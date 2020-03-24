"Он пришел с войны без ноги": история ветерана Великой Отечественной войны Сергея Николаева.

Елена Лобачева, внучка

В моей семье в Великой Отечественной принимали участие два деда. Один из них по папиной линии - Николаев Сергей Иванович. Он родился в 1905 году в селе Чистовка. Ушел на фронт в начале войны. И вернулся в 1943 году, но уже инвалидом. Он пришел без ноги. Рассказывать о войне не любил. Много курил и старался не говорить об этом.

Он умер еще до моего появления на свет. Единственное, что папа рассказывал: дед был на фронте, служил в противотанковой роте. В одном из сражений в 1942 году он потерял ногу. Описывал, что был бой и он почувствовал, что по ноге что-то теплое. Посмотрел - а ноги уже не было. Это воспоминание самое яркое, оно в семье передается из поколения в поколение.

Никаких документов абсолютно не сохранилось. Буквально в последнее время удалось найти дополнительные сведения. Пришли документы из архива, где прослеживается его боевой путь. Мы понимаем, что в 1942 году он получил это ранение. Дальше его путь был по госпиталям. Сначала была одна операция, началась гангрена, следующая операция. В конечном итоге его признали негодным к службе в армии и отправили домой. Уже в 1943 он оказался дома.

Сергей Николаев ушел на фронт в начале войны. И вернулся в 1943 году, но уже инвалидом.

дальше он всю свою жизнь, несмотря на ранение, работал.Пенсия по инвалидности у него было 13 рублей. Нога была отрезана выше колена и всю оставшуюся жизнь до 168 года он работал - с фермы перевозил молоко. Однажды с ним была такая история… Началась метель, он вез молоко на лошади и получилось так, что провалился в овраг. Его спасла собака Ильга, которая жила в его доме. Она почувствовала что-то неладное, начала рваться с цепи, она прибежала к дедушке и вытащила его.

После войны они жили в Куйбышевской области в селе Чистовка. Я вообще дедушку никогда не видела. Было бы интересно увидеть его, посмотреть. Но я знаю что многие ветераны про войну не говорил. Скорее всего, отшутился бы.

У дедушки были какие-то награды, но после его смерти все документы забрала старшая дочь. Но сейчас ее тоже нет, и сведений не осталось. То, что я сейчас ищу информацию - пришла информация из Санкт-Петербурга, из военного архива. До этого вообще не было никаких данных в семье. Стало известно, что он служил в 322 стрелковой дивизии. Сейчас я начинаю собирать материал про эту дивизию. И пока все остается на этом уровне. Открываются многие архивы, и я надеюсь, что скоро поиски сдвинутся.