"Прибавил себе один год, чтобы пойти на войну": история ветерана Великой Отечественной Николая Слепцова.

Борисова Елена Викторовна:

- В нашей семье предметом гордости относительно того периода, периода Великой Отечественной Войны, является брат моего дедушки, Слепцов Николай Степанович, 1924 года рождения. Информацию о нём я собираю уже несколько лет, исследовала разные сайты, например, «Подвиг народа», “Мемориал”, но нигде, к сожалению, не могу найти дату рождения. Он ушёл на фронт добровольцем, его никто не призывал, ему было 17 лет. Как мне рассказывали папа и дедушка, Николай прибавил себе один год, чтобы пойти на войну. Его призвал на фронт Андреевский райвоенкомат в 1942 году. Служил в 55-ом стрелковом корпусе Четвёртого Украинского фронта. Был командиром взвода пулемётной роты 1179-го стрелкового полка 347-ой стрелковой Мелитопольской дивизии. Младший лейтенанта. 10 апреля 1944 году погиб во время освобождения Крыма на Турецком валу.

Недавно рассекретили архивные документы, и мы узнали, как погиб брат моего дедушки.

«8 апреля 1944 года Николай Слепцов в бою за овладение западной частью Турецкого вала действовал решительно и смело. Своим примером воодушевлял бойцов на подвиг. Его взвод ворвался в траншеи противника, где и завязался кровавый бой. Благодаря его умелым действиям и правильной расстановке сил, противник был выбит из траншеи. Взвод тов. Слепцова закрепился на занятом рубеже. При этом уничтожен 31 солдат противника. Лично Слепцов броском гранат подавил два гранатомёта, один пулемёт вместе с расчётом противника. Захватил пять автоматов, 21 винтовку. В этом бою Слепцов пал смертью храбрых».

Николай Степанович награждён орденом Отечественной войны I степени приказом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 27 апреля 1944 года. Погиб в Крымской АССР, на высоте 14.3 Турецкого вала.

Его матери, моей прабабушке пришла похоронка. Раньше письмо хранилось, но сейчас его найти уже невозможно. Я думаю, что там как раз были написаны слова из наградных документах. Там как раз такая высокая лексика, чтобы поддержать близких Николая.