Школьников – по домам, пенсионеры скупают туалетную бумагу: как реагирует Самара на угрозу коронавируса

Угроза распространения коронавируса в Самаре совпала с превышением эпидпорога сезонного гриппа и ОРВИ. Власти отреагировали уже привычными мерами и первым делом отправили по домам самую уязвимую категорию горожан – школьников. Уже с 17 марта в Самаре по с решению Штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции, все школы, колледжи и техникумы перейдут на дистанционное обучение. Весенние каникулы пообещали не отменять и не переносить. Но все выезды на каникулы, групповые культпоходы в театры и музеи запретили. Пока известно, что школяры должны просидеть по домам две недели, что будет дальше – пока неясно. Приостанавливают работу и все учреждения дополнительного образования – они или перейдут на дистанционное обучение, или вовсе временно свернут занятия. А вот детские садики продолжат работать в прежнем режиме. Правда, руководству и воспитателям предписано обеспечить жесткий «утренний фильтр» и разворачивать назад малышей с малейшими признаками недомогания.

Школьники смогут учиться удаленно в период карантина.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В большинстве вузов региона тоже собираются отправить студентов на дистанционное обучение. Очные занятия отменили в ТГУ, в социально-педагогическом университете, в Самарском университетеВо многих других учебных заведениях в любой момент готовы перейти на «удаленку» и сегодня проводят совещание за совещанием - ждут только приказа министерства образования или профильного ведомства.

- У нас уже давно все зарубежные стажировки и командировки отменены или перенесены на более позднее время, иностранные студенты переведены на дистанционное обучение, преподаватели и студенты, недавно побывавшие за рубежом, сидят дома в карантине, - сообщили в Самарском университете.

Повышенные меры безопасности приняли и в Самарской епархии. Пресс-секретарь епархии Максим Кокарев рассказал «Комсомольской правде-Самара», что по всем храмам разослано обращение Синода с призывом дезинфицировать все поверхности, к которым прикладываются прихожане. Запивку, которую верующие получают после причастия, теперь выдадут только в одноразовых стаканчиках. А вот сама процедура причастия не изменится.

- Службы мы пока отменять не собираемся, об этом даже речи не идет, - сказал Максим Кокарев.

В супермаркетах начался странный покупательский бум - люди скупают туалетную бумагу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закаленные предыдущими экономическими кризисами и концами света самарцы не растерялись и дружно отправились в супермаркеты. В минувшие выходные во многих магазинах наблюдался настоящий ажиотаж. Например, в «Ашане» журналист «КП-Самара» стал свидетелем, как люди вывозили полные тележки туалетной бумаги.

- Мы действительно заметили повышение спроса в некоторых магазинах, пришли бабушки и дедушки и запасались туалетной бумагой и консервами, - рассказал замдиректора местных торговых сетей «Белый пеликан» и «Миндаль» Антон Емельянов. – Мы работаем в штатном режиме, никаких перебоев с поставками нет, запасов продуктов и других повседневных товаров на складах достаточно.

В «Магните» рассказали, что повышенный ажиотаж среди покупателей наблюдали только в гипермаркетах. А в обычных супермаркетах и магазинах у дома все было спокойно.

Лапша быстрого приготовления и консервы пользуются большой популярностью.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, ходить по магазинам и рисковать подхватить если не коронавирус, то какое-нибудь злополучное ОРВИ желающих тоже все меньше. Тем более что можно воспользоваться доставкой продуктов на дом. Некоторые службы – например, Delivery Club, даже ввели возможность бесконтактной доставки. Выбрал соответствующий пункт в приложении, и курьер привезет еду, поставит сумку в метре от двери, положит в нее ваш заказ, отойдет на три метра и только после этого позвонит клиенту.

- Мы выдали всем курьерам маски и антисептик для рук,- рассказали в Delivery Club.

Просьбу о бесконтактной доставке можно оставить и в «Яндекс.Еде» - здесь соответствующую пометку нужно сделать в комментариях. Аналогичную схему готовы внедрить и в местным самарских компаниях.

- Как раз сегодня начали разрабатывать систему бесконтактной доставки, - рассказали «КП-Самара» в сети пиццерий «Додо». – Но уже сейчас вы можете сделать заказ на сайте, оплатить онлайн картой и в комментариях попросить, чтобы курьер оставил пиццу под дверью. В целом мы рекомендуем максимально отказаться от оплаты наличными, чтобы не провоцировать передачу вирусов и инфекций на купюрах.

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