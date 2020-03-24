2020-03-24T13:30:31+03:00
Общество

«Он еще час бегал перед смертью!»: тольяттинца арестовали за расправу над насильником, труп которого «сидел» у магазина

Родные Александра Батанова уверены, что он ни в чем не виновен, а смерть наступила в результате несчастного случая
Михаил ГОРЮНОВ
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Александр работал мясником, его знали многие горожанеАлександр работал мясником, его знали многие горожанеФото: соцсети
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Покойник у разливайки

Покойник, который «сидел» у магазина «Дионис» на улице Мира в Тольятти вечером 3 марта, напугал многих. Люди гадали — отравился, замерз, плохо стало? Судебно-медицинские эксперты пришли к другим выводам — мужчину избили до смерти.

— Личность погибшего установлена — 41-летний местный житель, ранее судимый за изнасилование, грабеж и кражу. Внешних признаков насилия на теле не было, но как установили эксперты, смерть наступила от травматического разрыва селезенки, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник.

Подозреваемого искали недолго, им оказался 36-летний рубщик мяса Александр Батанов. Следователи считают, что именно он нанес потерпевшему роковой удар. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, Александр арестован на два месяца. Однако родные тольяттинца с таким развитием событий не согласны.

Скользкие ступеньки?

— Они находились в этой разливайке и произошла ссора. Тот завелся, начал оскорблять, переходить на личности. Саша ответил раз, два, тот не понял. Они вышли покурить-поговорить на улицу, там все и началось, — делится с «Комсомолкой» своей версией сестра обвиняемого Анна. — Саша ударил его ногой, рукой и дал пощечину. Он был сильно пьяный и сам не стоял на ногах. Драка длилась недолго.

По словам нашей собеседницы, позднее ее брат ушел домой. Его соперник, как рассказывали очевидцы, еще оставался в заведении — выпивал, ходил из магазина в магазин как минимум полтора часа:

Мертвый мужчина у магазина напугал многих Фото: соцсети

Мертвый мужчина у магазина напугал многихФото: соцсети

— Потом этот мужик вышел покурить, хотел присесть, нога соскользнула со ступеньки, он упал спиной и ударился головой. После уже не встал. Так нам рассказали свидетели. Их несколько, но почему-то их не опрашивают.

Анна не понимает, почему ее родственнику сейчас вменяют такую серьезную статью. Александра знает много горожан, жестокости за ним никогда не наблюдалось никогда.

— Его весь город знает! Веселый, добродушный парень, только выпивать стал в последнее время. В таких конфликтах не участвовал никогда. У него есть гражданская жена, у нее трое детей, он их всех содержал. Есть родной сын, они не живут вместе, но он ему помогает. Мне помогал — у меня пятеро детей, — говорит женщина. — Про того мужчину я ничего не знаю, слышала, что он сидел за педофилию.

Поиск свидетелей

Близкие Батанова сначала даже не знали, что его задержали. Они думали, что он просто пропал без вести.

— В тот вечер он спокойно в половине восьмого уже пришел домой. Мне рассказал, что был конфликт, что ему сказали, что человек умер в больнице. Но сам он не убивал никого, — продолжает Анна. — На следующий день он пошел отмечаться на Чапаева — у него еще не закрыт срок за вождение в нетрезвом виде. А вечером его задержали в том же магазине. Мы искали его сутки, нашли только тогда, когда уже суд прошел и его арестовали. Ему просто не дали возможности с нами связаться!

Сейчас расследование продолжается. Родные Александра уверены, что он к смерти человека не причастен и надеются, что следствие не будет игнорировать свидетелей — сотрудников «Диониса» и его завсегдатаев. Анна также просит откликнуться всех, кто что-либо знает об этой ситуации. Обращаться можно на kpsamara@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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