С насморком не забираем: как в Самаре пройти тест на коронавирус и когда это смогут сделать все

В Самарской области нашли уже девять человек, больных коронавирусом. Естественно, тревожность у жителей растет. И все чаще на горячую линию звонят уже не только за тем, чтобы сообщить о своей поездке за границу, а просто с вопросом: где можно пройти тест на коронавирус. В региональном минздраве на этот вопрос ответили однозначно: просто так, без симптомов и лишь по собственному желанию - пусть даже и за деньги - нигде.

- Анализы на коронавирус проводятся в соответствии с показаниями - наличие признаков заболевания или контакт с инфицированным. У здоровых людей материалы на COVID-19 брать нет никакой необходимости, - сказал Михаил Ратманов.

Как выяснилось, тест не назначают даже всем подряд "возвращенцам" из-за границы. Самарчанка Александра В. приехала из Португалии и в первый же день отзвонилась на "горячую линию".

- Мои данные записали сразу же, а вот когда я предложила срочно приехать и сдать тест, - поскучнели и посоветовали звонить в мою поликлинику. А услышав, что у меня насморк, обрадовались, мол это почти гарантия, что коронавируса у меня нет. Взяли, правда, слово, что я из дома не буду выходить. В свою больницу я звонила долго, целое утро. К вечеру со мной связалась заведующая, она дала еще один номер телефона и попросила каждый день говорить, как я себя чувствую. Анализ могут сделать через 10 дней, если появятся хоть какие-то симптомы , - рассказала она.

По данным специалистов минздрава, сегодня тест делают только в отделении Роспотребнадзора, именно туда передают анализы, которые врачи берут у пациентов на дому. Самим никуда ездить не надо. Если результат отрицательный - хорошо, если положительный - материалы отправляют в федеральный центр.

- Если есть симптомы, медики приходят защищенные: в специальных закрытых костюмах, перчатках, очках и маске. Берут мазки из носа и горла и уходят. Я ждал результата где-то сутки, потом мне позвонили, сказали, что возьмут еще один анализ. Он тоже был отрицательным, - рассказал самарец Владислав, который также оказался под карантином с температурой.

Губернатор Самарской области Дмитрия Азаров рассказал, что тесты скоро будут также распределены по больницам, но только там, где есть лабораторные возможности для проведения анализа. Но положительное заключение на основании местного теста не выдается. Раньше все анализы отправляли в "Вектор", теперь с 24 марта работает специально оборудованный референсный центр в Москве, на базу ФКУЗ "Противочумной центр" Роспотребнадзора. Именно туда теперь будут возить анализы из Самары и ближайших регионов.

А в ближайшем будущем в планах открыть 15 таких центров по всей России. Видимо, решение о том, где расположить их, будет приниматься с точки зрения транспортной доступности и наличия достаточно квалифицированных кадров. Самара может претендовать на это.

- Это позволит в условиях увеличения охвата тестированием, в том числе лиц с симптомами ОРВИ или сдающими тест по желанию, оперативно получать подтверждение о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции., - рассказали в Роспотребнадзоре.

Пока сделать тест самостоятельно даже за деньги нельзя. Но частные лаборатории собираются уже к концу апреля ситуацию исправить. В "Инвитро" нам объяснили, что сейчас ждут лицензию от Роспотребнадзора, параллельно готовят свои лаборатории.

- Я думаю, что решиться вопрос может через четыре недели. Какова будет стоимость анализа пока непонятно, производитель тоже еще проходит сертификацию тестов и не предлагал возможную стоимость. Но я хочу сказать, что для нас это будет не коммерческий проект.

Тем временем самарцы жалуются, что им в социальных сетях приходят приглашения сдать тест за деньгиили за 3300 рублей в Роспотребнадзоре. В минздраве заверили, что эта информация ложная и не стоит доверять ее поставщикам. Анализ делают безвозмездно по направлению врача, а получить его можно, если у вас есть симптомы и вы вернулись из неблагополучных регионов.

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