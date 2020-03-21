Бьет - значит воспитывает? Почему самарские родители встали на защиту учителя, который "ударил" ребенка

"Толкнул меня, уронил. Ударил по животу, так, что я не мог дышать. Потом ударил по голове. Отошел, вернулся и пнул меня в бедро", - выдержку из объяснительной самарского восьмиклассника на родительском собрании в школе завуч зачитывает торжественно и с выражением. Чиновники департамента образования возмущенно перешептываются. Им не очень понятно, зачем сегодня нужна эта демонстрация, с родителями, школьниками в зале - есть заявление избитого мальчишки. Есть показания учителя. Да, там он конечно всего-то говорит, что схватил ребенка за грудки и тут же поставил. Но по сути - разве это важно? Руку поднял - место в школе потерял. Все просто, прозрачно, давайте уже по домам. Ситуация вполне могла развиваться по обычному сценарию, но все сломали родители, которые почему-то встали не на сторону директора, поспешившего уволить несдержанного педагога. Но для нескольких десятков школьников и для их мам и пап немного резковатый "ОБЖшник" почему-то оказался ценнее всех остальных учителей. Почему женский коллектив проиграл борьбу за детские сердца бывшему военному, разбиралась КП-Самара.

Прощальный классный часФото: Личный архив

Школа №65 находится в самом центре рабочего района Самары, на Безымянке. Обычный ремонт, обычные классы, стандартные школьные проблемы. И именно это учебное заведение стало эпицентром скандала, который прогремел на весь город. Все случилось 10 марта. В тот день Александр Павлович Кудрявцев, педагог с 20-летним стажем, вел у восьмиклассников урок ОБЖ. Внимательно слушали не все ребята, двое парней заболтались настолько, что не хотели отвлекаться на "науку". Тогда учитель подбросил рядом с одним из них ключи."Учителю лицо разбили, и он же на выход"

- Верни их мне! - жестко сказал он наконец-то обратившему на него внимание парню. Мальчик схватил связку и кинул в учителя, попал в бровь, из ранки потекла кровь. А вот дальше показания расходятся. Учитель говорит, что он лишь схватил парня за грудки, встряхнул. Потом вышел из класса и позвал обидчика и пару его одноклассников на разговор. Вроде как мальчишка сказал, что не держит зла, все понимает, был не прав.

А вечером написал заявление. И в нем уже совсем другие факты: били ногами, пинали. По данным директора есть и справка из больницы имени Середавина, где написано об увечьях, полученных мальчиком. Вот только другие родители сомневаются, что синяк на ноге и какие-то другие проблемы - это точно вина Александра Павловича.

- История вся очень странная, поэтому мы так и возмутились. Говорят, что маме восьмиклассника позвонила другая родительница, мама девочки из этого класса, она ей все и рассказала. Не знаю, правда или нет. Сейчас мальчик в школу не ходил две недели, потом еще карантин начался. Хотя мы детям объяснили, что сам парень ни в чем не виноват, его не нужно обижать. Но вот то, как зацепились за мелочь и сразу уволили человека, до суда и разбирательств, это нас возмутило, - рассказывает одна из родительниц Юлия Смыслова. Ее ребенок учится в девятом классе, классный руководитель у ребят как раз Александр Кудрявцев.

У школьного руководства своя правда: есть заявление, побеседовали с родителем, провели внутреннее расследование, работала комиссия из учителей. Вердикт был один - уволить. На расследование три дня, по результатам - запись в трудовой, мол, уволен за совершение аморального поступка. В департаменте образования решение директора считают правомерным, управление собственными работниками - ее право. А тот факт, что в ЧП не верят родители - не страшно, они могут ошибаться.

Минус один борец со снюсом. Хорошо ли?

"Да он опасен для детей"

Сами учителя в оценках в разговоре с журналистом очень сдержаны. Видно, что их обижает, что родители заступаясь за педагога, не щадят эмоций других сотрудников школы. При них дети шумят, не дают сказать слова. А вот стоит Кудрявцеву просто сделать жест рукой - воцаряется тишина. Можно представить, как неприятно другим педагогам. На собрании всплывают и другие претензии к учителю: он часто матерится на уроках, есть запись - но она дома, несколько лет назад он оставил в комнатке с учебным оружием детей одних и они чуть не покалечили друг друга.

- Мы руководствуемся законом, сначала провели расследование, потом принято решение об увольнении. Весь коллектив это поддержал. У детей новый классный руководитель, учебный процесс не пострадает, - говорит директор школы Татьяна Сапунова.

Чиновники из администрации на другом ряду шепчутся: он офицер, он должен был сам уйти, он же признался, что взял ребенка за грудки, все, этому нет оправданий. Они правы, хотя, конечно, и не дадут ни за что такой комментарий официально.

Дети пришли с плакатами

"Если бы не он, у меня бы не было дочки"

У родителей своя правда. Для них педагог, который работает уже 20 лет и воспитал не одно поколение ребят - герой. Мужчина - тренер по единоборствам, сам отец, сейчас жена в декрете.

- Год назад у меня дочка связалась с плохой компанией, очень плохой. Я ее просто не узнавала, в социальных сетях у нее появились какие-то глупости, мне она ничего не рассказывала. Я понимала, что она ввязалась во что-то страшное, выполняет какие-то задания. И как то в школе меня встретил Александр Павлович. Спросил, почему я такая, как в воду опущенная. Я все ему рассказала. И он с моей поговорил и все отпустило. Она уже потом мне рассказала, что они собирались с крыши прыгать, понимаете? - это рассказывает еще одна мама Анна.

Тут же начинают сыпаться подтверждения и от других: мол, во всей параллели 9Ж - самый дружный и спокойный.

- Он же каждого ученика в лицо знает, по имени. Да, кому -то достается, но за дело. Он всех этих со снюсом разогнал с первого этажа, очень жестко, за курение отчитывает. Дети вокруг него вьются: походы совместные, кружки, он с ними борьбой занимается. Мало таких учителей, которым не все равно, что с детьми после занятий происходит, которые будут жизнью интересоваться, чтобы драк не было, наркотиков. Мы не хотим, чтобы у нас такого учителя отнимали, - говорит еще одна родительница Зульфия Иваева.

- Подзатыльник зарвавшемуся хулигану? А что плохого? Учитель что, должен смотреть и уговаривать? Не все это понимают, - от одного из отцов звучат и вовсе крамольные мысли.

Вот таким рукоделием сейчас занялся учительФото: Личный архив

Учитель - в суд директора - в прокуратуру

Сейчас Александр Кудрявцев сидит дома и вырезает фигурки из дерева. Такое у преподавателя и мастера спорта по дзюдо хобби.

- Меня это успокаивает. Конечно, сейчас у меня серьезная травма. Я буду говорить всегда, что это обман, что обо мне наговорили. хотя мальчика виноватым не считаю и сразу призвал ребят его не обижать. Но я обратился в суд на администрацию, считаю увольнение неправомерным. Буду до конца сражаться. Я хотел бы работать в этой школе, но и даже если не получится, продолжу работу с детьми. Этого мне никто не запретит, - говорит Александр Кудрявцев. По его мнению, против него были директор и коллектив, и именно руководитель школы "накрутила" свидетелей конфликта, сказав им, что иначе пострадает их одноклассник. А деньги на юриста для учителя, кстати, собрали родители класса.

С другой стороны, пока неизвестно, как себя чувствует мальчик и родители которые стали эпицентром скандала и заложниками ситуации. Ребенок точно не должен пострадать, но способны ли понять это его одноклассники? другие ученики? И смогут ли объяснить это ребятам учителя?

Вот так выглядят потолки школыФото: Личный архив

А в школе уже новое ЧП. Теперь сюда снова наведались и проверяющие из департамента, и полиция, и прокуратура. Как выяснилось, адрес школы указан в качестве адреса доставки на одной из страничек торговцев снюсом. И, как подтвердили ученики, эта опасная зараза здесь процветает. На фотографиях даже есть заплеванные "жвачкой" потолки. Теперь директору предстоит разбираться еще и с этой проблемой. И только время покажет, больше ли подойдет чисто женский коллектив для воспитания очень непростых подростков.

МНЕНИЕ

Андрей КРИВОГУЗ, руководитель общественной организации, объединившей в себе педагогов Самарской губернии:

На мой взгляд это стало возможным благодаря юридической незащищенности учителей и полной безнаказанности учеников и их родителей. Как должен реагировать на хамство учитель, если он не имеет права даже выставить хулигана за дверь, чтобы тот не мешал другим детям получать знания?

Больше 90% случаев подобных конфликтных ситуаций заканчиваются увольнением преподавателей. Чаще всего директор больше озабочен сохранением своего положения, чем разбирательствами и поисками виновных, действуя по завету премудрого пескаря «как бы чего не вышло».

В нашей стране сложилась парадоксальная ситуация, подобной которой нет ни в одной стране мира. Репутация школы и авторитет профессии педагога снижается с каждым годом. Почему? Этот вопрос назрел и стал звучать последнее время все чаще и все громче.

В законе должны быть четко прописаны меры наказания для учеников с девиантным поведением. Необходимо применять штрафы для родителей хулигана, которые забывают о том, что именно они, в первую очередь, обязаны заниматься воспитанием своего ребенка . Должна быть обязательная постановка на учет в полицию, а в случае систематического нарушения - исключение из школы.

То что происходит сейчас в школе - это зеркальное отражение тех процессов, которые происходят в современном обществе. Особая роль педагога, не только учителя, но и воспитателя в детском саду, и преподавателя в среднем и высшем учебном заведении, очевидна для любого здравомыслящего человека. Ведь педагог формирует будущее всего общества и от него во многом зависят не только знание и интеллект, но дух и моральные качества всего подрастающего поколения.

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