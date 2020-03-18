Отмена мероприятий из-за коронавируса в Самаре: футбол, театры, музеи и зоопарк ушли на "каникулы"

С 18 марта происходит отмена мероприятий из-за коронавируса в Самаре. Правда, это также связано и с превышением эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ. Сейчас он выше допустимого на 12,76%.

Рассказываем, о каком досуге на ближайшие недели предстоит забыть и как вернуть деньги за уже купленные билеты.

С 18 марта ограничена работа всех заведений культуры. Посетителей не пустят в библиотеки, музеи и театры.

Также о закрытии сообщили в самарском зоопарке.

Пока неизвестно, сколько продлятся вынужденные каникулы, в заведениях говорят - до особого распоряжения министерства.

Библиотеки при этом будут обеспечивать доступ населения к ресурсам через интернет. Например, 19 марта областная библиотека покажет онлайн-трансляцию лекции Антона Карпишкова "Симметрия — основа красоты или законов Вселенной?" (12+) в рамках проекта "Умный четверг". Смотреть ее можно через соцсети библиотеки.

Из-за вируса перенесли представление в Самарском цирке. Мартовские гастроли цирка Гии Эрадзе возобновятся, как только позволит ситуация.

В театре юного зрителя отменены следующие спектакли:

«Манюня» 18,19 марта,

«Маугли» 20, 21, 22 марта,

«Храбрый заяц» 22, 24 марта,

«Одиссея» 26, 27, 28 марта.

Купленные билеты можно использовать позже или вернуть за них деньги с 26 по 28 марта 2020 года в часы работы кассы театра с 11.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

В самарском академическом театре драмы все спектакли переносятся на май-июнь 2020 года. Также билеты можно вернуть с 13 апреля 2020 года.

В театре оперы и балета также отменили до особого распоряжения все спектакли, в том числе и "Флория Тоска" 18 марта. Зрителям позже сообщат, как вернуть деньги за билеты.

Приостановлены матчи в РПЛ. Билеты на игру "Крылья Советов" - "Ахмат" можно вернуть в той кассе, где они были приобретены. Для болельщиков, которые покупали проходки на официальном сайте "Крыльев", свой порядок действий: нужнонаписать обращение о возврате денежных средств (с обязательным указанием номера заказа, ФИО, адреса электронной почты аккаунта, сектора, ряда, места, суммы покупки) на почту технической поддержки – tickets@ks-samara.com. Также по этим билетам можно будет сходить на игру, когда матчи возобновятся.

28 и 31 марта не будут проводиться игры и БК "Самара" вСуперлиге. Их также отложили на неизвестное время.

Массовые мероприятия отменили и в ТК Амбар, например, на май перенесена свадебная выставка, запланированная на 28 марта.

Под запретом и концерты

Также в регионе отменяются все спортивные соренования, физкультурные мероприятия из официального календарного плана. Такой приказ подписало министерство спорта Самарской области. Спортивные сборные региона не будут выезжать за пределы региона для участия в соревнованиях.

Об отмене концерта и переносе его на сентябрь сообщил исполнитель, победитель "Голоса" Сергей Волчков, который должен был выступить в областной столице 29 марта.

22 марта не состоится огненное фламенко "Трио из Андалузии" в филармонии, ведь исполнители просто не смогли приехать из своей страны.

23 марта в "Звезде" должны были выступить StarSet с мировым туром, но теперь концерт перенесен, новые даты пока неизвестны. Тем, кому не подойдут новые даты, вернут деньги.

23 марта отменен концерт группы Любе.

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Кстати, из-за отмены офлайновых мероприятий не обязательно ограничивать свой досуг. Предлагаем вам варианты интересных культурных событий, в которые можно окунуться не выходя из дома.