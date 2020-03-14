"Товарищ Сухов, маску наденьте!": самарцы решили привлечь внимание к профилактике ОРВИ и коронавируса

В начале недели Роспотребнадзор обрадовал самарцев: эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 28%. Чаще стали болеть в селах, вирусы угрожают детям. К пятнице врачи и вовсе предрекли возможность того, что скоро в школах снова станут ограничивать занятия в классах. Да еще и количество пациентов с коронавирусом в России понемногу растет: все они были в Европе и заразились именно там. Самаре пока везет: по официальной информации лишь в субботу двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока результаты анализов неизвестны.

Но на фоне этой волнительной ситуации поведение далеко не всех самарцев радует. В социальных сетях горожане жалуются на чихающих и кашляющих соседей по вагону метро или трамвая. А также на коллег, которые вопреки всем требованиям контролирующих ведомств идут на работу с температурой, кашляют в платочек и отшучиваются: мол, в Китай не ездил. На их фоне радуют предприятия, которые централизованно проверяют здоровье работников и отправляют носителей вируса домой, а лучше к врачу. Но опыт всех стран, которые сейчас охвачены эпидемией, показал: в первую очередь ответственно себя должны вести сами люди. И если сейчас им велят не ездить за границу и не выходить из дома больными - так и нужно делать.

Напомнить об этом своим землякам самарцы решили необычным образом: нацепив медицинские маски на увековеченных в граните героев известных фильмов, сказок и книг.

Особенно стоит позаботиться о безопасности детейФото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Бронзовый Буратино у входа в музей на ул. Фрунзе сжимает в одной руке ключ, в другой - букварь. О детях сейчас стоит позаботиться в первую очередь. Медики отмечают, что ограничительные меры в школах введут, если заболеют больше 20% детей. Чему же стоит научить детей прямо сейчас?

- объясните, что нельзя трогать грязными руками лицо, ног, глаза, рот.

- Положите в портфель антибактериальные салфетки и антисептический гель,

- научите мыть руки после возвращения домой, после кашля, чихания, сморкания, после каждого урока в школе, перед едой,

- посоветуйте как можно меньше контактировать с другими детьми, не трогать других ребят за руки, не обниматься и не здороваться за руку,

- купите маску, чтобы ребенок мог надевать ее в общественном транспорте. Если до школы недалеко - лучше ходите пешком,

- ни в коем случае не отправляйте ребенка в школу при малейшем подозрении на недомогание.

От посещения мест, где много народа, лучше воздержатьсяФото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

15 марта в Самаре должны были устроить на площади Куйбышева праздник в честь возвращения Крыма. Отменили. Медики сейчас вообще не рекомендуют посещать закрытые помещения, в которых собралось много людей. Массовые мероприятия вообще под запретом. Да и самим горожанам стоит взвешенно подходить к риску и постараться минимизировать контакты с окружающими. Сейчас вкусный ужин лучше приготовить дома, чем отведать его в ресторане. Это, кстати, не значит, что нужно сидеть дома: прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунитет. А вот посиделки в барах лучше все же оставить на потом.

На набережной можно и пргуляться без маски, но только если в одиночествеФото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Помните, как красноармеец Сухов писал своей жене письма, общаясь издалека? Так вот, уважаемые самарцы, возвращающиеся из командировок или веселых путешествий в страны, где сейчас зафиксирована неблагополучная обстановка, будьте так добры и в самом деле, как требуют врачи, самоизолироваться. Это значит: не приходить на работу не общаться с друзьями и родными. Это не значит, что вашу свободу ограничивают. Это значит, что ваша задача - позаботиться о благополучии и здоровье дорогих вам людей.

Чему еще можно поучиться у товарища Сухова? Например, быть более суровым: никаких рукопожатий, объятий и других контактов. А еще из полезных советов, которые красноармеец точно одобрил бы: дезинфецировать руки в транспорте и магазинах, открывать дверь локтем и дотрагиваться до кнопок в лифте тыльной стороной пальца и постоянно мыть руки с мылом.

А вот если вам пришлось путешествовать, например, по работе, защищайтесь!Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

На вокзале Юрий Деточкин встречает тех, кто приезжает в Самару и машет рукой тем, кто отправляется в путешествие. И очень просит: не рискуйте здоровьем, пробираясь тайными тропами в закрытую сейчас Европу или Китай. Сейчас ограничено авиасообщение с Евросоюзом, Норвегией и Швейцарией. В Ростуризме сообщили, что если у вас сорвалась поездка, то вы можете обратиться за возвратом денежных средств в турагентство или авиакомпанию. Этот случай относится к обстоятельствам непреодолимой силы. При этом всех россиян, которые находятся за пределами страны и постоянно проживают в России, на Родину вернут. Полеты будут выполняться, но в статусе чартерных рейсов.

Если же вы все-таки отправляетесь в пртешествие, запаситесь масками (их надо постоянно менять), антисептическим гелем и салфетками. И будьте готовы к карантину после возвращения.

Животные коронавирусом не болеют, а вот ангину могут подхватить запростоФото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

А вот животные, кстати, не передают коронавирус людям. Так что не избегайте домашних питомцев - пусть им достается привычная доля заботы. Ну а позаботившись друг о друге, мы точно сможем не допустить эпидемию коронавируса в Россию. А что об этом думаете вы? Делитесь в комментариях.

Полезные советы о том, как избежать вируса, дал Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев (подробности)