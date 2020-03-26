«Он получил медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу»: рассказ о ветеране Великой Отечественной войны Николае Обидине.

Рассказывает Никита Секретов, правнук:

- Мой прадедушка Обидин Николай Титович родился 10 февраля 1925 года. Призвали на службу его, когда ему было 18 лет в 1943 году. Мой прадедушка служил в 101 запасном полку, после его перевели в 107 стрелковый полк. В боях на левом берегу реки Висла он овладел головным узлом шоссейных дорог. В ночь на 27 августа 1944 году он собственноручно убил 4 немцев из своего оружия, тем самым его рота выполнила задачу.

После Вислы прадеда перевели в танковую бригаду 1-го Белорусского фронта. Он был механиком-водителем танка Т-34. Он вместе с экипажем, состоящим из четырёх человек, был в танке. В экипаже была женщина. Когда танк подбили, два человека погибли сразу, а мой прадедушка пытался спасти эту женщину. Она умерла у него на руках. Он вышел через нижний люк танка и у него было три ранения, одно из них в ногу. Он получил медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу».