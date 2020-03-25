"Он принимал участие в обороне Сталинграда": история ветерана Великой Отечественной войны Федора Петрова.

Алексей Соколов, правнук:

- Я хочу рассказать о своём прадеде Петрове Фёдоре Васильевиче, который родился в 1899 году в Ставрополе, ныне это город Тольятти.

У моего прадеда была большая и дружная семья.

Когда началась Великая Отечественная война вместе с ним на фронт ушли воевать и его старшие дети. Самым первым ушёл сын Борис, к сожалению, он пропал без вести, погиб. После в 1942 году на фронт ушла дочь Мария, ей на тот момент было всего лишь 18 лет. Однако мужество и отвага не определяются возрастом. Мария прошла войну от начала до конца, где служила медсестрой в госпиталях. С первых дней войны она спасала раненых бойцов, не жалея себя.

Мой прадед Федор Васильевич начал своё боевое крещение с 1 августа 1942 года. Он принимал участие в обороне Сталинграда в составе 76-го укрепрайона, где был наводчиком 45-мм противотанковой пушки. За все время войны, прадед воевал на Сталинградском, Южном фронтах. Позже на 3-ем и 4-ом Украинских фронтах.

Наградной лист

Он принимал участие в освобождении многих городов, таких как Ростов-на-Дону, Николаев, Очаков. После в составе 1-го гвардейского Николаевского Краснознамённого укрепрайона прошёл всю Европу. Вместе со своим войском освобождал Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию. Своей долгий боевой путь прадед закончил в Австрии. Там он попал в госпиталь, где встретился с Марией. Это была очень трогательная встреча дочери и отца после долгой разлуки. Мне кажется, что для них это было невероятным счастьем. Только представьте. На память они сделали общую фотографию. На данный момент она находится в краеведческом музее города Тольятти. Я очень благодарен сотрудникам этого заведения, так как именно они помогли найти это фотографию и сделали мне её копию. Теперь наша семья бережно её хранит.

Федор Петров и его дочь Мария в конце войны встретились в военном госпитале.

Война закончилась. Семья вновь воссоединилась. Они начали новую жизнь в спокойном мире.

Фёдор Васильевич был награждён медалью «За оборону Сталинграда», двумя медалями «За Отвагу», знаком «Отличный артиллерист» и другими боевыми наградами.

В 1943 году на свет появилась моя мама. Её назвали Марией, в честь стойкой, мужественной и отважной дочери моего прадеда. Я очень горжусь своей семьей.

Хочу сказать им большое спасибо за их подвиг, за то, что над нашими головами мирное небо. К сожалению, мой прадед ушёл из жизни, когда мне было всего 5 лет. Если бы я был постарше, то о многом бы с ним поговорил.