2020-03-18T12:01:42+03:00
Происшествия

Боялась реакции родителей: в Самарской области девушка родила ребенка и сделала вид, что нашла его в подъезде

23-летняя мать-одиночка принесла малыша в больницу и сообщила полицейским и врачам, что мальчика подбросили к ним в дом
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас малыш находится в безопасностиСейчас малыш находится в безопасностиФото: из архива «КП»
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Неспокойная ночь

Вся полиция города Отрадный, что в 100 километрах от Самары, со вчерашнего вечера была на ушах. Еще бы — в подъезде дома на Пионерской на поле лежал завернутый в две разноцветные пеленки новорожденный мальчик. Кто его там оставил — непонятно.

— Примерно в десять вечера 17 марта его в больницу принесла 23-летняя девушка. Объяснила, что нашла. Из медучреждения в 22-13 информация поступила в городской отдел МВД, — рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

К счастью, состояние грудничка оказалось стабильным. Он до сих пор под наблюдением врачей.

Масштабные поиски матери

У силовиков же появилась важная задача — найти нерадивую мамашу. В ее поисках участвовали свыше 200 сотрудников полиции — как местные, так и оперативники из главного управления. Помогали им росгвардейцы и общественники. В ходе разыскных мероприятий, сыщики обследовали весь район, где был найден малыш. Проведены поквартирные обходы 11 домов на Пионерской и соседних улицах.

— Опрашивались возможные очевидцы и сотрудники торговых и общественных организаций. Оперативники проверили сведения о женщинах, состоящих на учете по беременности, провели отработку мест, где собираются асоциальные личности, — делятся полицейские.

Помимо этого постоянные беседы велись с той девушкой, что принесла ребенка в больницу. Силовики сразу заподозрили, что она говорит неправду.

Аборт делать было уже поздно

Стражи порядка свои сомнения решили опровергнуть или подтвердить медицинским освидетельствованием. Исследование принесло результаты.

— Оно подтвердило, что девушка недавно стала мамой. Она призналась, что находилась в отпуске по уходу за ребенком полутора лет и накануне родила еще одного, — сообщили «Комсомолке» правоохранители. — Она испугалась реакции родителей, с которыми проживает, и отнесла мальчика медикам.

Свой поступок молодая мать объяснила финансовыми трудностями и тем, что узнала о беременности на позднем сроке, когда аборт уже делать поздно. Отец ребенка, как и в случае с первенцем, на себя никакой ответственности брать не захотел и был таков.

Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. По факту происшествия продолжается проведение проверки. По ее итогам, будет принято решение — возбуждать уголовное дело или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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