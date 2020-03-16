Тамбов - Крылья Советов 16 марта 2020 года: прямая трансляция матча 22 тура РПЛ

16 марта на своей вынужденно домашней арене в Нижнем Новгороде "Тамбов" принимает прямого конкурента в борьбе за выживание в Тинькофф Российской Премьер-лиге самарские "Крылья Советов". Команды - соседи по турнирной таблице и победа очень важна для каждой из них.

Хозяева перед началом тура расположились на 13 месте в чемпионате страны по футболу. У них столько же очков, сколько и у "КС" - 22. В прошлом туре подопечные Сергея Первушина уступили "Динамо" в Москве. Еще в одном поединке этого календарного года они скатали нулевую ничью с "Рубином".

"Крылья", разместившиеся на 12 строчке, у казанцев выиграли со счетом 1-0. Второй год за волжан забил новичок Денис Попович. Правда, в той встрече самарцы понесли серьезную потерю - удален был Антон Зиньковский, один из лидеров в атакующей линии. В первом же матче после возобновления РПЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" упустили победу над "Оренбургом" - 1-1.

Если брать официальные игры, то статистика на стороне гостей. В ФНЛ, РПЛ и Кубке России команды сыграли пять раз. Всегда побеждали "Крылья". Последний раз они взяли вверх над "Тамбовом" в первом круге - 2-0. Тогда забили Соболев и Канунников. Первый, правда, ушел в "Спартак", а второй травмирован.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Коэффициент на их победу - 2,50. На коллектив Миодрага Божовича - 3,14. На ничью - 3,20.

Игру рассудит Сергей Карасев из Москвы. Стартовый свисток на стадионе "Нижний Новгород" прозвучит 16 марта в 20-30 по самарскому времени. Трансляция на samara.kp.ru скоро начнется.

Тамбов - Крылья Советов, видео голов.

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