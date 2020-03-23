«Тех, кто очень боится, отвозим в инфекционку»: как работает скорая помощь в Самаре во время пандемии коронавируса

Врач-реаниматолог самарской станции скорой помощи Павел Козлов одевается в защитный костюм. Слой за слоем – комбинезон на молнии, сверху халат на завязках, на голове – балаклава, на нее – респиратор и прозрачная маска на глаза, на руки перчатки. Есть еще бахилы на ноги, но их Павел Козлов наденет перед тем, как войти непосредственно в квартиру. На вызовы с подозрением на коронавирус вся бригада скорой, включая водителя, едет в полном защитном облачении.

В защитные костюмы переодевается вся бригада скорой помощиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Все «коронавирусные» инструкции уже выучили наизусть, - рассказывает Павел Козлов журналисту «КП-Самара». – Переодеваться заезжаем на станцию, облачение всей бригады занимает всего 10-15 минут. В машине у нас всегда наготове аппарат искусственной вентиляции легких с одноразовыми насадками. Правда, пока для пациентов с подозрением на коронавирус его применять не пришлось, почти у всех была легкая форма.

Как говорят медики, поначалу их появление на улице в защитных костюмах производило настоящий фурор – самарцы пугались, шарахались в сторону, принимая за пришельцев-инопланетян и кидались снимать на телефон. Но сейчас все успокоились и понимают – врачи просто делают свою работу.

Вирус не пройдет

Выехать на «коронавирусный» вызов может любая свободная бригада – все врачи и фельдшеры проинструктированы и четко знают алгоритм действий. В зависимости от состояния больного направиться в «очаг» может как обычная бригада, так и реанимационная бригада.

Выехать на вызов готова любая машинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На каждой подстанции есть соответствующая экипировка – как многоразовые, так и одноразовые «противочумные» костюмы,- рассказал «Комсомолке» главный врач самарской скорой помощи Вячеслав Малахов. – Они в состоянии обеспечить защиту врачей от вируса.

На центральной подстанции таких многоразовых костюмов шесть – как говорят сотрудники, их закупили еще «для Эболы». Тогда они не пригодились, зато сейчас оказались очень кстати. Впрочем, медики предпочитают по возможности пользоваться одноразовыми – они легче и дают больше свободы движения. Запасы пока есть, но самарская скорая помощь на всякий случай закупает еще тысячу таких костюмов.

- Одноразовые костюмы утилизируются в инфекционной больнице, в которую привозят пациента с подозрением на коронавирус, - объясняет Вячеслав Малахов. – Многоразовые – там же отправляются в автоклав на два часа. Машину и оборудование полностью дезинфицируют, и только после этого бригада скорой отправляется дальше.

Аппарат искусственной вентиляции легких всегда наготовеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, как рассказали медики, если у пациента подтвердится диагноз «коронавирус», то вся бригада скорой, которая везла его в больницу, тоже на две недели окажется в карантинном боксе под наблюдением коллег.

Паникеров больше, чем больных

- Сколько дней болеете? В ближайшие две недели за границу не выезжали? С приезжими не контактировали? - основная нагрузка по общению с пациентами ложится на оперативно-диспетчерский центр скорой помощи. Здесь принимают звонки, обрабатывают первичную информацию, при необходимости – собирают дистанционный консилиум, чтобы оценить ситуацию. Из-за коронавируса нагрузка на операторов выросла.

Все диспетчера получают самую новейшую информацию по коронавирусуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Количество диспетчеров увеличено и в дневную, и в ночную смены, при необходимости они выходят и в перерывы, и в выходные. Звонков очень много, если нужно более подробно пообщаться с пациентом, на помощь приходит один из двух старших врачей, - рассказывает заведующая оперативным отделением скорой помощи Марина Доронина. – У диспетчеров есть вся последняя информация о коронавирусе, дважды в день проводим «летучки», на которых они получают все данные.

Пока не заработала «горячая линия» по коронавирусу, все паникующие самарцы звонили в скорую. Если в феврале число вызовов с подозрением на коронавирус не превышало 2-3 через день, то сейчас таких звонков по 7-9 в сутки. Впрочем, в общем объеме в 1200 ежедневных вызовов это просто капля в море.

Число звонков в скорую увеличиласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Звонки поступают разные, есть паникеры, на которых чихнули в автобусе и теперь они хотят провериться на коронавирус. Мы не проводим тестирование, просто отвозим в инфекционное отделение. Ехать туда, конечно, хотят не все. Но были случаи, когда у нас буквально требовали отвезти в карантинный бокс. Если видим, что человек очень напуган и паникует, пусть даже без видимых причин – везем его в больницу. Пусть там тестируют, - рассказывает Вячеслав Малахов. –Сначала большинство не понимали, как вести себя после приезда из-за границы, но сейчас самарцы стали гораздо более сознательными – самоизолируются, а при первых признаках недомогания сразу звонят в скорую. Конечно, в большинстве случаев это оказывается обычное ОРВИ, но люди делают все правильно – в условиях пандемии бдительность и соблюдение всех правил – на первом месте!

Врачи скорой работают в режиме повышенной нагрузкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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