2020-03-19T16:12:52+03:00
Происшествия

Самарец зверски убил парня своей бывшей девушки, оставил ей записку и покончил с собой

Кровавая драма разыгралась в доме, где живет возлюбленная погибших
Михаил ГОРЮНОВ
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На теле убитого зафиксировали ножевые раненияНа теле убитого зафиксировали ножевые раненияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Любовный треугольник

Жуткая трагедия разыгралась в Самаре вечером 17 марта. Все началось с того, что в течение нескольких минут на территории дома № 161 на Шестой просеке были обнаружены два трупа — один прямо перед дверью в подъезд, другой на общем балконе 6 этажа.

На место событий незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Разбирательства пришли к тому, что две смерти между собой связаны. Погибшие знали друг друга и явно недолюбливали. Яблоком раздора между ними выступила девушка по имени Анна (имя изменено).

— Оперативники пришли к выводу, что имел место быть так называемый «любовный треугольник». Девочка нашла нового парня, старый не хотел с этим мириться, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» источник, знакомый с ситуацией.

Разобраться помогла записка

На Анну указала записка в кармане куртки молодого человека, тело которого находилось на входе в подъезд. В весточке информации оказалось немного, но достаточно, чтобы докопаться до истины: «Аня, прости». Также автор указал номер квартиры и этаж, где проживает его бывшая — 6-й.

— Ее опросили и она объяснила, что случилось, — поделились правоохранители.

Как оказалось, уже некоторое время Анна разорвала весьма длительные отношения со своим экс-бойфрендом 25-летним Иваном (имя изменено). Она нашла другого кавалера — 21-летнего Петра (имя изменено), студента Самарского университета. Предыдущему жениху самарчанки это крайне не нравилось, он еще на что-то надеялся.

Разговора не получилось

Вечером 17 числа Петр пришел к подруге в гости. Тогда же и Иван задумал разобраться с соперником и приехал к Ане. Разговора у ревнивца с новым ухажером девушки не получилось. Да и, судя по всему, он не был на него настроен:

— Петр скончался от двух ножевых ранений шеи. Его зарезали на общем балконе на шестом этаже. После расправы убийца решил свести счеты с жизнью.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

— По факту происшествия проводится проверка. По предварительной версии, один из участников конфликта нанес другому смертельные ножевые ранение, а после этого покончил с собой, — прокомментировали «КП-Самара» преступление в СУ СК по региону.

Выяснение всех обстоятельств продолжается. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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