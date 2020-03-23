Выгодная и чистая сделка с государством - интервью с представителем «Федерального центра Госзакупок недвижимости»

Да, чиновники тоже закупают жилье для госслужащих и не только для них.

Насколько выгодно можно продать квартиру государству? Как это выглядит на практике? С этими и другими вопросами мы обратились к Дмитрию Потапову, представителю «Федерального Центра Госзакупок Недвижимости».

- Дмитрий Сергеевич, расскажите нашим читателям о работе вашего центра!

- Наш центр занимается поставкой квартир администрациям городов, муниципальных образований, Министерству образования, Министерству обороны, прокуратуре. Мы помогаем нашим гражданам выгодно, за их цену, продать квартиру государству.

Мы - не риелторы. Мы оказываем юридические услуги продавцам квартир и от их лица принимаем участие в государственных закупках, подготавливаем квартиры к сдаче госкомиссии.

- Какие квартиры покупает государство и есть ли жесткие требования?

- Чаще всего заявки идут на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, меньше всего - на трехкомнатные. Требования к качеству квартир, действительно, жесткие. Например, госкомиссия не принимает квартиры в деревянных домах с деревянными перекрытиями.

Государство берет на свой баланс только капитальные домостроения. Выставляются ограничения по проценту износу дома. Не принимаются квартиры в домах, где нет отмостки и есть трещины в стенах. Были случаи, когда госкомиссия отказалась принимать квартиру из-за сырого грязного подъезда.

Поэтому в самом начале нашего знакомства с собственником квартиры мы просим его прислать фотографии его квартиры. Нам сразу же важно понять: подходит ли его квартира или нет. Некоторым хозяевам квартир мы отказываем из-за деревянных окон или из-за неузаконенной перепланировки. Не всегда работаем с квартирами, где прописаны несовершеннолетние.

- Как вы находите квартиры для государства?

- К нам поступают заявки на закупку жилья обычно за 3-4 недели до объявления аукциона. Мы тут же начинаем прозванивать объявления собственников квартир и предлагаем через наш федеральный центр продать недвижимость государству, причем даже не просим понижать заявленную цену.

Признаюсь, что некоторые не слышали о таком варианте продажи. И риэлторы не рассказывают про это своим клиентам. Соглашаются на нашу помощь чаще всего те продавцы квартир, кто уже месяцами продает и устал ждать своего покупателя. Все-таки продать государству - это еще один хороший шанс, тем более, что человек ничего не теряет.

А отказываются именно те собственники квартир, которые только что выставили свои объявления на «Авито» и надеются, что вот-вот объявится покупатель. Но когда он объявится? Через полгода или год? Пока вы продаете, вы теряете и деньги, и время. Даже если покупатель и объявится, то потребует скинуть цену.

Как бы там ни было, в нашем центре есть поговорка: квартир много, а госзакупка одна. Желающих продать квартиру много и все равно кто-то соглашается продать свою квартиру через нас.

К нам даже риэлторы обращаются за помощью: продать квартиры их клиентов через наш центр.

- Как быстро продавец получит свои деньги?

- На практике это занимает около 30-45 дней после аукциона. Это поэтапная процедура, расписанная в Федеральном законе №44-ФЗ. Пока госкомиссия рассмотрит заявку продавца квартиры в течение 3-х дней, пока будет подписан договор купли-продажи с муниципалитетом в течение 10 дней, пока комиссия примет квартиру, пока проверят документы и справки собственника квартиры - на все это нужно время. Деньги перечисляются от казначейства на расчетный счет собственника квартиры.

Долго ли это или нет, главное, что есть гарантия, что вы их получите на ваш банковский счет и у вас юридически чистая сделка с государством.

- Что нужно собственнику квартиры для сотрудничества с вашим центром?

- В первую очередь, надо прислать нам фотографии квартиры и копии всех документов.

Далее, если нам понравится ваша квартира, то наш центр сделает электронно-цифровую подпись собственнику квартиры для участия в электронном аукционе, так как все госзакупки проводятся в электронной форме на официальных специализированных площадках, таких, как Сбербанк-АСТ, Росэльторг.

Заключаем договор о сотрудничестве. Собираем пакет документов для подачи заявки и ждем день аукциона.

- Сколько стоят ваши услуги?

- Я вас удивлю – мы не берем комиссию от цены квартиры, которую выставил собственник в объявлении на «Авито». Объясню на примере. Допустим, нам поступила заявка на приобретение однокомнатной квартиры на сумму в 1,5 миллиона рублей. Мы находим на «Авито» собственника квартиры с ценой в 1,4 миллиона рублей. Мы помогаем ему продать государству за 1,5 миллиона рублей. Государство перечисляет собственнику квартиры 1,5 миллиона рублей, а он уже нам перечисляет разницу между его ценой продажи и ценой покупки государством, т.е. в данном примере это будет сто тысяч рублей (1,5-1,4=0,1).

Как видите, собственник получает свою цену без снижения и без торга. А вот риэлторы взяли бы с вас 2-3% от вашей цены. Разница есть. Поэтому риэлторы не рассказывают своим клиентам о таком варианте продажи квартир и сами они не разбираются в госзакупках.

- Какие советы дадите тем, кто хочет продать свою квартиру через ваш центр госзакупок?

- Мой первый совет - не откладывать на потом. Мы специально заранее звоним продавцам подходящих квартир за несколько недель до начала электронного аукциона. Нам надо успеть проверить квартиру на качество ремонта и на наличие всех необходимых документов, пройти аккредитацию на электронных площадках.

Во-вторых, прошу сразу нам не врать. Если госкомиссия на аукционе выбрала именно вашу квартиру, но вдруг при регистрации контракта обнаружится, что у вас есть непогашенные долги или неузаконенная перепланировка, то нам откажут в сделке, и вся наша работа будет напрасна.

Мы со своей стороны идем навстречу нашим клиентам, когда нужно помочь продавцу квартиры. Например, если квартира хорошая и с документами все в порядке, но где-то местами грязные обои, или подтекает кран, или где-то не хватает двери в комнату, наш центр выделяет свои деньги на маленький ремонт.

Мы дадим собственнику квартиры 10-20 тысяч рублей на быструю переклейку обоев, лишь бы госкомиссия приняла его квартиру. У нас общая цель – продать квартиру государству.

На вопросы ответил Дмитрий Потапов, старший юрист «Федерального Центра Госзакупок Недвижимости». Подробно на сайте компании 4595.ru

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