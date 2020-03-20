Больше небоскребов: чем грозит городу гигантомания самарских застройщиков

На днях мэрия Самары опубликовала проект очередного разрешения застройщику выйти за действующие в городе предельные параметры будущей новостройки. На этот раз индульгенцию на возведение жилого комплекса высотой в 57 метров получит ООО «РСУ-10». Высотку предполагается «воткнуть» в историческом центре, недалеко от Губернского рынка. Участок в 1379 метров находится в границах улиц Буянова, Вилоновской, Никитинской и Ульяновской. Причем для того, чтобы начать стройку, нужно будет снести несколько старых домов – на ул.Буянова, 113 и Буянова, 115, а их жителей расселить.

Это не единственный подобный случай за последнее время. В феврале мэрия согласовала строительство 82-метрового дома (25 этажей) на улице Ставропольской / улице Запорожской. Здесь участок общей площадью 9998 квадратных метров осваивает ООО «Юниверс-строй», в том числе компания должна достроить дом для обманутых дольщиков.

Конечно, согласовать повышенную этажность удается не всегда. Например, «Трансгруз» так и не смог добиться разрешения на строительство 45-этажного дома около Центрального автовокзала. А ООО «ИСК ДомАС» не смог на публичных слушаниях изменить зонирование территории около площади Кирова. Участок площадью 58000 кв.м в границах ул. Вольской, Каховской, Свободы и пр. Кирова остался зоной застройки не многоэтажными, а среднеэтажными зданиями.

Высотка "по расчету"

Эксперты говорят, что к небу самарских застройщиков тянет вовсе не любовь к высоте, а экономические расчеты. Оказывается, строить 10-23-этажные дома просто-напросто невыгодно.

- С точки зрения технологий и нормативов сейчас выгодно строительство или кирпичных домов до 10 этажей, или монолитно-каркасных выше 24-х, - говорит президент Самарской гильдии строителей, председатель общественного совета при министерстве строительства региона Любовь Аристова. – А все, что между ними - невыгодно, затраты застройщика не окупаются. У покупателей востребованы как высотки, так и дома средней этажности, каких-то предпочтений по этажности у самарцев мы не видим. Сама по себе высотная застройка – это неплохо, главное, чтобы она вписывалась в Генплан города и окружающий квартал.

Нагрузка на соседей

А вот как раз с этим возникают серьезные вопросы. Архитектор, общественный советник губернатора Виталий Стадников уверен – строительство высотки в середине квартала около Губернского рынка ударит как по жителям квартала, так и по самим будущим обитателям новостройки.

- При концентрации в одной точке большой нагрузки в виде людей и их потребностей они должны быть обеспечены инфраструктурой – школами, садиками, парковками для автомобилей. Причем чем выше дом, тем меньший участок земли он занимает, а значит эти потребности будут удовлетворяться за счет соседей. Если при среднеэтажной застройке вполне реально обеспечить жильцов и машиноместами, и школами, садиками, пусть даже небольшими на первых этажах домов, то в случае с высотками-«свечками» это сделать практически нереально. Куда отправят учиться своих детей жильцы будущей высотки на Буянова? В школу №6, которая переполнена? Или им придется каждый день возить детей на учебу, увеличивая нагрузку на дорожно-транспортную сеть? Потребуют построить им новую школу за счет бюджета, то есть за счет всех остальных жителей города?

Эксперт пояснил, что предполагаемая новостройка на ул.Буянова находится в границах исторического поселения Самары, и строить там дома такой этажности нельзя.

- Пока соответствующие регламенты не вступили в силу, и застройщик воспользовался этим, чтобы получить разрешение на отклонения, - объяснил Виталий Стадников. - Но к тому времени, как он подготовит проект, регламенты уже заработают, поэтому строить там здание такой высоты будет попросту нельзя.

Архитектор подчеркнул, что сейчас высотные дома строятся главным образом в развивающихся странах.

- Такие дома возводят потому, что застройщик имеет возможность построить «муравейник», сорвать куш и самоустраниться от дальнейшей судьбы дома. На Западе другой механизм, там тот, кто построил дом, содержит его в качестве управляющей компании. Высотные дома с этой точки зрения нерентабельны, а потому – непопулярны, - пояснил Виталий Стадников.

А вы что думаете о высотной застройке в Самаре?

Обсудим в комментариях.

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