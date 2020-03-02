«Ученики хамят, денег нет, держаться сложно»: самарские общественники считают, что педагогу нужен «высокий статус»

В феврале 2020 года комитет Государственной Думы по образованию и науке приступил к разработке проекта, который законодательно закрепит высокий статус учителя. Законотворцы хотят изучить предложения учителей, родителей, экспертов и профсоюзных организаций. Это нужно для того, чтобы законопроект, который могут принять уже осенью, принес пользу всем участникам образовательного процесса. Самарские педагоги, входящие в состав общественной организации «Будущее России» считают, что учесть должны и мнение преподавателей со всех регионов. Журналисту «КП-Самара» общественники рассказали, что, на их взгляд, должно измениться в первую очередь.

- В 2005 году такая инициатива уже звучала. Но народные избранники высказались против: мол, тогда нужно присваивать статус строителям, медикам и всем другим. Но сегодня потребность в законе о высоком статусе учителя назрела особенно остро. Проблемы, которые накапливались годами, более нельзя игнорировать. Как наболевший фурункул или пожар в доме, который невозможно больше скрывать. После перестройки, распада СССР, смены общественно-политической формации общества профессия педагога обесценилась. Учитель перестал быть авторитетом, превратившись в «поставщика услуг».

Экс-министр просвещения Ольга Васильева неоднократно заявляла, что в 2019 году примерно 25% всех учителей РФ - пенсионеры, а еще 19% приближаются к пенсионному возрасту. Молодые специалисты не идут работать в школу, и если ситуация не изменится, через 10-15 лет желающих работать в школах не останется. По данным профсоюза работников образования и науки РФ, опубликованным в августе 2019 года, базовая минимальная ставка учителя в 2019 году оценивалась от 5 до 19 тысяч рублей, в зависимости от региона. Нередко начинающему педагогу, вчерашнему выпускнику педагогических вузов, ставится базовый оклад за ставку 7000 рублей в месяц. Правда, во многих регионах действуют программы помощи молодым специалистам, где-то это единовременная выплата, где-то, как в Самарской области, это ежемесячная поддержка в 5000 рублей.

На что имеет право учитель?Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом педагоги абсолютно бесправны перед хулиганами и их родителями. Дети могут снимать учителя на телефон, выкладывать записи в интернете, в обсуждение сразу вливается большое количество народа. При этом даже сами ученики поднимают руку на учителя, хамят. Но сделать ничего нельзя: родители могут «донести» директору даже за замечание.

В любой ситуации оказывается виноват учитель: его обвиняют в недостатке педагогического мастерства.

Сейчас у всех участников педагогического процесса (учителей, родителей, экспертов), есть возможность высказать свою точку зрения. Это уникальная возможность принять участие в обсуждении закона и добиться того, чтобы мнение всех было услышано.

А ведь учителю еще нужно вытащить школьника из гаджетовФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Общественная организация «Будущее Самары» готовит свой проект гражданской инициативы и надеется найти поддержку у неравнодушных жителей Самарской губернии. Безусловно, все мнения важны, но более эффективным было бы объединиться и в процессе дискуссии прийти к общему знаменателю.

Приглашаем вас к обсуждению. Что вы думаете о статусе современного учителя? Как вы считаете, достаточно ли делается для того, чтобы представителей профессии в школах уважали? В чем проблемы, и как можно их решить? Высказывайте свое мнение в комментариях.

Есть мнение? Пишите:

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