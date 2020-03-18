«Его нашли в нескольких шагах от дома»: два вора зверски убили молодого милиционера, помешавшего им обокрасть магазин

Пошел в милицию вопреки советам семьи

Милиционер Анатолий Силаев — настоящий пример для всех, кто посвятил жизнь охране других. В далеком уже 1971 году он в свободное от службы время пытался поймать двух бандитов, но был жестоко убит. Подвиг Силаева не забыт до сих пор, в честь него назвали улицу, а на расположенной там школе № 21, где учился Анатолий, в начале февраля 2020 года обновили мемориальную доску, посвященную погибшему.

Герой родился в 1949 году. Современники вспоминают, что Толя был добрым малым, играл в хоккей и футбол, всегда помогал людям. После школы он пошел работать мотористом на судоремонтном заводе, где трудился его отец Константин. Но больше юного Силаева интересовала карьера врача. Правда, поступить в медицинский юноша не смог, провалился на экзамене по химии. Зато получилось у него попасть на экономический факультет институт легкой промышленности на заочку.

Удостоверение Силаева хранится в музейной композиции в школе № 21Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Анатолий, как и было положено, отслужил в армии — в ракетных войсках в городе Электросталь. А после он вопреки советам семьи решился поступить на службу в милицию, не бросая при этом учебы.

«Они боялись, что он их узнает»

Силаев стал рядовым в мотомехдивизионе УВД, он еще даже не закончил школу подготовки правоохранителей, когда случилась трагедия. В ночь с 26 на 27 февраля 1971 года парень возвращался с дежурства в рамках практики в Октябрьском райотделе. Говорят, на разводе личного состава ему объявили благодарность за хорошее выполнение задания.

— Он шел домой, без оружия. Шел снег сильный, ветер, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» Георгий Князькин, ветеран уголовного розыска, участвовавший в раскрытии этого дела.

Георгий Князькин участвовал в поиске убийц СилаеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой человек услышал шум со стороны продуктового магазина на Снежной, который местные называют не иначе как «сорок первый», и понял, что там происходит неладное. Догадки начинающего силовика подтвердил и тот факт, что дверь в торговую точку была взломана. А после в темноте он увидел два силуэта.

— Там были два вора, а он их спугнул, пытался задержать, — объяснил Князькин, которого тогда перевели в должность заместителя начальника по оперативной работе. — Они догадались, что он без пистолета, побоялись, что их узнает, догнали его и нанесли ножевые ранения — все в спину и два в живот.

Хороший мальчишка и плохая компания

Тело убитого обнаружили утром в нескольких шагах от дома. В канаве, засыпанное снегом. Преступление шокировало общественность. Для коллег жертвы стало делом чести найти злодеев.

Молодой милиционер вступил в схватку с преступниками без оружияФото: ГУ МВД России по Самарской области

— Преступники сбежали. Это было неочевидное преступление. Мы буквально жили в районе и в конце 1972 года раскрыли дело. Нашли их благодаря работникам колонии, — вспомнил наш собеседник. — Они вышли на одного человека, и тут подтвердилась наша версия, что убийца Силаева, дабы уйти с поля зрения милиции, совершил какое-то мелкое преступление и два-три года решил отсидеть за него.

Георгий Родионович сообщил, что тем сидельцем оказался уголовник, житель Волжского района. А второй родом из тех мест, что и потерпевший:

— Пронькин, жил тут же, на Кряжу. Хороший был мальчишка, да попал в плохую компанию. Обоих приговорили к высшей мере наказания.

Сыщикам же — почет и слава. Наградили всех причастных.

Впервые мемориальную доску в честь Анатолия Силаева в его школе открыли в 2001 годуФото: ГУ МВД России по Самарской области

— Только благодаря активной помощи оперативных аппаратов управления исправительно-трудовых учреждений, работников колонии, начальнику СИЗО № 1 Датико Ягубяну, преступников установили и привлекли к уголовной ответственности. Все получили от министра внутренних дел грамоты и приличные подарки. А я даже внеочередное звание, — похвалился ветеран.

«Наши сотрудники всегда готовы прийти на помощь»

Анатолий Силаев посмертно был награжден орденом Красной Звезды. В феврале 1973 года улица Горьковчан переименована в улицу Силаева. В школе, что там до сих пор функционирует, появился музейная экспозиция, посвященный своему бывшему ученику.

— Мемориал сотруднику, который героически погиб, свидетельствует о том, что мы помним о его подвиге. Сотрудники полиции, милиции не считаясь с угрозой для жизни и здоровья всегда были и будут готовы прийти первыми на помощь гражданам, — заявил на открытии обновленной мемориальной доски — впервые на стене учреждения она появилась 16 октября 2001 года — начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников

На открытии мемориала Силаеву были полицейские и городские руководителиФото: ГУ МВД России по Самарской области

Имя Силаева вспоминали под звуки оркестра Культурного центра облМВД. В мероприятии приняли участие местные жители, школьники, педагогический состав, кадеты, ветераны МВД, а также председатель общественного совета ГУ МВД Александр Шахов и первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Все они возложили цветы к мемориалу и почтили память зверски убитого милиционера.

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