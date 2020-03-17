"Потолки заплеваны, снюс продают за углом": в Самаре правоохранители и чиновники проверят школу №65

17 Март 2020 2020-03-17T14:20:59+03:00

Внимание к проблеме привлекла блогер из Самары, которая выяснила, что магазин по продаже жевательных смесей работает в нескольких шагах от школы

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В Самаре правоохранители, чиновники Департамента образования и администрации Промышленного района проверят школу №65, которая находится на ул. Ново-Вокзальной на предмет торговли жевательными никотиновыми смесями буквально в стенах учебного заведения. Внимание к проблеме привлекла блогер Наталья Ширяева, которая выяснила, что в шаговой доступности от школы работает магазин по продаже СНЮС, который открыто рекламируется в социальных сетях. Более того - в качестве пункта доставки указан прямо адрес школы.

- Как мне рассказали, данную группу по продаже снюса организовали старшеклассники из школы №65. Не знаю, правда ли это, но в данной группе есть такой сервис, как самовывоз заказа. И что вы думаете? Одной из точек самовывоза значится школа №65, - рассказала Наталья.

В подписчиках группы 166 несовершеннолетних и не только из этого учебного заведения.

Стоит отметить, что пост блогера в твиттере все -таки возымел действие. На него уже откликнулся губернатор Дмитрий Азаров, который лично поручил своему помощнику Виктору Кузьмину провести в стенах школы проверку. В мэрии города рассказали, что с учителями и директором уже работают правоохранители и представители департамента образования.

Кстати, это именно та школа, из которой на прошлой неделе со скандалом уволили учителя ОБЖ за то, что он ударил ребенка. Многие родители это решение администрации не поддержали и рассказывали, что этот преподаватель делает многое для того, чтобы "изгнать" из стен учебного заведения именно СНЮС. По словам самих школьников, дельцы - это старшеклассники именно этого учебного заведения.

Сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться, что происходит в школе.

Кстати, проблема СНЮСа отнюдь не проблема одной школы. Журналист КП-Самара уже выяснял, как легко купить вредные смеси школьникам. Вся информация была передана правоохранительным органам. Вот только группы в соцсетях, поговаривают, возрождаются как феникс из пепла.

ИСТОЧНИК KP.RU