"У меня кровь по лицу текла": В Самаре родители заступились за учителя, который якобы избил ребенка

Кинул ключи - а тот в ответ?

Родители учеников из школы №65, которая находится на ул. Ново-Вокзальной в Самаре, развернули в социальных сетях кампанию в защиту учителя ОБЖ Александра Кудрявцева, которого накануне уволили из школы. Проступок мужчине приписывают серьезный - он якобы избил на уроке ребенка. Но был ли мальчик, а точнее его травмы? В это верят далеко не все.

Свою версию случившегося журналисту КП-Самара рассказал учитель - Александр Павлович преподает уже 10 лет, в этой школе трудится три года.

- У меня был урок в 8 классе. Мальчишки за одной из парт сидели и болтали, отвлекались постоянно, я сделал несколько замечаний - не помогает. Тогда я кинул ключи на парту рядом, чтобы привлечь внимание и попросил парня передать их мне. Но тот разозлился и швырнул связку прямо мне в лицо. У меня пошла кровь из рассеченной брови, после этого я схватил хулигана и вместе с ним вышел в коридор, сделал это в состояние аффекта, - рассказывает Александр Кудрявцев.

Мужчину в школе уважалиФото: Личный архив

Пожаловалась девочка?

В коридоре по словам учителя разговор шел уже мирно. Парень стал извиняться, говорить, что не хотел и просил никому не рассказывать. Учитель и не собирался.

- Я потребовал вести себя хорошо, мы сошлись на том, что обо всем договорились как мужчины. Я пошел в туалет, вытер кровь, вернулся, закончил урок. Все было хорошо. А утром меня вызвала к себе директриса, - вспоминает мужчина.

В кабинете руководительницы школы были родители того мальчика и еще одна активистка родительского комитета. Оказалось, вечером одна из девочек класса пришла домой и рассказала все маме. Преувеличила она что-то или же нет - неизвестно, но мама побежала к директору, а та развернула кампанию против учителя. Его решили уволить по статье.

- Мне показывали какие-то бумажки, что якобы мальчик сильно избит. Я предлагал уволиться самому, но меня решили наказать, уволив по статье за "аморальное поведение", чтобы больше меня никогда не подпустили к детям, - рассказывает свою версию учитель.

"У нас в такое не верят"

На момент публикации с руководством школы связаться не удалось. Татьяна Сапунова находилась на совещании. Конечно, ее с одной стороны можно понять - если родители жалуются на рукоприкладство со стороны учителя, первое желание - избавиться от такого педагога.

Однако в социальных сетях в поддержку учителя стали появляться посты. А в КП-Самара обратилась мама ребенка из 9 класса - у них Александр Павлович является классным руководителем.

- Этого человека все ребята уважают. Вы посмотрите - ни одного видео, ни одной фотографии, если что-то там было - где это? Просто все ученики знают, что Кудрявцев справедливый, он с мальчишками футболом занимается, спортивные клубы организовал, занимается начальной военной подготовкой, с инвалидами работает. У него самого двое детей, жена в декрете. У нас никто не верит в случившееся. Таких людей из школы увольнять - преступление, - рассказывает она.

Еще одна мама Виктория отмечает, что сейчас без классного руководителя остался выпускной класс буквально накануне экзаменов.

- Многие родители хотят перевести своих учеников в другие школы ,так как питание не соответствует тому, что должно соответствовать санитарным нормам. Мы просим общественность и вышестоящие органы обратить внимание на нашу проблему в школе, - сообщает она.

"Я мастер спорта по самбо"

Пока же Александр Павлович назначил время для последнего классного часа. А еще - собирает вещи. В кабинете у него - инвентарь для уроков технологии, макеты оружия и еще много учебных пособий. Все это преподаватель покупал на свои деньги.

- Ко мне слесарь уже приходил, замок менять. Боюсь, как бы не отобрали мою собственность, - переживает он сейчас. Но больше всего эмоций у учителя все же вызывает увольнение по статье: для него это крест и на занятиях рукопашным боем, которые он ведет для ребят.

- Да вы подумайте, я же мастер спорта по самбо. Ну зачем мне мальчишку бить? Да и что бы с ним было, если бы я его ударил? Это явно не синячок. И ведь это не он рассказал, - горячится уже, видимо, бывший учитель. Он, кстати, не говорит имя мальчишки из-за которого и возник конфликт. Не хочет ни на кого бросать тень и портить парню жизнь. Поэтому и в больницу не пошел.

Сейчас в истории будут разбираться представители департамента образования администрации Самары. И хочется, чтобы все обстоятельства действительно разобрали досконально. Всем хочется, чтобы в школах было больше учителей мужчин, которые становились бы хорошим примером для подростков. Так может быть как раз их и стоит беречь в первую очередь?

КП Самара продолжит разбираться в истории школьного конфликта. Мы постараемся узнать мнение всех сторон и будем следить за развитием ситуации.

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