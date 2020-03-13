Столб горячего пара было видно издалека: стали известны причины прорыва около КИНАПа

Стали известны причины порыва около КИНАПа в Самаре 13 марта. Напомним, коммунальное ЧП произошло 13 марта около полудня. Столб поднимающегося над развлекательным центром пара было видно издалека. «Пожар» - всполошились было очевидцы, но в МЧС успокоили – огня нет, это просто порыв трубы с кипятком около КИНАПа.

- Рвануло как всегда неожиданно, - рассказал «Комсомольской правде-Самара» главный инженер площадки Александр Шайнога. – Пострадала труба 215 мм, подающая горячую воду в один из корпусов. Повезло, что повреждение боковое: горячая вода фонтанировала в стену и утекала в ливневую канализацию. Кроме того, авария случилась в непроходном месте, в стороне от мест, где обычно ходят люди, поэтому от нее никто не пострадал. Но столб горячего пара поднимался вдоль стены на высоту трех-четырех этажей. Мы закрыли задвижки подающего центра и ликвидировали повреждение своими силами за 15 минут.

Злополучную трубу опрессовывали минувшим летомФото: Ольга НОВИКОВА

Представители развлекательного центра рассказали - злополучная труба успешно прошла опрессовку минувшим летом.

- Трубу на 400 мм меняли три года назад, а 215 мм опресовывали каждое лето. У нас есть акт о том, что опрессовку она прошла успешно, - рассказывает Александр Шайнога.

Как рассказал представитель конкурсного управляющего «Самарского делового центра» (собственник развлекательного комплекса) Евгений Курбышев, теперь поврежденную трубу придется менять.

- Будем вырезать пострадавший кусок и менять его на новый, - пояснил он «КП-Самара». – Конечно, отопление в развлекательном центре на это время придется отключить, но погода сейчас теплая, так что арендаторы не замерзнут. За выходные надеемся управиться. Для нас это, конечно, внеплановые расходы. Хорошо хоть сама труба не под землей, не пришлось копать, чтобы устранить повреждение.

ЧП ликвидировали за 15 минутФото: Ольга НОВИКОВА

В ОАО «ПТC» тоже прокомментировали коммунальное ЧП.

- Специалисты «Предприятия тепловых сетей» зафиксировали увеличение подпитки сетевой воды, что является косвенным признаком повреждения на теплосетевых коммуникациях, - сообщили в ОАО «ПТС». - Повреждение было выявлено на тепловых сетях на ул.Лесной, находящихся вне зоны ответственности «ПТС». Поврежденный участок выведен из работы обслуживающей сторонней организацией. Потребители «ПТС» получают услугу теплоснабжения без нарушения параметров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="636" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/766197" frameborder="0"></iframe> Порыв трубы на Кинапе в Самаре 13.03.2020.

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