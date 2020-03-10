2020-03-10T17:11:04+03:00
Общество

Фотоконкурс: Краса Росгвардии - 2020 в Самарской области

Голосуйте за самых очаровательных, талантливых и достойных сотрудниц Росгвардии в Самарской области
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Голосуйте за приглянувшихся вам участницГолосуйте за приглянувшихся вам участниц
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Говорят, что красота спасет мир. И участницы нашего нового конкурса доказывают это своим примером. Красавицы в погонах служат в Росгвардии в различных подразделениях наряду с мужчинами и успевают не только добиваться успеха в рабочих вопросах, но и самореализовываться в личном плане, радовать всех своей красотой и очарованием. А как им идет форма!

В нашем конкурсе ко Дню Росгвардии, который отмечают 27 марта, за звание самой очаровательной и привлекательной поборются сотрудницы из Самарской области, а решать, кто из участниц достоин титула Краса Росгвардии - 2020 будете вы, наши уважаемые читатели.

Выбирайте понравившуюся участницу и голосуйте за нее. Победительницы получат к своему профессиональному празднику — 27 марта — призы от «Комсомольской правды - Самара» и ее партнеров.

Голосование продлится до 25 марта 2019 года. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте samara.kp.ru и в газете «Комсомольская правда». А девушки обязательно получат награды в свой профессиональный праздник!

Как принять участие:

1. Отправить фото и рассказ о себе на страницу конкурса, на почту kpsamara@phkp.ru.

2. Голосование продлится по 25 марта 2020 года.

Положение о конкурсе

ИСТОЧНИК KP.RU

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