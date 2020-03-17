"В 9 лет она стала учётчицей в колхозе имени Крупской": Анна Лопухина

Моя бабушка Лапухина Анна Ивановна – ребенок войны.

В 9 лет она стала учётчицей в колхозе имени Крупской. Родилась в Ульяновской области, село Русская Беденьга. Оттуда она приносила сводки в село Ишеевка. Умела читать и писать, именно поэтому ее назначили на эту должность. Сводки были о том, сколько пшеницы проработали, сколько выработали той или иной продукции для военных нужд. Когда кончилась война, бабушка жила в Ульяновской области. У неё было двенадцать братьев и сестер, двое из них умерло. К сожалению, сведений осталось очень мало. Она была самая младшая в семье, часто рассказывала нам о братьях: Александр Иванович Попков пропал без вести на войне - пришло извещение, Николай участвовал в битве за Кёнигсберг и вернулся домой. Василия Ивановича Попкова взяли в плен - где он умер, неизвестно.

Бабушка говорила, что, когда она училась в первом классе, в школе было всегда очень холодно, есть тоже было нечего, ребята корки хлебные мочили в воде. Но, так как она работала в колхозе, ей выделяли в месяц 10 килограммов муки, на которые они могли прожить всей семьей.

Бабушку наградили юбилейными медалями, она ими очень гордилась. Она умерла в 2019 году. Сейчас мои племянники чтят память, рассказывая в школе о её военной судьбе. Хотелось бы больше узнать о брате бабушки, поинтересоваться, когда она ещё хорошо помнила прошедшие годы, чтобы в памяти осталось предыдущее поколение.