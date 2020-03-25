"9 мая 1945 года война для моего дедушки не закончилась": история ветерана Великой Отечественной войны Сергея Пяткина.

Исаева Светлана Владимировна, внучка

Я хотела бы рассказать о своём дедушке Пяткине Сергее Алексеевиче. Он родился 25 октября 1917 года в селе Муранка Шигонского района Куйбышевской области. Он закончил всего четыре класса в школе. С 1939 по 1941 год проходил обучение в Тюменском пехотном училище и получил звание ефрейтора, стал специалистом колесных машин, шофером. После этого был призван на фронт, принимал участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, находился на Ленинградском, Забайкальском, Приволжском фронтах. Принимал активное участие в боях за оборону Ленинграда, там был ранен в голову и лечился в госпитале.

9 мая 1945 года война для моего дедушки не закончилась. Вместе с действующей армией был направлен на Дальний Восток, защищая границы от японских захватчиков. И только 20 марта 1946 года был демобилизован, вернулся домой. У его семьи было своё небольшое домашнее хозяйство, потому что жили они в селе. Он ходил на рыбалку на реку Уса, занимался пчеловодством, содержал пасеку, и в доме всегда был мёд.

К сожалению, он умер в 1979 году, и я ничего не успела у него спросить и узнать о том, как он воевал, как справлялся, как приближал День Победы, поскольку мне было всего пять лет. Я видела некоторые его медали - “За Отвагу”, “За оборону Ленинграда”, орден Славы третьей степени, личные благодарности от И.В. Сталина. У родственников сохранилась книжка красноармейца, где прослеживается его военная история и указаны награды.

9 мая 2019 года я принимала участие в акции «Бессмертный полк», я с гордостью принесла портрет деда. Слёзы блестели на глазах шествующих, поскольку, с одной стороны, День Победы – праздник очень радостный, а с другой – невероятно печальный, ведь человеческие жизни уже не вернуть.

О войне дедушка рассказывал моим родителям, хотя многие вовсе не делились с близкими воспоминаниями военного времени. Если бы я сейчас могла сказать ему что-то, я бы выразила свою благодарность за то, что наше и последующие поколения будут жить в мирное время. Низкий поклон всем, кто отдал жизнь ради победы. Мы должны помнить об этой войне и о тех, кто в ней участвовал. Хотелось бы, чтобы такие люди сейчас жили намного дольше.