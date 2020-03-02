«Едем, плачем»: из-за ремонта Заводского шоссе компании теряют клиентов, а автовладельцы – подвески и колеса

#Спасем Заводское шоссе – флешмоб с таким хэштегом запустили в соцчсетях самарцы в конце прошлой недели. Поводов бить тревогу у тех, кто живет и работает на главной транспортной артерии самарской промзоны, и правда хватает. Ремонт Заводского шоссе идет второй год, но состояние дороги вовсе не улучшилось – напротив, с приближением весны самарская промзона стала плавно превращаться в Венецию. Ямы, колдобины, лужи глубиной почти в полметра – апофеозом стал намертво застрявший в одной из рытвин на прошлой неделе пассажирский автобус. Вечером 28 февраля глава города Елена Лапушкина поручила подрядчику - ООО «Автодоринжиниринг» в срочном порядке засыпать ямы и откачать воду. А утром в понедельник журналист и фотограф «КП-Самара», рискуя здоровьем и обувью, отправились проверять, как выполнено это поручение.

Хотя воду откачали, глубокие лужи осталисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ямы по колено, скорость черепахи

На Заводское шоссе мы заходим со стороны ул. Авроры. Первые пару сотен метров состояние дороги отличное, вопросы вызывает лишь скопившаяся грязь на обочинах. Чем дальше мы углубляемся, тем больше ее становится. А после железнодорожного переезда картина и вовсе меняется как по мановению волшебной палочки злой колдуньи. Тротуара нет, по обочине идти невозможно – ноги рискуют по колено провалиться в грязь. Поэтому мы смело двигается прямо посреди проезжей части, лавируя между глубокими ямами с водой. Риска никакого – немногочисленные машины ползут со скоростью черепахи, пытаясь выбрать максимально безопасный маршрут. Завидев фотоаппарат, кто-то из водителей сигналит, кто-то матерится, а некоторые и вовсе показывают большой палец: дескать, дорога - полный отпад, американские горки отдыхают!

Клиент не едет, продавец грустит

Вдоль дороги наперебой зазывают немногочисленных клиентов рекламные вывески - жизнь продолжается. Но тем, кто каждый день приезжает сюда на работу, не позавидуешь. Менеджеры в продающей двери компании «Вятский лес» вздыхают – после начала ремонта Заводского шоссе поток клиентов существенно сократился. Владимир приехал сюда за дверьми аж из Бузулука, и теперь только поражается состоянию самарских дорог.

- Я думал это у нас плохие дороги, а тут такое! У вас в Самаре не дороги, а направления. Я проехал от 22 Партсъезда - там только в болотных сапогах можно передвигаться, - возмущается он.

Автомобилистам приходится снижать скорость до черепашьейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напротив – совершенно пустая автозаправка «Татнефть». Оператор Юлия Юнусова признается – после начала ремонта объемы продаж упали почти вдвое. И действительно – там, где раньше машины шли сплошным потоком, сейчас практически пусто. Ехать сюда лишний раз никто не хочет.

- Раньше поток транспорта приличный был, а сейчас машин сорок если в день заедет, то уже хорошо, - говорит она. - В основном работники соседних компаний за продуктами заходят.

«Ходовая убита, сапоги жалко»

Поездка на работу для сотрудников местных компаний превращается в настоящий квест. Кто-то бережет машину и оставляет ее за железной дорогой, дальше добираясь пешком. Другие, напротив, жалеют ноги и обувь, и скрепя сердце едут на авто.

- С 22 Партсъезда вообще не проехать, поэтому заезжаю с Авроры, - рассказывает мастер ООО «СадКо» Алексей. – Но все равно весной придется менять ходовку на машине.

- Едем, плачем, а куда деваться,- разводит руками менеджер компании «Керамир» Ольга. – Пешком здесь не дойдешь, сапоги жалко, а добираться как-то надо.

Вести о состоянии дороги передают друг другу почти как сводки с фронта.

- Три дня назад знакомый водитель на «Газели» пытался проехать к нам со стороны 22 Партсъезда. Говорит, лучше бы не совался, грязи по колеса. А пешеходы и вовсе только в болотных сапогах пройдут, - рассказывает Ольга. – К нам уже почти никто не едет – насмотрятся видео в интернете и не рискуют. В крайнем случае заказывают доставку. Вот зачем это нужно было – раскопать и бросить? Неужели нельзя было делать дорогу участками по 200-500 метров?...

Пешеходам по Заводскому шоссе лучше не ходитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Боимся, что грузовик перевернется»

Если мелкие компании страдают от снижения потока клиентов, то для таких крупных заводов как Danone снизить или остановить производство на время ремонта совершенно невозможно.

- Выживаем, как можем, - рассказывает директор по корпоративным отношениям региона Центр Danone в России Мария Жаркова. – Конечно, фуры продолжают привозить сырье и увозить готовую продукцию, но дорога едва проходима, есть реальная опасность, что какой-нибудь грузовик просто перевернется. Это не говоря о том, что 500 человек работников вынуждены по этой грязи каждый день добираться на работу. И что для некоторых видов нашей продукции тряска вообще противопоказана. Конечно, мы понимаем, что реконструкция нужна, и неудобства неизбежны. Но одно дело – неудобства, и совсем другое – аварийная ситуация. Нам говорят, что дорогу разбивают грузовики. Но разве для подрядчика это новость, что по Заводскому шоссе к предприятиям постоянным потоком едут фуры? Сейчас мы подготовили письмо на имя губернатора Дмитрия Азарова за подписью генерального директора Danone Россия Чарли Капетти. В нем мы просим не только засыпать ямы щебнем, но и регулярно повторять эту процедуру до конца ремонта, ведь с учетом интенсивности движения этой щебенки хватит максимум на пару недель. Компания вкладывает миллиарды в развитие самарской площадки, и нам бы хотелось, чтобы город создал нормальные условия для нашей работы.

Компании наФото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 февраля глава города Елена Лапушкина поручила подрядчику срочно откачать с Заводского шоссе воду и засыпать ямы щебнем. Воду за выходные частично действительно откачали – лужи хоть и не исчезли окончательно, но стали поменьше. В горадминистрации журналисту «КП-Самара» также заверили, что ямы уже засыпаны щебнем. Кое-где, например, около завода Danone, действительно в понедельник вышли на работу тракторы. Но дальше вглубь Заводского шоссе ямы пока, увы, остаются в первозданном виде.

Быстрого решения проблемы людям и предприятиям ждать, увы, не приходится. Реконструкция магистрали завершится только в конце года.

Это главная магистраль самарской промзоныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/764075" frameborder="0"></iframe> Что происходит на Заводском шоссе в Самаре.Ольга НОВИКОВА

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