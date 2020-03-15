"О войне дедушка вспоминал в своём дневнике": история Константина Любаева для цифрового Бессмертного полка

Рассказывает Протопопова Наталья Олеговна, внучка

Я буду рассказывать про своего дедушку, Любаева Константина Ивановича, с которым мы жили до его смерти. Он родился 17 марта 1921 года в селе Яблоневый овраг Самарской области в небогатой семье. На его детство пришлось голодное и страшное время. В сентябре 1940-го года его призвали в армию на побережье Тихого океана, в декабре отправили учится в полковую школу, а в мае 1941-го его назначили командующим расчетом зенитно-пулемётной установки. О войне дедушка вспоминал в своём дневнике: «Мы были в наряде по охране военных складов, они все находились в горах. Ничего не знали о войне, но, когда ехали на машине по Владивостоку, какое-то странное предчувствие было. Раньше в городе было много народу, а сейчас он будто вымер. Очень мало шло народу с поникшими головами. Когда приехали в часть, всё стало ясно». Дальневосточный флот был в напряжении. Ждали, что война с Японией вот-вот начнется. Дедушка писал: «Страна истекала кровью под Сталинградом с сентября 42 по февраль 43 года. Япония начала бы войну, если бы пал Сталинград. Мы неделями находились в блиндажах, дотах, в повышенной боевой готовности. Патроны, снаряды были в патронниках, оставалось только нажать на спусковой крючок. Когда фашисты были разбиты под Сталинградом, японцы ослабили нажим и притихли». Вот, дедушка делился те , что японцы – хитрый и коварный враг, ждали удобного момента, чтобы разрушить наши границы. В августе 1945 года по боевой тревоге их подняли, так как они были в полной боевой готовности, и загрузили на корабли: «Прошли Корею, идём дальше. Слух о том, что там высадились два крупных десанта, а мы идем в Порт-Артур. На нашем пути японцы разбросали много мин. Впереди идущие корабли-дральщики очищали путь от мин, другие их расстреливали. К Порт-Артуру дошли без потерь, при подходе японцы открыли по нам огонь». Когда пошли в атаку, дедушка был командиром отряда и взвода, он описывал этот момент: «Я на плоту добрался до берега и побежал с криком "Вперёд!", а за мной всё моё отделение и весь наш взвод. С японцами расправились быстро, их было не так много. Что удивило нас, так это их стойкость до конца. Бой кончился, нужно было подводить итоги, из нашего взвода пятеро погибло, двенадцать раненых, где-то больше, где-то меньше. Наших солдат собирали по побережью, а затем хоронили на русском кладбище». Затем они соединились с шестнадцатой бригадой, и по суше их переправили к Порт-Артуру. 3 сентября 1945 года война закончилась для всех для них. Дедушке было поручено собрать разбросанную по Порт-Артуру технику и взять под охрану технику со складов. Демобилизовался он в 1947 году, вернулся в Куйбышев, пошёл работать на металлургический завод строителем и затем учиться на плавильщика. В ноябре 1955 года стал со своей бригадой участником первой легендарной исторической плавки. В 1960 году моему дедушке было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 7 мая 2015 года в доме №111 на улице Победа была открыта мемориальная доска. Люди, прошедшие войну, не очень любили вспоминать эту тему, но дедушка рассказывал, что, когда шли в атаку, нужно было идти под звук свистящих, пролетающих пуль и видеть людей, которые падают вокруг. Как-то он сказал: «Да, мы выиграли эту войну, но ценой чего?» Я часто слышала о том, что это не наша война и ужасы её знать нам не нужно, нам необходимо сохранять мир. Видимо, поэтому в послевоенное время патриотизм был очень высоким, ведь люди использовали все свои ресурсы и знания как во время войны, так и в восстановлении страны после. Буквально перед его уходом, в 2001 году, он сказал: «Если настанет то время, когда будут возрождать память, историю, мне бы хотелось, чтобы ты все мои документы, награды, регалии, которые хранились в нашем доме, передала в музей.» Если такая возможность предоставится, мы передадим все материалы для увековечивания памяти такого героического человека.