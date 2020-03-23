2020-03-23T17:04:28+03:00
Общество

"В 1945 году в первых рядах вошел в Берлин": история ветерана Великой Отечественной Василия Ненашева

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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Василий НенашевВасилий Ненашев
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Екатерина Ненашева, правнучка:

- Мой прадедушка по папиной линии Ненашев Василий Феоктистович родился в селе Чёрновка Куйбышевской области в 1908 году. До войны работал бригадиром тракторной бригады в колхозе. В 1941 был призван на войну. По пути на фронт его поезд попал под бомбежку, и мой дедушка стал воевать в партизанских отрядах. С 11 октября 1941 года продолжил воевать в регулярных войсках Красной армии, был связистом. Воевал в составе Юго-Западного, Воронежского, Степного, 2-го и 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Принимал участие в битве под Курском. ПОд городом Воронеж был ранен. Награжден множеством орденов и медалей, среди них - два ордена Красной звезды.

Из наградных листов моего прадедушки известны следующие подвиги. Когда уже немцы наседали на телефонную станцию, товарищ Ненашев смотал тысячи метров кабеля, схватил телефонный аппарат и вынес с поля боя. В боях за населенный пункт Лиховка мой прадедушка устранил 9 прорывов на линии связи, чем обеспечил своевременное ведение артогня по контрнаступающей пехоте противника силой двух батальонов пехоты, поддержанных пятью танками.

В боях за одно из сел товарищ Ненашев под сильным огнем противника устранил 7 прорывов линии связи, позволяя продолжать вести огонь по точкам. В 1945 году в первых рядах вошел в Берлин. Закончил войну командиром отделения связи в звании старшего сержанта.

В 1950 году скончался от полученных ранений. К сожалению, ничего больше не известно о его жизни: мой дедушка был очень маленький, когда умер его папа. Если бы у меня сейчас была возможность поговорить с прадедушкой, я бы узнала, что они чувствовали во время войны, какие эмоции переживали. Я уверена, что это была отвага.

Из наградных листов моего прадедушки известны следующие подвиги...

Из наградных листов моего прадедушки известны следующие подвиги...

"В 1945 году в первых рядах вошел в Берлин": история ветерана Великой Отечественной Василия Ненашева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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