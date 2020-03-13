«Со школой получилось, а дальше нет»: самарские полицейские «на живца» поймали проституток с тяжелой судьбой

Атака на путан

— Мне образование не позволяет нормально работать, я официально дворником устроена. Как вы думаете, много зарабатываю? — с таким вопросом обращается к журналистам «Комсомолки» жрица любви, назовем ее Снежана. Сама она представиться отказалась.

Девушку, на вид ей лет 25, вместе с двумя подругами — допустим, Анжела и Моника, по возрасту такие же — вчера в районе десяти вечера, 12 марта, застали врасплох на самарской улице Гагарина. Полицейские устроили так называемую атаку на путан и взяли девушек «на живца».

Спецоперация была заранее продумана. Для ее воплощения в жизнь силовики привлекли общественников. Один из них вошел в роль одинокого мужчины, срочно нуждающегося в ласке, и поехал по «злачным» местам — в городе их прекрасно знают.

Не всем понравилось задержание девушекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нарушительницам грозят штрафыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И вот романтик уже припаркован у некогда известного, а ныне закрытого ресторана и к нему подходят сразу несколько дам, как раз и ждущих на обочине таких вот путников.

— За 2300 в час я готова исполнить любое твое желание, — одна из девиц делает предложение и тут же в диалог вмешиваются правоохранители, все это время наблюдавшие за ситуацией со стороны. Они были «на хвосте» у водителя «приманки».

Четыре кошки и ребенок

Ночных бабочек посадили в автобус, следующая остановка у которого была в отделе полиции. Стражи порядка подозревают, что где-то рядом с проститутками прятался в авто и сутенер, но его в этот раз привлечь не удалось. Задержанные же сразу начали жаловаться — только Снежана и Анжела, Моника молчала, стыдливо опуская глаза.

Проститутки объясняют свой способ заработка вынужденной меройФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Со школой получилось, а дальше нет. Я не попала на бюджет, платить у меня денег нет. Хотела поступать на ветеринара, — признается дворник Снежана.

Наша собеседница действительно любит животных. На съемной квартирой вместе с ней живут четыре кошки. А вот с семьей отношения теперь не очень:

— Родители есть, но будем считать, что нет. Мы не общаемся, живем отдельно.

Незавидная ситуация и у коллеги Снежаны. Ее жизнь и вовсе напоминает какой-нибудь российский детектив с малоизвестными актерами:

Анжела не доучилась в институте, потому что родила на третьем курсе и осталась одна с ребенкомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я сама с Клявлино. Училась на лаборанта-эколога, но не доучилась. Забеременела на третьем курсе. Отец ребенка меня беременной сделал, а сам ушел, — говорит Анжела. — Сейчас ребенка на время работы у дяди оставляю.

Сельчанка попала в сети злодеев обманным путем. По крайней мере, она сама так все объясняет:

— Меня на завод обещали устроить, а в итоге привезли в Самару, в какой-то притон, где сорокалетние женщины были, толпа. И сказали — «Не отпускайте ее». Я несколько раз убегала — находили. Угрожали, что родителям расскажут. Силком заставляли работать.

Путаны предлагали свои услуги за 2300 рублей в часФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сомнительной карьере молодой мамы были перерывы, но она ее не завершала. Анжела объясняет, что уже привыкла к своему занятию. Да и доход это приносит хороший.

Решение за судом

— Все эти девушки — гражданки РФ, они задержаны за занятие проституцией. Основание для задержания — совершение административного правонарушения. Мы его выявили во взаимодействии с общественной организацией, — прокомментировал оперативное мероприятие начальник отдела охраны общественного порядка городского УМВД Александр Вершков.

Александр Вершков отмечает, что рейды по проституткам проводятся постоянноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подполковник подчеркнул, что подобные рейды проводятся на постоянной основе. Это важное направление работы и здорово, что в ней помогают добровольцы. Здорово, когда помимо «исполнительниц», попадаются и их руководители. Но, к сожалению, те иногда обходят закон.

Сейчас по факту ситуации проводится проверка. По ее итогам, вероятнее всего, будут составлены административные протоколы в отношении троицы. Правда, наказание кажется не таким уж и пугающим — штраф до двух тысяч рублей. Итоговое решение, как это всегда бывает, примут в суде.

Девушек в отдел полиции доставили на ПАЗикеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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