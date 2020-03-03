2020-03-05T10:42:28+03:00
Общество

«Его раскопали, а он живой»: история Ивана Васильевича Лякина для цифрового «Бессмертного полка»

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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Лякин Иван ВасильевичЛякин Иван Васильевич
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Рассказывает Роман Жуков, двоюродный правнук:

В моей семье воевал Лякин Иван Васильевич, он приходился мне двоюродным прадедом. Он родился в 1913 году в селе Ветлянка Куйбышевской области. В 1941 году его призвали на фронт из Куйбышева в Ленинград. С начала и до конца войны он служил там. Иван Васильевич занимал должность капитана и руководил небольшим эскадроном - конным войском. По рассказам родственников, он всегда очень переживал за своих ребят, отвечал за их жизни головой. Поэтому на фронте старался проявить свои лучшие качества, он был сильным и мужественным бойцом. Грамотно направлял свое войско, обдумывал каждый шаг и действие.

Мне много рассказывали о прадеде. Он никогда не избегал разговоров о войне. Иван Васильевич смотрел страху в глаза, принимал то, что ему пришлось пережить. Каждый раз, когда я вспоминаю одну из историй прадеда, у меня бегут мурашки по всему телу. В самый разгар сражений прадед был верхом на коне и командовал своим войском. Неожиданно рядом с ним прогремел взрыв и сбил прадеда с лошади. Он свалился в глубокую воронку от снаряда, его тут же засыпало землей. Он не смог выбраться самостоятельно, так как от мощнейшего удара его еще и контузило. Несколько часов он пролежал под землей. После того, как наступило затишье, парни с эскадрона обходили поле битвы в надежде найти выживших. Один из бойцов случайно заметил руку, торчащую из под земли. Они стали раскапывать прадеда, и он оказался живым. Ему очень повезло, если бы не его команда, то, скорее всего, он бы остался в этой воронке. Как рассказывали родственники, когда его достали из-под земли, его голова была полностью седая. Жутко и страшно, представляю, сколько он пережил за этот момент. Иван Васильевич быстро пришел в форму и по-прежнему отдавал долг Родине.

После прорыва блокады Ленинграда прадед продолжил службу и окончил ее в восточной Пруссии в боях. Был ранен и комиссован. Уже после окончания войны он остался жить в Ленинграде. Однако с родственниками из Куйбышева продолжал держать тесную связь, писал письма и приезжал к ним в гости. После Великой Отечественной войны он получил множество наград за свои заслуги.

Еще долгие годы прадед продолжал вести политическую жизнь и военную деятельность в Ленинграде. Он был очень умным человеком, имел высшее образование. Люди его любили. Я очень рад, что он смог сохранить тесное общение со своими родственниками из Куйбышева. Благодаря этому я знаю, что в моей семье был такой выдающийся человек с героическими подвигами и невероятно сложной судьбой. Я очень горжусь своим прадедом. Спасибо ему за победу. Спасибо за жизнь.

Лякин Иван Васильевич, цифровой Бессмертный полк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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