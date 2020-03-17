2020-03-17T15:16:32+03:00
Общество

"Был несколько раз ранен, но продолжал воевать": история ветерана Великой Отечественной войны Петра Вашурина

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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Петр Вашурин - ветеран Великой Отечественной войны.Петр Вашурин - ветеран Великой Отечественной войны.
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Мой дед - Вашурин Петр Григорьевич родился 21 января 1917 года в селе Антоновка Куйбышевской области.

Закончил всего два класса. С 14 лет работал разнорабочим, увлекался техникой. После получения профессии тракториста-шофера, его призвали в Советскую Армию.

С 1938 года по 1940 год шла Финская война. Мой дед принимал участие в военных действиях в качестве шофера, подвозил военные снаряды и раненых. Однажды он погрузил раненых в кузов и поехал в госпиталь. Откуда не возьмись, появился самолет неприятеля и стал стрелять по машине. Петр Григорьевич не растерялся и стал уводить грузовик в разные стороны, то влево, то вправо, поэтому снаряд не попал в машину. Раненые очень сильно кричали и от страха, и от отчаяния. Он всех спас и довез до госпиталя.

В этой войне был несколько раз ранен, но продолжал воевать. В ноябре 1940 года был уволен в запас. Вернулся домой и работал трактористом в родном поселке Антоновка.

Документ о награждении

Документ о награждении

Когда в 41-ом году началась Великая Отечественная война, мой дед на третий день собрал рюкзак и ушёл на фронт. Попал на Белорусский фронт в бригаду наводчика ПТР. В 41 был призван в противотанковую артиллерию. В 42-ом году в сентябре Пётр Григорьевич за образцовое военное задание получил орден «Красная звезда». А в апреле он стал командиром орудий Отдельного Истребительного Противотанкового дивизиона. В военных действиях он командовал «Катюшей». Немцы вели охоту за этим оружием. Был такой случай, когда бригада моего деда оказалась в окружении, и пришлось это орудие спустить в реку. Был октябрь - очень холодно. Они завели «Катюшу» в реку и ждали, пока фашисты отступят. Они отступили, потому что не могли совершить то, что сделали наши солдаты. Они ушли, а наши бойцы вытащили «Катюшу» на сушу и продолжали бои. За это он получил медаль «За отвагу».

Войну мой дед окончил в Кёнигсберге. Это был апрель 1945 года. Тогда же открылся фронт с Японией. Армия погрузила военную технику в вагоны и отправилась на другой край нашей страны. Солдаты стояли на рубеже границы СССР с Японией еще целый год, до 15 июня 1946 года.

При жизни помню своего деда. Он избегал разговоров о войне. Мало рассказывал о том, что там происходило. По своему детству помню, он очень боялся грома и молнии. Наверное, ему это напоминало канонады и все то, что он пережил в эти годы. Он был очень добрым, отзывчивым и очень справедливым человеком. Я очень люблю своего деда и горжусь, что он у меня был героем.

Цифровой бессмертный полк: Петр Вашурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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