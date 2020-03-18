2020-03-18T20:41:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена мероприятий из-за коронавируса в Самаре: футбол, театры, музеи и зоопарк ушли на "каникулы"

С 18 марта произошла отмена мероприятий из-за коронавируса в Самаре, не работают учреждения культуры и закрываются некоторые кафе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре отменили спектали. Фото: СамАРТВ Самаре отменили спектали. Фото: СамАРТ
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С 18 марта происходит отмена мероприятий из-за коронавируса в Самаре. Правда, это также связано и с превышением эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ. Сейчас он выше допустимого на 12,76%.

Рассказываем, о каком досуге на ближайшие недели предстоит забыть и как вернуть деньги за уже купленные билеты.

С 18 марта ограничена работа всех заведений культуры. Посетителей не пустят в библиотеки, музеи и театры.

Также о закрытии сообщили в самарском зоопарке.

Пока неизвестно, сколько продлятся вынужденные каникулы, в заведениях говорят - до особого распоряжения министерства.

Библиотеки при этом будут обеспечивать доступ населения к ресурсам через интернет. Например, 19 марта областная библиотека покажет онлайн-трансляцию лекции Антона Карпишкова "Симметрия — основа красоты или законов Вселенной?" (12+) в рамках проекта "Умный четверг". Смотреть ее можно через соцсети библиотеки.

Из-за вируса перенесли представление в Самарском цирке. Мартовские гастроли цирка Гии Эрадзе возобновятся, как только позволит ситуация.

В театре юного зрителя отменены следующие спектакли:

«Манюня» 18,19 марта,

«Маугли» 20, 21, 22 марта,

«Храбрый заяц» 22, 24 марта,

«Одиссея» 26, 27, 28 марта.

Купленные билеты можно использовать позже или вернуть за них деньги с 26 по 28 марта 2020 года в часы работы кассы театра с 11.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

В самарском академическом театре драмы все спектакли переносятся на май-июнь 2020 года. Также билеты можно вернуть с 13 апреля 2020 года.

В театре оперы и балета также отменили до особого распоряжения все спектакли, в том числе и "Флория Тоска" 18 марта. Зрителям позже сообщат, как вернуть деньги за билеты.

Приостановлены матчи в РПЛ. Билеты на игру "Крылья Советов" - "Ахмат" можно вернуть в той кассе, где они были приобретены. Для болельщиков, которые покупали проходки на официальном сайте "Крыльев", свой порядок действий: нужнонаписать обращение о возврате денежных средств (с обязательным указанием номера заказа, ФИО, адреса электронной почты аккаунта, сектора, ряда, места, суммы покупки) на почту технической поддержки – tickets@ks-samara.com. Также по этим билетам можно будет сходить на игру, когда матчи возобновятся.

28 и 31 марта не будут проводиться игры и БК "Самара" вСуперлиге. Их также отложили на неизвестное время.

Массовые мероприятия отменили и в ТК Амбар, например, на май перенесена свадебная выставка, запланированная на 28 марта.

Под запретом и концерты

Под запретом и концерты

Также в регионе отменяются все спортивные соренования, физкультурные мероприятия из официального календарного плана. Такой приказ подписало министерство спорта Самарской области. Спортивные сборные региона не будут выезжать за пределы региона для участия в соревнованиях.

Об отмене концерта и переносе его на сентябрь сообщил исполнитель, победитель "Голоса" Сергей Волчков, который должен был выступить в областной столице 29 марта.

22 марта не состоится огненное фламенко "Трио из Андалузии" в филармонии, ведь исполнители просто не смогли приехать из своей страны.

23 марта в "Звезде" должны были выступить StarSet с мировым туром, но теперь концерт перенесен, новые даты пока неизвестны. Тем, кому не подойдут новые даты, вернут деньги.

23 марта отменен концерт группы Любе.

Следите за обновлениями информации на сайте samara.kp.ru.

Кстати, из-за отмены офлайновых мероприятий не обязательно ограничивать свой досуг. Предлагаем вам варианты интересных культурных событий, в которые можно окунуться не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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