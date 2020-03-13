"Пропала без вести, когда разбомбили поезд": история Марии Дворяниновой для цифрового «Бессмертного полка»

Рассказывает Эвелина Глазкова, племянница

У нас в семье были люди, которые ушли на фронт. К сожалению, моя тётя, Мария Иосифовна Дворянинова, не вернулась с войны. В июне был выпускной в Куйбышевском медицинском университете, а в июле пришла повестка, и она поехала на фронт, под Ленинград. В августе пришло семье письмо, что тётя работает врачом, служит в санитарном поезде. Его читали столько раз, что я запомнила содержание практически наизусть.

Она писала о том, что служит, что приходится очень тяжело, что спят мало, по 2-3 часа в сутки, что возят с полевого госпиталя раненых в тыл, что не было материала, лекарств, бинтов, поэтому приходилось стирать их и использовать по несколько раз. Было написано и о том, что каждую ночь она представляла, как пишет домой, как разговаривает с родными, а получалось так, что отправлять было некогда. Лишь в передышку, когда поезд был отправлен в депо, у неё появилось время написать большое, тёплое письмо близким, передавала нам привет, не забывая никого. Из него я помню эпизод, где она описывала концерт в госпитале, одна девочка сняла валеночки, оставшись в чулках, и танцевала лезгинку, которая была очень популярна у детей. Такие моменты отвлекали, заставляли радоваться жизни и позволяли забыть на мгновение об ужасах войны.

Мы получили в конце сентября казённую бумагу о том, что она пропала без вести, когда разбомбили поезд. После этого бабушка слегла, но в декабре пришло второе письмо, она воспрянула и встала на ноги. А второе письмо было написано еще при жизни, просто очень долго шло. Бабушка ждала её вплоть до своей смерти.

Стихотворение, которое я написала в память о своей тёте:

Как пёрышко с неба слетело письмо,

Письмо, пережившее отправителя.

Декабрь сорок первого, жгучий мороз,

Немерено, сколько кровавых борозд

Зияет на сердце России.

Война!

Полгода воюет смертельно страна.

Лежит на столе уже страшная весть,

Руками её никому не отвесть.

Убита бедою ещё одна мать,

Не может два месяца на ноги встать.

Ну чем можно горю такому помочь?

Война загубила любимую дочь.

В июне врача получила диплом,

В июле призыв, и прощай, отчий дом!

Уходит на фронт дочка жизни спасать,

А маме клянётся почаще писать.

И в августе – счастье, приходит письмо,