2020-03-15T18:32:08+03:00
Спорт

Ни голов, ни счастья: ЦСКА и Уфа сыграли в нулевой футбол под пеленой снега

Игра ЦСКА Москва - Уфа 15 марта 2020 года закончилась нулевой ничьей, спортсмены ничем не порадовали фанатов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Погода не радовала немногочисленных фанатов и футболистов. Твиттер ЦСКАПогода не радовала немногочисленных фанатов и футболистов. Твиттер ЦСКА
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От игры своей команды в 22 туре фанаты ЦСКА ждали многого, но точно не того, что увидели на поле в результате. Матч ЦСКА Москва - Уфа был не самым веселым уже с самого начала: болельщиков не пустили на трибуны, сделали исключение только для половины обладателей клубных карт. Виноват коронавирус. Но, кажется, болельщики могли только порадоваться, что в этот снежный день получили шанс посмотреть игру у телевизоров. А кто-то - выключить экран уже после первого тайма.

Как только начался первый тайм, в Москве пошел снег. Фанаты всплеснули руками: поле скрыла белая пелена. Да что там, даже по телевизору трансляцию было сложно смотреть. Может быть, именно из-за погоды игра тоже не складывалась.

В первом тайме активничать начала Уфа, но недолго. Уже с 8 минуты армейцы перевели игру на чужую половину и так жали до конца тайма. Но и Уфа привезла в Москву хороший, качественный автобус, который поставила у своих ворот. Защитники практически не пускали соперников к воротам. Да и игрокам ЦСКА не везло: сначала на 16 минуте Чалов покатил мяч в руки Беленову, вместо того, чтобы ударить посильнее. Потом на 28 минуте Сигурдссон с метра не попал в пустой угол ворот, в то время, как Беленов кинулся в противоположную сторону. Последние 15 минут "Уфа" просто забаррикадировалась около ворот. Первый тайм закончился вничью. 71% времени ЦСКА владели мячом, 4 удара в створ не закончились ничем.

Во втором тайме ЦСКА пытались опять прорваться к воротам, но опять ошибались и Дзагоев, и Сигурдссон. На 58 минуте шанс был у Уфы, Бизяк бил в ближний угол, но мяч ушел в сторону и попал в ближнюю штангу. Как будто заколдованные сегодня были ворота у обеих команд. На 66 минуте промахнулся Щенников, который тоже получил отличный пас, но отправил мяч вверх.

До конца игры еще несколько раз пытались армейцы распечатать ворота соперника, но счет остался прежним: 0:0.

Уфимцы приехали в Москву с желанием стоять намертво. Фото: твиттер ФК "Уфа"

Уфимцы приехали в Москву с желанием стоять намертво. Фото: твиттер ФК "Уфа"

Следующую игру ЦСКА проведет с Зенитом 22 марта, снова дома. А Уфа примет Тамбов.

Сейчас ЦСКА пятые в турнирной таблице, а Уфа девятая.

Статистика матча ЦСКА Москва - Уфа:

Счет: 0:0 (0:0)

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Васин, Щенников - Дивеев, Бистрович, Сигурдссон, Влашич, Дзагоев - Чалов. В запасе остались: Бийол, Набабкин, Помазун, Марадишвили, Карпов, Гогуа, Шкурин, Кучаев.

Уфа: Беленов - Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе - Фомин, Карп, Алиев, Урунов - Кротов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Голубев, Вомбергар, Чернов, Козлов, Агаларов, Терентьев, Фольмер, Тилль, Сысуев, Гиоргобиани, Никитин.

Нарушения:

15" Карп, 30" Кротов, 38" Дивеев,70" Недельчару

ИСТОЧНИК KP.RU

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