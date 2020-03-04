2020-03-04T19:01:02+03:00
Общество

«Перекрыть – это крайняя мера»: какие самарские дороги отремонтируют в 2020 году

В ГИБДД рассказали, где в Самаре появятся светофоры и пешеходные переходы, и ремонтом каких дорог займутся в первую очередь
Ольга НОВИКОВА
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Состояние дорог волнует всех горожанСостояние дорог волнует всех горожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, какие дороги отремонтируют в Самаре в этом году в первую очередь. Список пока уточняется, но уже известно, что в него войдут ул.Арцыбушевская и ул.Мичурина. На состоявшейся 4 марта встрече с представителями департамента транспорта и ГИБДД общественники предложили организовать на этих улицах выделенные полосы для движения трамваев, чтобы заезжающие на рельсы автомобили не мешали движению. Однако власти это предложение опровергли – мол, ширина дороги не позволяет так сделать. Иначе на проезжей части останется только по одной полосе движения в каждую сторону, а это приведет к заторам.

Продолжится ремонт Заводского шоссе – он должен завершиться осенью. Сейчас власти утверждают здесь схему организации дорожного движения. Мешают ведомственные железнодорожные пути к одному из предприятий, которые в нескольких местах пересекают подъезды к другим заводам. Железнодорожный переезд официально никак не оформлен, поэтому его предстоит или убрать, или организовать по всем правилам.

Заводское шоссе полностью разбито Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заводское шоссе полностью разбитоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В целом, как рассказал начальник отделения ДИ ОГИБДД Управления МВД России по Самаре Александр Чугунов, по числу самых «убитых» дорог сейчас лидирует Кировский район.

- Только за февраль мы выдали более 50 предписаний по устранению дефектов дорожного покрытия, почти все они – в Кировском районе, - рассказал он. – Эти улицы всем известны - путепровод в Смышляевке, ул. Алма-Атинская, ул.Вольская. Но закрывать аварийные участки пока не планируем, это крайняя мера, от которой пострадают в первую очередь жители.

В 2020 году в Самаре появится десяток новых светофоров и пешеходные переходы нового формата. Светофоры установят на самых аварийных участках, например на перекрестке пр.К.Маркса и ул. Ново-Вокзальной.

- Большинство аварий здесь связаны с левым поворотом. Сейчас его запретили, но могут возобновить, когда будет построена выделенная полоса для левого поворота. Техническая возможность есть - сократить посадочную площадку для трамвая и убрать световые опоры справа, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Алексей Карпочев.

Дополнительные секции светофора должны помочь и на перекрестке пр.Масленникова и ул.Подшипниковой – здесь также большинство аварий происходит из-за левого поворота. Поставят светофор и на пр.Масленникова/ул.Гая – только за прошлый год здесь трижды сбивали пешеходов, в этих ДТП пострадало 7 человек.

- Светофоры помогают – например, на перекрестке ул.Антонова-Овсеенко и Карбышева каждый год было по 8-10 ДТП, а после того, как режим работы светофора поменяли, участок стал безаварийным, - рассказал Александр Чугунов.

Кроме того, в Самаре появится больше пешеходных переходов нвого формата – приподнятых над уровнем дороги по примеру «лежачих полицейских». Сейчас такой переход есть на ул.Ставропольской напротив ГАИ и на ул.Мира в Крутых Ключах. Предполагается, что такие переходы появятся на ул.Юных пионеров и Краснодонской, а впоследствии – на аварийно опасных участках около городских школ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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