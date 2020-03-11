2020-03-11T16:51:28+03:00
Общество

"У меня кровь по лицу текла": В Самаре родители заступились за учителя, который якобы избил ребенка

Руководство школы поспешило избавиться от преподавателя ОБЖ после жалобы одной из родительниц, но сам мужчина уверяет, что на него наговаривают
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александр Кудрявцев был для ребят хорошим примером. Фото: архив героя публикацииАлександр Кудрявцев был для ребят хорошим примером. Фото: архив героя публикации
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Кинул ключи - а тот в ответ?

Родители учеников из школы №65, которая находится на ул. Ново-Вокзальной в Самаре, развернули в социальных сетях кампанию в защиту учителя ОБЖ Александра Кудрявцева, которого накануне уволили из школы. Проступок мужчине приписывают серьезный - он якобы избил на уроке ребенка. Но был ли мальчик, а точнее его травмы? В это верят далеко не все.

Свою версию случившегося журналисту КП-Самара рассказал учитель - Александр Павлович преподает уже 10 лет, в этой школе трудится три года.

- У меня был урок в 8 классе. Мальчишки за одной из парт сидели и болтали, отвлекались постоянно, я сделал несколько замечаний - не помогает. Тогда я кинул ключи на парту рядом, чтобы привлечь внимание и попросил парня передать их мне. Но тот разозлился и швырнул связку прямо мне в лицо. У меня пошла кровь из рассеченной брови, после этого я схватил хулигана и вместе с ним вышел в коридор, сделал это в состояние аффекта, - рассказывает Александр Кудрявцев.

Мужчину в школе уважали Фото: Личный архив

Мужчину в школе уважалиФото: Личный архив

Пожаловалась девочка?

В коридоре по словам учителя разговор шел уже мирно. Парень стал извиняться, говорить, что не хотел и просил никому не рассказывать. Учитель и не собирался.

- Я потребовал вести себя хорошо, мы сошлись на том, что обо всем договорились как мужчины. Я пошел в туалет, вытер кровь, вернулся, закончил урок. Все было хорошо. А утром меня вызвала к себе директриса, - вспоминает мужчина.

В кабинете руководительницы школы были родители того мальчика и еще одна активистка родительского комитета. Оказалось, вечером одна из девочек класса пришла домой и рассказала все маме. Преувеличила она что-то или же нет - неизвестно, но мама побежала к директору, а та развернула кампанию против учителя. Его решили уволить по статье.

- Мне показывали какие-то бумажки, что якобы мальчик сильно избит. Я предлагал уволиться самому, но меня решили наказать, уволив по статье за "аморальное поведение", чтобы больше меня никогда не подпустили к детям, - рассказывает свою версию учитель.

"У нас в такое не верят"

На момент публикации с руководством школы связаться не удалось. Татьяна Сапунова находилась на совещании. Конечно, ее с одной стороны можно понять - если родители жалуются на рукоприкладство со стороны учителя, первое желание - избавиться от такого педагога.

Однако в социальных сетях в поддержку учителя стали появляться посты. А в КП-Самара обратилась мама ребенка из 9 класса - у них Александр Павлович является классным руководителем.

- Этого человека все ребята уважают. Вы посмотрите - ни одного видео, ни одной фотографии, если что-то там было - где это? Просто все ученики знают, что Кудрявцев справедливый, он с мальчишками футболом занимается, спортивные клубы организовал, занимается начальной военной подготовкой, с инвалидами работает. У него самого двое детей, жена в декрете. У нас никто не верит в случившееся. Таких людей из школы увольнять - преступление, - рассказывает она.

Еще одна мама Виктория отмечает, что сейчас без классного руководителя остался выпускной класс буквально накануне экзаменов.

- Многие родители хотят перевести своих учеников в другие школы ,так как питание не соответствует тому, что должно соответствовать санитарным нормам. Мы просим общественность и вышестоящие органы обратить внимание на нашу проблему в школе, - сообщает она.

"Я мастер спорта по самбо"

Пока же Александр Павлович назначил время для последнего классного часа. А еще - собирает вещи. В кабинете у него - инвентарь для уроков технологии, макеты оружия и еще много учебных пособий. Все это преподаватель покупал на свои деньги.

- Ко мне слесарь уже приходил, замок менять. Боюсь, как бы не отобрали мою собственность, - переживает он сейчас. Но больше всего эмоций у учителя все же вызывает увольнение по статье: для него это крест и на занятиях рукопашным боем, которые он ведет для ребят.

- Да вы подумайте, я же мастер спорта по самбо. Ну зачем мне мальчишку бить? Да и что бы с ним было, если бы я его ударил? Это явно не синячок. И ведь это не он рассказал, - горячится уже, видимо, бывший учитель. Он, кстати, не говорит имя мальчишки из-за которого и возник конфликт. Не хочет ни на кого бросать тень и портить парню жизнь. Поэтому и в больницу не пошел.

Сейчас в истории будут разбираться представители департамента образования администрации Самары. И хочется, чтобы все обстоятельства действительно разобрали досконально. Всем хочется, чтобы в школах было больше учителей мужчин, которые становились бы хорошим примером для подростков. Так может быть как раз их и стоит беречь в первую очередь?

КП Самара продолжит разбираться в истории школьного конфликта. Мы постараемся узнать мнение всех сторон и будем следить за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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