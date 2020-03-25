2020-03-25T09:11:41+03:00
Общество

"9 мая 1945 года война для моего дедушки не закончилась": история ветерана Великой Отечественной войны Сергея Пяткина

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
Поделиться:
Ветеран Великой Отечественной Сергей ПяткинВетеран Великой Отечественной Сергей Пяткин
Изменить размер текста:

Исаева Светлана Владимировна, внучка

Я хотела бы рассказать о своём дедушке Пяткине Сергее Алексеевиче. Он родился 25 октября 1917 года в селе Муранка Шигонского района Куйбышевской области. Он закончил всего четыре класса в школе. С 1939 по 1941 год проходил обучение в Тюменском пехотном училище и получил звание ефрейтора, стал специалистом колесных машин, шофером. После этого был призван на фронт, принимал участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, находился на Ленинградском, Забайкальском, Приволжском фронтах. Принимал активное участие в боях за оборону Ленинграда, там был ранен в голову и лечился в госпитале.

9 мая 1945 года война для моего дедушки не закончилась. Вместе с действующей армией был направлен на Дальний Восток, защищая границы от японских захватчиков. И только 20 марта 1946 года был демобилизован, вернулся домой. У его семьи было своё небольшое домашнее хозяйство, потому что жили они в селе. Он ходил на рыбалку на реку Уса, занимался пчеловодством, содержал пасеку, и в доме всегда был мёд.

К сожалению, он умер в 1979 году, и я ничего не успела у него спросить и узнать о том, как он воевал, как справлялся, как приближал День Победы, поскольку мне было всего пять лет. Я видела некоторые его медали - “За Отвагу”, “За оборону Ленинграда”, орден Славы третьей степени, личные благодарности от И.В. Сталина. У родственников сохранилась книжка красноармейца, где прослеживается его военная история и указаны награды.

9 мая 2019 года я принимала участие в акции «Бессмертный полк», я с гордостью принесла портрет деда. Слёзы блестели на глазах шествующих, поскольку, с одной стороны, День Победы – праздник очень радостный, а с другой – невероятно печальный, ведь человеческие жизни уже не вернуть.

О войне дедушка рассказывал моим родителям, хотя многие вовсе не делились с близкими воспоминаниями военного времени. Если бы я сейчас могла сказать ему что-то, я бы выразила свою благодарность за то, что наше и последующие поколения будут жить в мирное время. Низкий поклон всем, кто отдал жизнь ради победы. Мы должны помнить об этой войне и о тех, кто в ней участвовал. Хотелось бы, чтобы такие люди сейчас жили намного дольше.

"9 мая 1945 года война для моего дедушки не закончилась": история ветерана Великой Отечественной войны Сергея Пяткина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Цифровой бессмертный полк»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что делать если затопили соседей снизу
Это может случиться с каждым: в самый неожиданный момент звонит телефон и разъяренные соседи сообщают, что вы их топите. Разбираемся, как избежать огромных компенсаций за ущерб и окончательно не испортить отношения с другими жильцами
Новости 24
Иракский футболист Сафаа Хади: «Спасибо, Россия! Спасибо всем людям»
Погода на весну и лето в Самаре: синоптики рассказали, чего ждать от природы в ближайшие месяцы
В Новой Самаре рассказали, как убирают снег
В Тольятти парень пытался угнать машину, чтобы доехать на ней до Москвы
Жители Самарской области сами смогут решить, на что потратить президентский грант 1,5 млрд рублей
Как настоящие, но не радуют: самарские таможенники "арестовали" поддельные игрушки
Резко обеднели: зарплаты самарцев сократились на 9000 рублей
Делом самарского сироты-инвалида, которого обманом оставили без квартиры, займется Следственный комитет РФ
Фасад и кровлю особняка Сурошникова отреставрируют к концу года
Сообразили на троих: под Сызранью молодые люди украли с железной дороги 700 тонн чугуна
В Самаре ужесточили запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса