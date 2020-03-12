"Не знаем, за какой подвиг его наградили": история Василия Александровича Абрашкина для цифрового «Бессмертного полка

Рассказывает Семён Садчиков, праправнук

Воевал мой прапрадедушка Абрашкин Василий Александрович. Он родился 16 августа 1911 года в Куйбышевской области, в селе Благодатовка Большечерниговского района. Вырос в деревне Родники. В 1930 году был построен колхоз «Искра», куда он переехал вместе со своей женой. А потом началась война. Прапрадедушку призвали на фронт в июне 1941 года, он служил поваром на полевой кухне.

Во время Курской битвы он подорвался на мине, и ему ампутировали ногу. В день, когда он получил ранение, моей прапрабабушке, его жене, приснился вещий сон, что правый угол дома обвалился. Некоторое время спустя она узнала, про тяжёлое состояние своего мужа. 6 апреля 1985 года его наградили орденом Отечественной войны первой степени. Правда, за какой именно подвиг, мы не знаем. Наградные документы не сохранились.

В 1943 году он вернулся домой. Вместе со своей женой, несмотря на ранение, работал в колхозе. У них была счастливая семья, все как в поговорке: построил дом, посадил сад, вырастил детей. У них было четверо детей.

Умер прапрадед 16 декабря 1987 года. Я не застал своего прапрадедушку, знаю о нем только со слов родителей.