Прямой эфир, сайт Первого канала
6 марта, пятница
11.45 Девушки, короткая программа Прямой эфир, сайт Первого канала
19.15 Юноши, произвольная программа Прямой эфир, сайт Первого канала
7 марта, суббота
12.45 Танцы на льду, произвольный танец Прямой эфир, сайт Первого канала
16.45 Девушки, произвольная программа Прямой эфир, сайт Первого канала
8 марта, воскресенье
16.00 Показательные выступления Прямой эфир, сайт Первого канала
В сборной России кроме Камиллы Валиевой и Майи Хромых также Дарья Усачева, Илья Яблоков, Петр Гуменник, Андрей Мозалев, В парах выступают Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев. В танцах на льду: Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
ИСТОЧНИК KP.RU