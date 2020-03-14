«Знаешь, человек ко всему привыкает»: история Василия Степановича Косякина для цифрового «Бессмертного полка»

Мой дедушка Косякин Василий Степанович 13-ого года рождения. Был призван в рабоче-крестьянскую Красную Армию в сентябре 39-ого года еще до начала войны.

Зачислен в 984 стрелковый полк 275 стрелковой дивизии.

Вообще по образованию он учитель истории и на войне был агитатором. То есть его задача была показывать пример стойкости, мужества. И как раз своим примером он мотивировал людей на свершение, можно сказать, подвигов. Василий Степанович беседовал с бойцами и агитировал их воевать. Особенно тяжело, наверное, давалась ему это после весны 45-го, потому что война была уже фактически окончена, и люди вместо того, чтобы вернуться домой, ехали на другой конец страны, поскольку была задача разобраться с японскими захватчиками, которые на востоке оказывали серьёзное сопротивление, и многих нужно было убеждать продолжить борьбу. В период марша в трудных условиях при походе через Хинган старший лейтенант Косякин проявил большую заботу о личном составе, как агитатор полка в каждом подразделении поднимал дух и мужество на выполнение боевой задачи с японскими империалистами. Так, при высадке танкового десанта на станции Джолонтуй, он проявил инициативу в выполнении поставленной боевой задачи полка. За это был награжден правительственной наградой Орденом «Красная Звезда» в 1945 году.

Для деда война закончилась в 1947 году. После окончания Второй мировой войны он еще несколько лет оставался на территории Маньчжурии и был даже военным комендантом города Чжаланьтунь, который тогда тогда по-русски назывался Джолонтуй.

Когда я был маленький дед рассказывал мне достаточно много о войне. Что он прошел всю Великую Отечественную, что

после победы над Германией, когда их перебросили на восточный фронт и уже была война с Японией, они переправлялись через город Хингано, это Манчьжурия. Мне запомнилось, как он рассказывал мне про камикадзе, которые бросали под их танки. Тогда для меня это слово было вообще в новинку.

Рассказывал, что много товарищей погибло. Сначала было явно больно, но потом притуплялось. Рассказывал про те жертвы, которое они несли уже после официальной победы над Германией, но вопрос борьбы не был ещё решён.

Василий Степанович рассказывал как его ранило, что он не понял как это произошло – буквально какой-то удар в спину в пылу боя. Он даже не понял что случилось, потом просто увидел, что была растрепана гимнастерка и кровь сочилась, но, слава Богу, ранение было несерьезное.

Мне, как ребенку, было интересно знать как это: больно вообще, страшно. И когда я спросил, он ответил: «Знаешь, человек ко всему привыкает».

Они голодали, у них там выпадали зубы. Если поднять сейчас документы, то там очень подробно описано сколько людей умерло от голода, потому что были проблемы с подвозом снабжения. Но от него я никогда не слышал какого-то негатива. Сейчас, уже в осознанном возрасте, мне становится страшно. Я представляю как было страшно ему, но мне, тогда ещё ребенку, видимо просто он не рассказывал, а возможно, ему было слишком больно вспоминать.

Жил Василий Степанович достаточно долго: умер он 81 год в 1994 году. И буквально до последних дней я часто беседовал с ним о войне. И я со всего опыта своей жизни, даже после службы в армии, я не могу осознать той глубины чувств, той боли и переживаний, что он и его однополчане перенесли.

Вот даже сейчас, когда я говорю об этом, вспоминаю. Какие-то его фразы. У меня накатывает комок к горлу. Не хотелось бы оказаться в таком времени.