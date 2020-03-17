Чтобы родители не сошли с ума: чем занять детей дома во время карантина

С 17 марта все самарские школы снова ограничивают посещение классов детьми и переходят на онлайн-обучение. Это происходит уже второй раз за год. Окончания прошлого карантина родители ждали как праздника, а теперь им снова придется остаться с детьми дома один на один. Чем же занять отпрысков, так чтобы никто не пострадал и не сошел с ума? Сделали подборку самых полезных для родителей онлайн-сервисов.

МТС ТВ

Что больше всего любят делать дети? Правильно, смотреть мультики. А в приложении «МТС ТВ» их просто не счесть. Есть даже отдельная детская подписка — ничего искать не нужно. От «Золотой коллекции Союзмультфильма», что выжмет ностальгическую слезу у родителей, до самых свежих мультсериалов современности. А ещё множество детских и семейных фильмов для совместного просмотра. Если у ваших детей разные вкусы, держите лайфхак: приложение под вашей учётной записью можно одновременно открыть на паре устройств и поставить там разные фильмы. Все заняты, все довольны.

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МТС Music

Здесь больше 50 миллионов треков всех возможных жанров и направлений, в том числе детских. А это безграничный простор для фантазии. Можно устроить малышне зажигательную дискотеку и даже потанцевать вместе с ней. Или попеть под караоке. Включить динамичную музыку для тренировок и сделать зарядку. Школьникам по силам самим подготовить целый песенный концерт, соорудив свою подборку. Для малышей в МТС Music есть множество чудесных аудиосказок, под которые ребёнок спокойно уснёт в тихий час или просто посидит спокойно, пока вы болтаете с бабушкой.

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МТС Библиотека

Настоящая сокровищница историй на любой вкус. Здесь собрано около 200 тысяч книг для детей и взрослых, в том числе в аудиоформате. Новинки, бестселлеры, классика, журналы и учебные пособия. Малышам можно почитать на ночь, а детям постарше — предложить интересные истории, которыми вы сами увлекались в детстве. А ещё вынужденное пребывание дома — не повод отставать от школьной программы по литературе. Все необходимые произведения найдутся в приложении.

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Поколение М

Направьте энергию ребёнка в мирное русло и помогите ему раскрыть свой творческий потенциал. Предложите ему поучаствовать в федеральном проекте «Поколение М». Ваш ребёнок хорошо рисует, танцует, поёт? На сайте «Поколения М» он сможет посмотреть мастер-классы от звёзд и профессионалов, а также принять участие в одном из конкурсов со своей работой: записать песню, снять видео, придумать дизайн костюмов, сконструировать робота… Участие ничего не стоит, при этом есть возможность улучшить свои навыки и выиграть отличные призы.

И вот ещё что — каждое действие на сайте проекта превращается в реальные деньги, которые потом идут на помощь тяжело больным детям.

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SmartMed

Наконец, не о досуге, а вашем спокойствии. Если вы заметили у себя или своего чада симптомы надвигающейся простуды, а поликлинику идти не хочется, потому что там уж точно есть риск заболеть, воспользуйтесь приложением SmartMed. С его помощью можно получить онлайн-консультацию педиатра, терапевта и даже узкого специалиста.